При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Экс-дипломат предсказал возможность диалога КНДР с США при Трампе
Экс-дипломат Ри Иль Гю заявил о шансах на частичное снятие санкций с КНДР при Трампе
Бывший северокорейский дипломат Ри Иль Гю заявил, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может начать диалог с Вашингтоном для достижения частичного снятия санкций.
Экс-дипломат Северной Кореи Ри Иль Гю, перебежавший в Южную Корею, выразил мнение, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США может привести к восстановлению диалога между КНДР и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап. Он сделал это заявление на форуме в Сеуле. По его словам, Пхеньян может изменить свою дипломатическую политику в сторону нормализации отношений с Вашингтоном, чтобы добиться частичного снятия санкций.
Ри Иль Гю отметил, что минимальные требования Северной Кореи могут включать не только дипломатическое признание, но и частичное снятие санкций. Однако, он подчеркнул, что США вряд ли согласятся на такие уступки без значительных шагов со стороны Пхеньяна в вопросе денуклеаризации. Даже если республиканцы победят на президентских выборах, Вашингтон может продолжать настаивать на полной и необратимой денуклеаризации КНДР.
Кроме того, Ри Иль Гю отметил, что Северная Корея, вероятно, будет сопротивляться этому требованию, предпочитая сокращение ядерных вооружений. Он также добавил, что компромисс, предусматривающий замораживание ядерной программы, мог бы быть приемлемым как для Пхеньяна, так и для Дональда Трампа. Такой вариант Трамп может рассмотреть как политическое достижение. В свою очередь, отношения между КНДР и Россией, по мнению экс-дипломата, укрепились на фоне украинского конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, его команда заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а сам Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA.