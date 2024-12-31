Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

Лидер КНДР пожелал Путину и россиянам победы над неонацистами в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.



Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает намерения всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений и транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии.

Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.