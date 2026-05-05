Депутат Судзуки передал в Москве послание от премьера Японии

Депутат Судзуки доставил в Москву послание Такаити об отношениях России и Японии
Японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, посвященное укреплению двусторонних отношений и теме украинского урегулирования.
Судзуки сообщил о содержании устного послания премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которое он привез в Москву. По словам депутата, Такаити подчеркнула значимость российско-японских отношений и выразила желание установить мир на Украине. Судзуки отметил, что именно эти пожелания и были ему поручены для передачи российской стороне, передает РИА «Новости».
Судзуки также рассказал о планах встретиться с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Встреча, по его словам, запланирована на ближайший вторник в 13 часов. Судзуки намерен обсудить с Галузиным вопросы, связанные с переговорами по Украине, а также получить разъяснения о позиции России по этому направлению.
Мунэо Судзуки занимает место в верхней палате японского парламента от правящей Либерально-демократической партии. Он известен в Японии как сторонник подписания мирного договора с Россией и активного развития двусторонних отношений. Визит депутата в Россию проходит с 3 по 5 мая.
Ранее японский депутат Судзуки заявил о поисках «прорыва в отношениях» с Россией.
Между тем, танкер Voyager с нефтью с проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума для компании Taiyo Oil.
МИД России отметил значительный откат отношений с Японией из-за действий Токио, включая наращивание военно-технического сотрудничества с Киевом.