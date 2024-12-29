Количество погибших при катастрофе в аэропорту Муан достигло 177 человек

  • Новость часаПутин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
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    В 2024 году Украина осталась без легитимного главы государства
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    Зурабишвили уехала молиться
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

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    29 декабря 2024, 14:46 • Новости дня

    Количество погибших при катастрофе в аэропорту Муан достигло 177 человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Южной Корее при крушении самолета в аэропорту Муан число погибших возросло до 177 человек, число пропавших без вести уменьшилось до двух человек, сообщает Ренхап.

    По данным агентства, число погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан достигло 177 человек, передает РИА «Новости».

    В то же время, количество числящихся пропавшими без вести сократилось до двух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. По мнению экспертов, авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.

    28 декабря 2024, 19:19 • Новости дня
    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно

    Экс-посол Украины Мельник потребовал от Германии ежегодной помощи Украине в 20 млрд евро

    Экс-посол Украины потребовал от Германии 20 млрд евро ежегодно
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-посол Украины Андрей Мельник заявил, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно, сообщил немецкий телеканал n-tv.

    По его словам, это необходимо для обеспечения стабильности и развития Украины. Мельник подчеркнул, что будущая коалиция в правительстве Германии должна учесть в своем бюджете на следующие четыре года общую сумму поддержки в 80 млрд евро, передает RT.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Также Шольц сообщил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие.

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    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 05:23 • Новости дня
    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского

    После дисквалификации Карлсена с ЧМ по шахматам из-за дресс-кода Лавров указал на повод и Зеленского «гнать отовсюду»

    Лавров после скандала на ЧМ по шахматам из-за дресс-кода вспомнил Зеленского
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя скандал на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, где из-за дресс-кода дисквалифицировали норвежского шахматиста Магнуса Карлсена, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в таком случае и украинского лидера Владимира Зеленского «надо за дресс-код отовсюду гнать».

    Карлсена оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Как объяснили в Международной шахматной федерации, он «надел джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия». Карлсен отказался переодеваться и был дисквалифицирован с чемпионата. Он заявил, что больше не будет выступать на турнирах FIDE, передает ТАСС.

    «Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение», – приводит «Коммерсант» слова Лаврова.

    Он отметил, что сам в шахматы не играет, но тематикой интересуется. Глава МИД России заявил: «Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».

    Напомним, россиянина Яна Непомнящего также оштрафовали на 200 долларов за нарушение дресс-кода. Однако, как отметили в федерации, «он подчинился, переоделся в утвержденную одежду и продолжил играть на турнире». Претензии к россиянину возникли, поскольку он «надел спортивную обувь». В FIDE заявили, что требования «призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников».

    Зеленский после начала Россией специальной военной операции на Украине вместо костюма и галстука стал носить армейские зеленые футболки, кофты цвета хаки и другую одежду в стиле милитари.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников ВСУ за год

    Марочко сообщил о наибольших потерях Киева за год на Донецком и Харьковском направлениях

    Марочко рассказал, где уничтожили больше всего наемников ВСУ за год
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Донецком и Харьковском направлениях за год уничтожили наибольшее число солдат ВСУ и наемников, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что потери вооруженных формирований Украины в живой силе за последний год составили около 400 тыс. человек. По его словам, в зоне СВО наибольшее количество украинских боевиков и наемников ликвидировано на Донецком и Харьковском направлениях, передает РИА «Новости».

    В среду в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ.

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    29 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Daily Mail узнала о групповом сексе и изнасилованиях на подлодках Британии

    Daily Mail рассказала о «гнусных церемониях посвящения» и изнасилованиях на подводном флоте Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Подводный флот Великобритании страдает от наркотиков, гнусных церемоний посвящения, группового секса и «списков изнасилований», пишет Daily Mail.

    Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники, «элитные силы атомных подводных лодок изобилуют отвратительным поведением», хотя командование ранее и обещало навести порядок.

    Сообщается, что во время «церемоний посвящения» молодых моряков ставят на четвереньки и принуждают к сексу с опытными моряками. На одной из подлодок составили «список изнасилований» – в нем перечислялись члены экипажа, которые будут изнасилованы в первую очередь в случае катастрофы на море.

    Также моряками создаются карточки в стиле Top Trumps – популярной в Великобритании карточной игры, участники которой сравнивают изображения на карточках по характеристикам, чтобы определить лучшую карту. Например, могут сравниваться разные автомобили, чтобы выбрать карточку с лучшим. На флоте карточки создали для оценок развратного поведения военных, в том числе высокопоставленных офицеров.

    Издание отмечает, что «есть тревожные заявления об изнасилованиях и сексуальных нападениях, а также о культуре употребления кокаина среди некоторых моряков». Сообщается, что некоторых моряков такие порядки доводили до попыток покончить с собой.

    В 2019 году командование ВМС Британии признало массовую наркоманию на флоте. В 2017 году несколько членов экипажа британской атомной подводной лодки Vigilant, на которой произошел секс-скандал, были уволены со службы за употребление кокаина.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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    28 декабря 2024, 21:51 • Новости дня
    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя

    Британия обучит 180 украинских военных срочной психологической помощи

    В Британии решили избавить солдат ВСУ от паники на поле боя
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году британские специалисты планируют обучить 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, что станет продолжением предыдущих обучающих программ.

    Британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях, передает ТАСС.

    В 2024 году такую подготовку прошли 100 военнослужащих ВСУ. Курс подготовки совместно разработан британскими и украинскими экспертами в ответ на запрос украинской стороны. Обучение длится пять недель и рассчитано на офицеров, которым преподаются навыки укрепления морали и стойкости. Включены также техники, позволяющие быстро вывести человека из состояния острого стресса и паники на поле боя, и восстановить его боеспособность.

    С февраля 2022 года британские инструкторы при поддержке партнеров из 12 стран НАТО подготовили уже 51 тыс. украинских военнослужащих.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 06:27 • Новости дня
    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД

    Лавров назвал мораторий России на размещение РСМД «практически нежизнеспособным»

    Лавров заявил, что России придется отказаться от моратория на РСМД
    @ New Horizon TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    России придется отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.

    «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Тем не менее, Лавров подчеркнул, что на данный момент мораторий остается в силе.

    Министр обратил внимание на то, что США и НАТО игнорируют предостережения России и Китая и продолжают развертывать вооружения указанного класса ракет по всему миру. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин недвусмысленно заявил о готовности реагировать на такие действия соразмерно.

    Глава МИД также отметил, что недавнее испытание гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник», проведенное в боевых условиях, продемонстрировало возможности России и ее решимость в реализации компенсирующих мер.

    Лавров заявил, что в случае создания новых ракетных угроз для России, США и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. Он подчеркнул, что Россию интересует комплексная работа по снижению конфликтного потенциала и устранению первопричин противоречий в сфере безопасности.

    «К таковым прежде всего относим многолетнюю экспансию НАТО на восток. Именно это во многом спровоцировало украинский кризис и продолжает представлять угрозу безопасности России. Вопросы контроля над вооружениями гипотетически также могли бы обсуждаться, но лишь в качестве одного из элементов более широкой повестки дня», – сказал он.

    В процессе перевооружения своих стратегических ядерных сил Россия четко придерживается лимитов, закрепленных в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил Лавров.

    «Что будет после февраля 2026 года, когда ДСНВ прекратит своё существование, мы сейчас загадывать резона не видим. В предстоящий год ещё многое может случиться. Так что на данном этапе было бы преждевременно, да и неразумно анонсировать наши возможные ходы в этой чувствительной сфере. Будет день – будет пища», – заявил министр.

    По его словам, Россия не станет вести никаких переговоров с США по контролю за вооружениями, пока Вашингтон не откажется от антироссийского курса. Однако Россия готова и далее осуществлять ряд мер по поддержанию приемлемого уровня предсказуемости в отношениях с США в ракетно-ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД, хотя пока она придерживается моратория на размещение таких ракет. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске.

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    29 декабря 2024, 10:17 • Новости дня
    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

    Саломе Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии

    Зурабишвили решила покинуть резиденцию президента Грузии
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Саломе Зурабишвили, избранная президентом Грузии в 2018 году, заявила, что покинет резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я ухожу к вам и буду с вами», – обратилась она к собравшимся у резиденции сторонникам.

    «Здесь общество, а там – пустота, – указала она на здание парламента, где проходит церемония инаугурации нового президента. – Но мы ничего не боимся, в том числе решеток».

    Напомним, в воскресенье Михаил Кавелашвили принес клятву президента Грузии.

    До этого Зурабишвили напомнили, что дворец президента не принадлежит ей.

    Накануне Зурабишвили осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили.

    Ранее она грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

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    28 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Стало известно о снижении цен на бензин

    Цена бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась почти на 10% на бирже в декабре

    Стало известно о снижении цен на бензин
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В декабре стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» на бирже снизилась почти на 10%, достигнув 52,938 тыс. и 56,111 тыс. рублей за тонну соответственно.

    Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на 9,8% на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в декабре, передает ТАСС.

    Цена бензина Аи-92 достигла 52,938 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 – 56,111 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также подешевело на 10% и теперь стоит 54,363 тыс. рублей за тонну.

    На фоне снижения цен на бензин и дизель наблюдается рост цен на другие виды топлива. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 2,1%, до 82,412 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут – на 7,4%, до 30,629 тыс. рублей за тонну. Напротив, цена сжиженных углеводородных газов упала на 35%, до 18,202 тыс. рублей за тонну.

    2024 год оказался более стабильным для топливного рынка по сравнению с кризисным 2023 годом. Правительство России весной ввело запрет на экспорт бензина для стабилизации внутреннего спроса, но временно снимало его летом, что вызвало рост цен. Впоследствии, с августа, запрет был возобновлен, что помогло стабилизировать ситуацию.

    Осенью 2024 года обсуждалась возможность ограничений на экспорт зимнего дизельного топлива из-за скачка цен. Однако ценам удалось стабилизироваться без введения дополнительных запретов. Вице-премьер Александр Новак заявил, что предлагались ограничения только для «серого» экспорта в страны ЕАЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что рост цен на бензин и дизельное топливо не превысил уровень инфляции, основываясь на данных с 12 тыс. автозаправочных станций по всей России.

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    28 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    Гастроэнтеролог рассказал, какие блюда не стоит сочетать в Новый год
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, а перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов, рассуждая о том, какие блюда и продукты не стоит сочетать во время встречи Нового года.

    «Традиция новогоднего стола давняя, и блюда на нем в большинстве случаев примерно одинаковые: жирные салаты с майонезом, запеченные или жареные куры, утки, индейки, маринованные или соленые овощи и грибы, картошка в разных видах, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия и алкоголь. Считается, что всего этого должно быть много, иначе какой праздник. Однако стоит попробовать посмотреть на все эти яства критически и понять, что может навредить здоровью и что лучше не сочетать», – говорит Парамонов.

    Про огурцы с молоком, наверное, знают все, и это актуально не только в новогоднюю ночь, продолжает собеседник. Хотя есть счастливцы, которым и такая смесь нипочем. Также многие думают, что нельзя сочетать белки с углеводами, запивать пищу напитками, есть экзотические фрукты, а можно только региональные, но все это предрассудки. Если посмотреть на короля стола – оливье, то можно увидеть, что в нем все уже намешано и прекрасно сочетается не всегда сочетаемое. Из этого можно сделать вывод, что не бывает очевидно несочетаемых продуктов. При этом, продолжает врач, бывает злоупотребление имеющимися и неправильная эксплуатация собственного организма.

    «Я не буду в новогоднюю ночь советовать лечь пораньше и голодным, вы не послушаете. Но что надо делать, чтобы дожить до утра сохранным и в относительном здравии? Жирными и тяжелыми блюдами надо управлять и выстраивать процедуру их употребления», – делится гастроэнтеролог.

    Если во время празднования Нового года человек собирается есть и пить много, то ему следует придерживаться ряда советов. Во-первых, не стоит пить алкоголь на пустой желудок. Поэтому даже до первого бокала шампанского лучше поесть, пусть и не плотно. Шампанское – обязательный атрибут, но лучше им встретить Новый год и этим ограничиться. Газированный напиток совместно с жирной пищей практически неизбежно вызовет рефлюкс – обратный заброс из желудка в пищевод. Поэтому, безусловно, после одного бокала под куранты лучше перейти на тихие напитки. Причем чем выше градус, тем лучше нужно поесть, чтобы сохранить ясность ума.

    «То, что в Новый год все блюда жирные, – это хорошо, поскольку они лучше нейтрализуют алкоголь, и плохо, потому что они долго перевариваются и дают нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу. Эти органы стоит пожалеть, в новом году они тоже пригодятся. Поэтому важны перерывы. Нельзя не отходить от стола. Нужно давать время переварить очередную порцию, ускоряя процесс теплыми безалкогольными напитками, например, чаем», – рекомендует специалист.

    С холодными напитками и холодными фруктами и овощами жирные блюда сочетаются плохо, предупреждает врач, поскольку это заставляет некоторые виды тугоплавких жиров, например, говяжий, бараний, становиться твердыми внутри живота. Такая нагрузка – риск для желчного пузыря, сфинктера Одди, отпускающего желчь, и поджелудочной железы.

    Также хорошо пройтись в перерывах между переменой блюд, выйти на улицу, посмотреть на праздничный двор и походить ногами. Ноги ходят – пища опускается, нагрузка на органы меньше.

    Он обращает внимание на то, что пока желудок полный, ни в коем случае лежать нельзя, будет рефлюкс. В такие моменты следует либо сидеть, либо, что лучше, выйти на прогулку до тех пор, пока не почувствуете приятную легкость в животе.

    «Я не надеюсь, что это возможно, но все же постарайтесь не перевыполнять план по жирам, может, часть блюд сможем сделать менее нагрузочными, например, использовать заправку для салатов из йогурта или на основе хумуса, делать стейки и шашлыки из белого мяса, которое вовсе не более сухое, чем красное, просто его нужно уметь правильно готовить, а торт с маслом и сливками заменить на пряник или пирог с ягодами», – рассуждает Парамонов.

    Кроме того, он советует ставить перед собой реальные цели: все съесть невозможно, а больницы в связи с праздниками работают 1 января немного иначе, нежели в остальной год.

    «И еще, если вы твердо намерены злоупотребить жирным, наверное, с первой ложкой лучше принять хорошую дозу микрогранулированных ферментов. А если хотите съесть много по объему – ингибитор протонной помпы. Если ингибитор и прокинетик можно принять и потом, когда уже в желудке тяжесть и изжога, ферменты нужно принимать заранее, так как они действуют в тонкой кишке и просто не пробьются к ней через переполненный желудок», – заключил гастроэнтеролог.

    Ранее заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская рассказала, что основу новогоднего стола россиян составляют салаты из советского прошлого, такие как оливье и сельдь под шубой.

    Историк кулинарии Павел Сюткин в беседе с газетой ВЗГЛЯД также отметил популярность этих салатов и объяснил моду на добавление в них кислого яблока. По его словам, это давняя традиция, которая была в том числе показана в фильме «Служебный роман».

    Коментарии (3)
    29 декабря 2024, 11:30 • Новости дня
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    @ Lorenz Huter/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Главная причина всех сложностей нашего государства, в том числе (санкционированного США почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили, состоит в том, что мы в феврале 2022 года не присоединились к войне и не открыли «второй фронт», – заявил он журналистам.

    «Все проблемы у Грузии начались с момента военных действий на Украине», – сказал глава правительства Грузии.

    «Войну мы не начнем», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «Силы, которые мы называем «глобальной партией войны», а в Америке называют «глубинным государством», активно требовали от Грузии открытия «второго фронта», - сказал он.

    «У нас тоже есть маленькое «глубинное государство». Это - коллективное «Нацдвижение» (радикальная оппозиция), – отметил премьер-министр. – Грузия должна от него освободиться также, как это анонсировал (избранный президент США) Дональд Трамп в своей стране».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден свой последний удар нанес по Грузии.

    Как отмечали в Грузии, реальной причиной введения США санкций против почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили стал его отказ пожертвовать Грузией и открыть «второй фронт» против России.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли

    Алиев сообщил о повреждении самолета в Актау обстрелом с земли

    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу с земли, что стало причиной его повреждения, передает ТАСС.

    Алиев подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после анализа данных черных ящиков, однако уже сейчас имеются факты, подтверждающие первоначальные версии.

    «А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России... Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета»,  отметил он.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий. По его словам, проведенное расследование не выявило признаков саботажа или внешнего вмешательства.

    «Мы уверены, что инцидент был трагической случайностью, а не следствием нападения или атаки», – указал он.

    Напомним, накануне в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии», AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании. Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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