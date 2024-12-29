Лавров и глава МИД Иордании ас-Сафади обсудили важность сохранения целостности Сирии

Tекст: Мария Иванова

Лавров и его иорданский коллега Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади обсудили по телефону важные аспекты, касающиеся Сирии. Как сообщает ТАСС, в ходе разговора особое внимание было уделено необходимости сохранять территориальную целостность и единство Сирии. Оба министра подчеркнули значимость организации общенационального диалога для достижения стабильности в регионе.

Представители России и Иордании подчеркнули, что международное сообщество должно уважать ключевые принципы резолюции Совета Безопасности ООН 2254. В частности, речь идет о сохранении территориальной целостности Сирии и продвижении инклюзивного общенационального диалога. Министры считают, что в этой работе должны участвовать все политические и этноконфессиональные силы, а также внешние игроки, способные поддержать процесс поиска консенсуса.

Лавров и ас-Сафади договорились продолжать тесное взаимодействие для продвижения этих подходов. Они обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами и согласовали график предстоящих двусторонних контактов на высоком уровне. Это сотрудничество, по мнению сторон, способствует укреплению стабильности в регионе и поддержанию мира в Сирии.

Как сообщала на этой неделе Служба внешней разведки России, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, переданных ИГИЛ.

Между тем сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе контингента.

Москва не получала обращений от новых властей Сирии по пересмотру договоров о российских военных базах, подтвердил Сергей Лавров.