Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

Как России справиться с нехваткой производственных мощностей Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему рост ключевой ставки все еще не затормозил перегревшуюся экономику. На самом деле, в России сложилась уникальная ситуация. И она заключается не в недостатке кредитования, а в нехватке производственных мощностей, говорит глава ЦБ. Что это за необычная ситуация и почему ее придется решать еще большим повышением ставки? Подробности Перейти в раздел

Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности Перейти в раздел

Хиджабы довели депутатов до угроз Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности Перейти в раздел

Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Трамп: Я разъединю Россию и Китай Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков» Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров. Перейти в раздел