Звинчук поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Звинчук отметил слаженную работу государственных и частных структур, которая привела к его возвращению домой, пишет RT со ссылкой на «Раптли».

«И государство, и частные структуры сработали слаженно», – заявил основатель канала. Он подчеркнул, что за его освобождение боролись правительство, министерство иностранных дел, спецслужбы и частные компании.

«Плюс приложили свою руку Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев и огромное количество неравнодушных лиц», – добавил Звинчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

В тот же день основатель проекта «Рыбарь» вернулся в Россию после задержания в Черногории.

В пятницу он вылетел из балканской страны.