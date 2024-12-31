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    Захарова рассказала, для чего российский спецборт летал в США
    Маск назвал Зеленского чемпионом за «величайшее ограбление» США
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    4 комментария
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР пожелал Путину и россиянам победы над неонацистами в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает намерения всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений и транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии.

    Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

    30 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин поздравил Орбана, Вучича и Эрдогана с Новым годом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам. Из стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщила пресс-служба Кремля.

    Также традиционно Путин направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин поздравил представителей стран БРИКС, включая лидеров Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Среди адресатов также главы стран Глобального Юга и Востока, а также большинство лидеров СНГ и Южной Осетии.

    Из стран НАТО поздравления получили Орбан, Эрдоган и Фицо. Последний не был включен в изначально объявленный список, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что поздравление ему также было отправлено. «Фицо тоже поздравил», – сказал он, передает ТАСС.

    Среди получателей поздравлений также Папа Римский Франциск и ряд бывших иностранных лидеров. В список вошли экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Рауль Кастро из Кубы и бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

    Ранее Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

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    30 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Верховный шаман России рассказал о просьбах людей к духам на Новый год

    Люди просят у духов здоровья, благополучия и мира в новом году, рассказал верховный шаман России

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал о просьбах людей к духам на Новый год, среди которых главным являются здоровье, благополучие и мир между народами.

    Как сообщает РИА «Новости», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поделился, что основные просьбы людей к духам в новом году касаются здоровья, благополучия и мира. По его словам, эти аспекты остаются приоритетными для большинства людей, обращающихся к шаманам.

    Он отметил, что 31 декабря будет проводить камлание, как это происходило и 22 декабря после зимнего солнцестояния. Этот период традиционно считается началом нового года у шаманов, когда они встречают солнце и проводят обряды.

    Кара-оол Допчун-оол занимает пост верховного шамана России с 2018 года, когда он был избран на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Ранее Допчун-оол также сообщил о возможном создании профсоюза шаманов в России, который может начать работать весной 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отправляют письма Деду Морозу через сайт «Почта Мороза», где дети просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, православным верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, как отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

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    30 декабря 2024, 15:34 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении более 310 боевиков ВСУ в Курской области

    Российские военные уничтожили за сутки 310 боевиков ВСУ и 10 бронемашин в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 310 боевиков Вооруженных сил Украины были уничтожены в приграничных районах Курской области в течение суток российскими подразделениями.

    Российские подразделения уничтожили более 310 боевиков Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты и 10 боевых бронированных машин в приграничных районах Курской области, сообщает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны России отмечается, что в течение суток были ликвидированы также шесть автомобилей и артиллерийское орудие противника.

    Министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий в курском направлении украинская армия потеряла более 45530 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 142 бронетранспортера. В списке потерь также числятся 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей и 337 артиллерийских орудий.

    По данным ведомства, среди уничтоженной техники ВСУ также 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть систем MLRS, произведенных в США. Зафиксировано также уничтожение 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 83 станции радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

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    30 декабря 2024, 05:26 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М атаковал опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.

    По информации, переданной ТАСС, экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области. В ходе операции, летчики армейской авиации использовали авиационные ракеты для уничтожения целей и личного состава. Атака проводилась в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

    После удара вертолетный экипаж провел маневры для предотвращения атак противника, используя противоракетное маневрирование и отстрел тепловых ловушек. Успешное выполнение задачи было подтверждено передовым авиационным наводчиком.

    Ка-52М представляет собой модернизированную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой с улучшенной дальностью, новым цифровым приводом для точности прицеливания и улучшенной бортовой обороной. Вертолет также может взаимодействовать с беспилотниками и другими воздушными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил ракетным ударом личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ, выполнив при этом противоракетные маневры. Армейская авиация ранее нанесла успешный удар по силам ВСУ, уничтожив бронированную технику и живую силу противника в том же районе.

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    30 декабря 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвигах сержантов в боях на Украине

    Минобороны: Сержант Адаев лично уничтожил группу ВСУ, атаковавшую с фланга

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сержант Арген Адаев успешно отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, ликвидировав группу противника с фланга, что позволило удержать позиции, рассказали в Минобороны.

    В ходе боя Адаев выявлял расположение противника и огневые точки, успешно руководил действиями мотострелков. Он занимал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга, передает ТАСС.

    Благодаря его действиям и работе подчиненных, российские войска удержали занимаемый участок. В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Игоре Костромине. Его бойцы скрытно подошли к украинскому опорному пункту и после нескольких часов штурма захватили его. Костромин и его подчиненные, закрепившись на новом рубеже, успешно отразили несколько атак украинских сил, пытавшихся вернуть свою позицию.

    Ранее сообщалось, что штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Также стало известно, что российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    30 декабря 2024, 06:54 • Новости дня
    ПВО ДНР сорвала почти 170 атак ВСУ за неделю

    ПВО ДНР за неделю сорвала 168 атак беспилотников ВСУ над Донецком и Макеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны ДНР за неделю сорвали почти 170 атак беспилотников ВСУ, включая попытку атаки на Макеевский машиностроительный завод.

    Как сообщает ТАСС, за последнюю неделю системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно обнаружили и перехватили 168 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, оставив атаки безуспешными. Инциденты произошли над территориями Донецка и Макеевки.

    Особое внимание было уделено ситуации в Макеевке, где был подавлен беспилотник самолетного типа. Он представлял угрозу Макеевскому машиностроительному заводу, но был успешно нейтрализован средствами ПВО ДНР.

    Кроме того, в УФСБ ДНР подчеркнули рост активности разведывательных беспилотников противника. Эти аппараты активно действовали над техническими водными узлами в двух районах Донецка, что потребовало усиленного контроля и оперативного реагирования системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над различными регионами страны, включая Брянскую и Тульскую области.

    В поселке Борисовка Белгородской области вооруженные силы Украины атаковали территорию школы, однако здание не пострадало, а среди людей нет пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских дронов, повреждены автомобили и здания в разных районах региона.


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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    30 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Путин наградил многодетных матерей и семьи из 19 регионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов, включая звание «Мать-героиня», в том числе из Петербурга и Воронежской области.

    Президент России Владимир Путин наградил многодетных матерей и семьи из 19 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Указ о награждении опубликован на сайте официального опубликования правовых актов России.

    Согласно документу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» получили Светлана Николаевна Боброва из Санкт-Петербурга, Людмила Анатольевна Гордиенко из Воронежской области, Галина Авдалионовна Куклина из Владимирской области и Елена Павловна Сапелкина из Тверской области.

    Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Ананьевых из Чувашии, Бобиковых и Соляковых из Рязанской области, Брянских из Санкт-Петербурга, Кунафиных и Ражаповых из Башкортостана, Морозовых и Радоновых из Свердловской области, а также семья Маниных из Москвы.

    Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители из различных регионов, включая Чувашию, Москву, Башкортостан, Татарстан и другие области. Эти награды призваны подчеркнуть значимость семейных ценностей и воспитания детей в России.

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    30 декабря 2024, 23:12 • Новости дня
    ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Льгове

    Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области поврежден многоквартирный дом, жители разместились у родственников.

    В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.

    Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

    Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

    На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

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    30 декабря 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова орденом «За доблестный труд».

    Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В указе говорится: «За большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования наградить орденом «За доблестный труд» коллектив Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова.

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    30 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

    Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

    Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.

    Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

    Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.

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    30 декабря 2024, 23:35 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

    Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат ВСУ в Орловской области, повреждений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.

    Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Орловской области, передает ТАСС. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, инцидент произошел над территорией Орловщины, однако никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.

    Губернатор сообщил об инциденте в своем телеграм-канале. Он отметил: «В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия».

    На данный момент службы безопасности проводят оперативные мероприятия на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств и обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, но никто не пострадал.

    Системы ПВО России перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в Ростовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

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