Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Уволенный министр финансов ФРГ предложил ЕЦБ включить криптоактивы в резервы
Уволенный министр финансов ФРГ Линднер предложил ЕЦБ включить криптоактивы в резервы для укрепления экономики Европы
Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил Европейскому центральному банку рассмотреть возможность включения криптоактивов в свои резервы, чтобы Германия и Европа не отставали от мировых тенденций.
Кристиан Линднер, бывший министр финансов Германии, уволенный осенью канцлером Олафом Шольцем, заявил, что Европейскому центральному банку следует рассмотреть возможность включения криптовалют в свои резервы, сообщает РИА «Новости».
Линднер подчеркнул, что криптоактивы играют значимую роль в глобальном росте благосостояния, и отметил, что Федеральная резервная система США уже рассматривает такую возможность.
Линднер написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что Германия и Европа не могут позволить себе отставать в этом вопросе. Он подчеркнул необходимость изучения данной возможности во Франкфурте, где находится штаб-квартира ЕЦБ.
В ноябре издание Washington Post отмечало, что лидеры криптоиндустрии в США призывают нового президента Дональда Трампа создать федеральный резерв биткоинов, что может помочь снизить госдолг страны. Газета Politico ранее сообщала, что возвращение Трампа в Белый дом может привести к изменениям в регулировании криптовалют, предоставляя криптоиндустрии больше поддержки на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине декабря биткоин превысил 107 тыс. долларов, а Трамп-младший отметил на конференции Bitcoin Mena в Абу-Даби, что биткойн способен достичь 1 млн долларов, он добавил, что с победой его отца на выборах Америка возглавит цифровую революцию.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия нашла валюту, которую никто не запретит.