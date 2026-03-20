Крупный пожар охватил строительный рынок в Подмосковье

Российские власти разработали проект указа, который предусматривает комплекс ограничительных мер для мировых операторов морских контейнерных линий, ранее покинувших страну. Согласно документу, компании из недружественных стран смогут осуществлять регулярные контейнерные перевозки через российские порты только при одновременном выполнении ряда требований, пишет «Коммерсантъ».
В частности, судовладелец, перевозчик и оператор должны быть зарегистрированы по российскому законодательству, а доля российского участника в компании должна превышать 50%. Также требуется, чтобы перевозчики в первую очередь обслуживали санкционные грузы и клиентов, а страхование судов осуществлялось российскими страховщиками или перестрахование происходило в России. Дополнительно компании должны согласиться на рассмотрение споров в российских судах.
Газета отмечает, что суда на маршруте должны находиться в собственности оператора, а сама перевозка – выполняться исключительно собственными судами от страны происхождения до России или обратно. Операторы не должны быть связаны с компаниями из специального перечня, куда вошли Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, BREB, Samskip, OOCL, X-Press Container Line (UK) Limited, KMTC, HMM и ONE. Крупнейший мировой перевозчик MSC в этот список не включен.
В Минтрансе на запрос журналистов не ответили. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что возвращающиеся западные компании не получат преференций и будут работать на общих условиях. Первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп возвращение иностранных компаний будет происходить «с чистого поля».
