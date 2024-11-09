В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.14 комментариев
Эксперты заявили о намерении Трампа разорвать союз Китая, России и КНДР
Избранный президент США Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР для укрепления позиции США на мировой арене, пишет The Hill.
По данным издания, Трамп планирует использовать комбинированный подход, сочетающий угрозы и дружеские отношения, чтобы разорвать связи между Китаем, Россией, Ираном и КНДР, передает РБК.
По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, внутренние отношения в CRINK более глубокие и прочные, чем предполагают многие эксперты.
«Трамп подходит к каждой из этих стран в двустороннем порядке и без сильной поддержки союзников. Это создает опасный дисбаланс сил, который работает на пользу этой группы стран», – указала она.
Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер считает, что лучший способ противостоять CRINK – это помочь Украине одержать победу.
Он отметил, что администрация Джо Байдена не заявляла о сложившейся ситуации, что дает Трампу возможность провести «контрастную» политику и разделить союз Китая, России, Ирана и КНДР, укрепляя тем самым позиции Украины.
Ранее NYT сообщал, что Пекин ожидает усиления конкуренции с США с возвращением Трампа в Белый дом, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Китаем не направлены против третьих стран, отвергнув идею возможного союза с США против Пекина.