Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Звинчук поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию
Владелец Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук после возвращения в Россию выразил благодарность МИД, спецслужбам и неравнодушным людям за содействие в его освобождении.
Звинчук отметил слаженную работу государственных и частных структур, которая привела к его возвращению домой, пишет RT со ссылкой на «Раптли».
«И государство, и частные структуры сработали слаженно», – заявил основатель канала. Он подчеркнул, что за его освобождение боролись правительство, министерство иностранных дел, спецслужбы и частные компании.
«Плюс приложили свою руку Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев и огромное количество неравнодушных лиц», – добавил Звинчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.
В тот же день основатель проекта «Рыбарь» вернулся в Россию после задержания в Черногории.
В пятницу он вылетел из балканской страны.