Россия заявила о готовности обменять 630 украинских военнопленных

Tекст: Алексей Дегтярев

«Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что Москва также готова одновременно приступить к организации для подготовки последующих обменов.

Ранее сообщалось, что пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвиняла Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец просил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.