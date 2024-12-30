Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Минобороны сообщило о возвращении 150 российских военных из украинского плена

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что 30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 150 российских военнослужащих. В обмен на это Россия передала 150 военнопленных ВСУ.

Все освобожденные российские военнослужащие направлены в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родственниками, уточнили в пресс-службе.

В Министерстве обороны подчеркнули, что после получения первичной помощи все военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. Кроме того, в ведомстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена свои посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

17 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что представители России и Украины обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но соглашение пока не достигнуто.

Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим саботировал процесс обмена военнопленными, отказываясь принять 630 украинцев, удерживаемых в плену в России. В ноябре Захарова сообщила, что российская сторона готова провести обмен 630 украинских пленных.