Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Россия заявила о готовности обменять 630 украинских военнопленных
Российская сторона готова провести обмен 630 украинских пленных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в среду.
«Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она добавила, что Москва также готова одновременно приступить к организации для подготовки последующих обменов.
Ранее сообщалось, что пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвиняла Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец просил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.