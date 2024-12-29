Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.5 комментариев
Авиакатастрофа произошла в аэропорту в Южной Корее
Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан стали 28 человек
В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, погибли 28 человек, сообщает «Ренхап».
Самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air прибыл из Бангкока. После столкновения с ограждением начался пожар. В качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».
На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает ТАСС.
Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится.