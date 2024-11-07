NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

Tекст: Александра Юдина

Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.