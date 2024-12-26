МИД сообщил о разработке соглашения с КНДР о взаимных поездках граждан

МИД России сообщил о разработке соглашения с КНДР о взаимных поездках граждан

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия и КНДР разрабатывают проект соглашения, касающегося взаимных поездок граждан, так как взаимодействие с северокорейскими партнерами имеет большое значение, в том числе и на консульском уровне, передает РИА «Новости».

Климов отметил, что текущее соглашение между правительством России и КНДР о взаимных поездках граждан было подписано в 1997 году и продолжает действовать. Однако развивающееся сотрудничество и возможное ослабление визового режима требуют новых решений.

Одной из таких инициатив является включение КНДР в список стран, граждане которых могут приезжать в Россию по электронным визам.

Ранее Климов рассказал, что в 2024 году число виз, выданных Россией американским гражданам, увеличилось на более чем 30% в сравнении с 2023 годом.