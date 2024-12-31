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Авиакатастрофа в Южной Корее произошла из-за цепи неудач
Фатальные факторы привели к крушению Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Муане
Крушение самолета в Южной Корее произошло из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов, включая ограниченность посадочной полосы и неисправности двигателя и шасси, что привело к гибели 179 человек.
Как сообщает The New York Times, фатальное сочетание неблагоприятных факторов стало причиной катастрофы самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее. Эксперты отмечают, что из-за строительных работ часть взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан была недоступна, и пилоты могли использовать только 2,5 км из 2,8 км полосы. Хотя власти утверждают, что этого расстояния достаточно для посадки Boeing 737-800, самолет пропустил стандартную зону приземления, что стало первым роковым фактором.
Кроме ограничения полосы, пилот потерял контроль над двигателями и шасси, а также не смог активировать закрылки. Профессор Корейского открытого киберуниверситета Пэк Сын Чжу отметил: «Проблема с двигателем не обязательно означает, что с шасси тоже проблемы. Это не всегда связано друг с другом. Но в данном случае, вероятно, произошло и то, и другое, что вынудило в считанные секунды принимать решение о посадке».
Авиакатастрофа в Муане унесла жизни 179 из 181 человека на борту, став крупнейшей по числу жертв в Южной Корее. По предварительным данным, причиной были неисправности, вызванные столкновением с птицами. Очевидцы говорят о пламени в двигателе еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но не смог сбросить скорость, что привело к удару о конструкцию в конце полосы, взрыву и возгоранию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о полной проверке всех самолетов Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 пассажиров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с этой авиакатастрофой. Американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать необходимую помощь Южной Корее в связи с крушением самолета Jeju Air.