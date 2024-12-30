Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»
Минобороны сообщило о возвращении 150 российских военных из украинского плена
Полторы сотни российских военных были возвращены на Родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что 30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 150 российских военнослужащих. В обмен на это Россия передала 150 военнопленных ВСУ.
Все освобожденные российские военнослужащие направлены в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в пресс-службе.
В Министерстве обороны подчеркнули, что после получения первичной помощи все военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. Кроме того, в ведомстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена свои посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.
17 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим саботировал процесс обмена военнопленными, отказываясь принять 630 украинцев, удерживаемых в плену в России. В ноябре Захарова сообщила, что российская сторона готова провести обмен 630 украинских пленных.