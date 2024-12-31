Венесуэла осудила арест Ортеги и Мурильо в Аргентине

Каракас назвал арест Ортеги и Мурильо политическим решением суда Аргентины

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило недовольство выдачей Аргентиной ордера на арест президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо, назвав это действие политическим.



Венесуэла решительно осудила решение аргентинского суда о выдаче ордера на арест президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо, передает РИА «Новости».

В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что эти действия направлены против законного и суверенного правительства Никарагуа. «Венесуэла решительно осуждает незаконные действия федерального судьи Аргентины против президента Даниэля Ортеги, вице-президента Росарио Мурильо и руководства Никарагуа», – говорится в сообщении.

МИД Венесуэлы считает, что решение аргентинского суда носит политический характер и направлено на подрыв суверенитета Никарагуа. Ордера на арест Ортеги и Мурильо были выданы по инициативе аргентинского адвоката Дарила Ричарте, который утверждает, что данные меры необходимы для обеспечения правосудия. Однако, Каракас утверждает, что это является вмешательством во внутренние дела независимого государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо в связи с расследованием о нарушении прав человека. Министерство безопасности Аргентины обвинило экс-посла в Венесуэле Оскара Лаборде в государственной измене за поддержку задержанного аргентинского жандарма в Венесуэле.

