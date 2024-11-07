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    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
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    Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    Москва пообещала не препятствовать назначению нового посла США
    Британия ввела санкции против «офицера ГРУ» по делу Скрипалей
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 14:00 • Новости дня

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    New York Times: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа

    NYT: Китай готовится к новому этапу конкуренции с США из-за Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С возвращением избранного в США президента Дональда Трампа в Белый дом Пекин ожидает усиления конкуренции с США, учитывая его обещания ввести высокие тарифы на китайский экспорт и угрозы в адрес Тайваня.

    Основная причина опасений Пекина заключается в непредсказуемой политике Трампа и его обещаниях ввести всеобъемлющие пошлины на китайский экспорт, пишет The New York Times.

    По данным издания, в отношении Китая Трамп обещал ввести всеобъемлющие тарифы на китайский экспорт и угрожает пошлинами до 200%, если Китай решит вторгнуться на Тайвань.

    В то же время Трамп похвалил Си Цзиньпина, назвав его «гениальным парнем», который управляет 1,4 млрд человек с «железной хваткой».

    Как отметил эксперт Райан Хасс из Института Брукингса, Си Цзиньпин считает Америку враждебной к Китаю, и хотя открыт к более дружеским отношениям на уровне лидеров, не ожидает, что это изменит конкурентную природу отношений с США.

    Напомним, до выборов Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток». Также он подчеркнул, что в случае победы на выборах разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    36 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой

    Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах в США

    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Дональду Трампу с победой на выборах и пожелал ему «метких политических решений».

    Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на пост и подчеркнул, что результаты голосования стали воплощением личного подвига политика, передает БелТА.

    «Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», – подчеркнул белорусский лидер.

    До этого Лукашенко заявлял, что благодаря конкурентке Трампа на выборах в США Камале Харрис термин «социализм» в Америке приобрел негативный окрас.

    Коментарии (18)
    7 ноября 2024, 09:01 • Новости дня
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    Зеленский назвал разговор с Трампом «чудесным»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал телефонный разговор с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом как «чудесный».

    Зеленский отметил, что беседа была «чудесной», передает РБК.

    Он также отметил важность поддержания тесного диалога и развития сотрудничества между Украиной и США. По его словам, сильное и твердое лидерство США играет жизненно важную роль для мира и справедливого мирового порядка.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе разговора стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»

    Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

    Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

    «Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

    Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 09:37 • Новости дня
    Axios: Демократы начали «выцарапывать друг другу глаза» из-за провала Харрис

    Axios: Члены Демпартии США начали искать виновных в провале Харрис на выборах президента

    Tекст: Вера Басилая

    Члены Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза», обвинять руководство и консультантов партии в провале вице-президента Камалы Харрис на выборах, сообщил портал Axios.

    Издание пишет, что внутри Демократической партии США после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах возникла напряженная ситуация, передает ТАСС.

    Конгрессмен из Иллинойса Бред Шнайдер выразил разочарование результатами выборов, отметив, что это «не то, на что он надеялся».

    Некоторые демократы считают, что ответственность за неудачу лежит не на идеологической платформе партии, а на ее руководстве. Вместе с тем было высказано мнение, что даже Джо Байден не смог бы добиться лучших результатов.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Сенатор из Вермонта Берни Сандерс указал на высокооплачиваемых консультантов, которые, по его мнению, не извлекли уроков из кампании.

    Конгрессмен Томас Суоцци из Нью-Йорка подчеркнул важность анализа голосования за Дональда Трампа, призывая Демократическую партию к самокритике и к внимательному отношению к избирателям. Суоцци заявил, что партия должна спросить себя, что именно Трамп сделал правильно, а партия сделала неправильно, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

    Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США.

    СМИ сообщали, что его избрание стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис.

    В то же время Камала Харрис, выступая перед сторонниками после поражения, заявила о необходимости признать результаты голосования.

    Президент США Джо Байден заявил, что Камала Харрис продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 23:36 • Новости дня
    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за особенностей зумеров

    Business Insider сообщил о потере Харрис на выборах в США тысяч голосов из-за неумения зумеров расписываться

    Харрис на выборах в США лишилась тысяч голосов из-за особенностей зумеров
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис потеряла на выборах президента тысячи голосов из-за аннулирования бюллетеней зумеров, которые не смогли поставить одинаковые подписи, пишет Business Insider.

    По информации Business Insider, зумеры, которые составляют часть поддерживающей Харрис аудитории, не смогли поставить две одинаковые подписи при голосовании по почте, пишет «Московский комсомолец».

    Тысячи бюллетений были аннулированы. Сотрудники избирательных комиссий предпринимали попытки связаться с молодыми избирателями для уточнения подписей, но зумеры зачастую игнорируют звонки с неизвестных номеров.

    Зумеры, или Поколение Z – люди, которые родились с конца 1990-х по начало 2010-х годов, они с детства привыкли использовать гаджеты вместо ручки и бумаги. В публикации также упоминается, что с 2010 года во многих школах США прекратили обучение письму от руки, заменив его на использование планшетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, республиканец Дональд Трамп получил на выборах на 5 млн голосов больше, чем Харрис, так как миллионы избирателей, проголосовавших в 2020 году за Джо Байдена, не стали голосовать за его вице-президента.

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    7 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы

    The Guardian: Победа Трампа грозит Европе торговыми спорами и усилением Путина

    The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы
    @ REUTERS

    Победа Дональда Трампа на выборах в США создала угрозу торговой войны для Европы, а также усилила позиции Владимира Путина, что требует объединения усилий Евросоюза и Британии, пишет в The Guardian британский аналитик Пол Тейлор.

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает серьезные проблемы для Европы. Основные риски включают подрыв НАТО, торговую войну с США и давление на ЕС в рамках американо-китайского торгового конфликта. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить сделку с Россией, ущемляющую интересы Украины, пишет Тейлор в The Guardian.

    На фоне политической нестабильности в Германии и Франции, а также роста популизма европейские страны сталкиваются с задачей укрепления единства в условиях возможного давления из США. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна больше полагаться на собственные силы в области обороны и укреплять свою роль в НАТО.

    Европейская комиссия уже подготовила план на случай возвращения Трампа и возможного введения тарифов на европейские товары. Однако сохраняется озабоченность тем, что страны ЕС будут стремиться заключить индивидуальные соглашения с США, как это было в прошлом.

    Победа Трампа может также усилить позиции националистических лидеров в Европе и создать разногласия по вопросам миграции и гендерной политики. Это создает угрозу для либеральных ценностей ЕС и может привести к конфликтам с европейским законодательством, полагает аналитик The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, видя в Германии экономического конкурента и стремясь налаживать связи с другими странами ЕС, что вызвало шок у властей ФРГ, сообщил политолог Александр Рар.

    Коментарии (4)
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    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

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    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

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    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина

    «Первым порывом Трампа будет выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – полагают американские СМИ. Британская пресса считает, что «если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США». Однако, по общим оценкам западных медиа, президентство Трампа не принесет Киеву ничего хорошего. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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