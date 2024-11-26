Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».16 комментариев
Трамп задумал провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном
Reuters: Трамп может возобновить переговоры с лидером КНДР для снижения риска конфликта
Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.
Как сообщает агентство Reuters, команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Источники агентства утверждают, что этот шаг может быть предпринят для снижения риска вооруженного конфликта между странами.
По имеющимся данным, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Тем не менее данная возможность активно обсуждается его командой. Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Россия не исключает желание Трампа повторить опыт предыдущих встреч с Ким Чен Ыном.
Напомним, что первый саммит между США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, а второй – в феврале 2019 года в Ханое. Оба лидера провели несколько встреч, включая переговоры с глазу на глаз, но не смогли достичь официальных договоренностей. Последняя встреча состоялась 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший северокорейский дипломат Ри Иль Гю заявил, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может начать диалог с Вашингтоном для достижения частичного снятия санкций. Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР. США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР.