Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Китай пообещал углубить диалог с Россией в ходе визита Патрушева
Китай решил использовать визит Патрушева для углубления диалога
Власти Китая намерены использовать визит председателя Морской коллегии Николая Патрушева для углубления стратегического диалога с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Мао Мин сообщила, что Пекин рассматривает визит помощника президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева как шанс для расширения стратегического взаимодействия двух стран, передает ТАСС.
«Китай готов использовать этот визит как возможность для дальнейшего углубления стратегического диалога с Россией, для содействия практическому сотрудничеству и обеспечения новой динамики в непрерывном развитии китайско-российских отношений в новую эпоху», – заявила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Россией.
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