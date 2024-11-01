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Трамп пообещал разъединить Россию и Китай после победы
Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай после победы на выборах
Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.
Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении «разъединить» Россию и Китай, если выиграет предстоящие президентские выборы, передает РИА «Новости». Трамп выразил недовольство тем, что нынешний президент Джо Байден якобы объединил эти две страны. «Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Трамп подчеркнул, что во время его президентского срока у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он регулярно акцентирует на этом внимание, утверждая, что его дипломатические успехи способствовали стабильности в международных отношениях.
На встрече с Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани Владимир Путин отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало примером того, как должны строиться отношения между странами. По его словам, это сотрудничество является равноправным и неконъюнктурным, что, видимо, идет вразрез с видением Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ядерного оружия, а бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине.