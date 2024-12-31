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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    5 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 05:25 • Новости дня

    Авиакатастрофа в Южной Корее произошла из-за цепи неудач

    Фатальные факторы привели к крушению Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в Муане

    Tекст: Денис Тельманов

    Крушение самолета в Южной Корее произошло из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов, включая ограниченность посадочной полосы и неисправности двигателя и шасси, что привело к гибели 179 человек.

    Как сообщает The New York Times, фатальное сочетание неблагоприятных факторов стало причиной катастрофы самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее. Эксперты отмечают, что из-за строительных работ часть взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан была недоступна, и пилоты могли использовать только 2,5 км из 2,8 км полосы. Хотя власти утверждают, что этого расстояния достаточно для посадки Boeing 737-800, самолет пропустил стандартную зону приземления, что стало первым роковым фактором.

    Кроме ограничения полосы, пилот потерял контроль над двигателями и шасси, а также не смог активировать закрылки. Профессор Корейского открытого киберуниверситета Пэк Сын Чжу отметил: «Проблема с двигателем не обязательно означает, что с шасси тоже проблемы. Это не всегда связано друг с другом. Но в данном случае, вероятно, произошло и то, и другое, что вынудило в считанные секунды принимать решение о посадке».

    Авиакатастрофа в Муане унесла жизни 179 из 181 человека на борту, став крупнейшей по числу жертв в Южной Корее. По предварительным данным, причиной были неисправности, вызванные столкновением с птицами. Очевидцы говорят о пламени в двигателе еще в воздухе. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но не смог сбросить скорость, что привело к удару о конструкцию в конце полосы, взрыву и возгоранию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о полной проверке всех самолетов Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 пассажиров. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с этой авиакатастрофой. Американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать необходимую помощь Южной Корее в связи с крушением самолета Jeju Air.


    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    28 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»

    Путин принес Алиеву извинения в связи крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России

    Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе Кремля в субботу.

    Разговор состоялся по инициативе российской стороны, глава Российского государства обсудил с коллегой крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане, сообщается на сайте Кремля.

    «Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

    В разговоре упоминалось, что следовавший по расписанию самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения.

    СК России возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», двое сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с Генпрокуратурой России и СКР, отмечается в публикации.

    Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

    Напомним, в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии») (AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL

    Алиев потребовал от России признания вины в катастрофе самолета в Актау и выплаты компенсаций

    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
    @ Azamat Sarsenbayev/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации, заявил азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV сообщил, что Азербайджан передал России требования, касающиеся катастрофы авиалайнера AZAL в Казахстане, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что среди условий перечислены извинения от российской стороны, признание вины, наказание виновных и выплата компенсаций.

    Алиев отметил, что Азербайджан уже направил свои требования 27 декабря. Первое условие, а именно извинение, было выполнено 26 декабря. Президент Азербайджана выразил надежду на скорейшее выполнение остальных условий.

    Ранее Алиев сообщил, что самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании.

    Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air

    News1: Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air, погибших в авиакатастрофе в Муане, обнародовал его последние сообщения.

    Родственник одного из пассажиров раскрыл последние сообщения от своего близкого, который сообщил о попадании птицы в крыло самолета и невозможности приземлиться, сообщает News1. Столкновение самолета с оградой произошло всего через несколько минут после этого сообщения.

    Пассажир написал: «Птица попала в крыло, не можем сесть», что вызвало у его родственника вопрос о времени происшествия. Ответ был тревожным: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?».

    Больше сообщений от него не поступало, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность шасси, связанная с столкновением с птицами. Самолет попытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы сообщают о возгорании в двигателе еще в воздухе. Экипаж предпринял попытку посадки на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, что вызвало взрыв и возгорание. Двое выживших – члены экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения.

    Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.

    Эксперты считают, что авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане

    Авиаэксперт Гусаров: Сбой реверса мог заставить Boeing в Муане ускоряться, а не тормозить

    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    @ HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К авиакатастрофе в Муане могли привести сбой работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибки пилотов при посадке без шасси, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В воскресенье утром в южнокорейском аэропорту Муан потерпел крушение самолет Boeing 737-800, на его борту находился 181 человек.

    «Самолет садился на фюзеляж с невыпущенными шасси – значит, скорость должна была снижаться даже быстрее, чем если бы лайнер катился на колесах. Отсюда можно сделать несколько гипотетических выводов. Первый: пилот по какой-то причине сел не в торец полосы, не в самое ее начало, а уже за серединой. В итоге машина пропахала грунтовую полосу торможения, сделанную для того, чтобы там увязали шасси, самолеты останавливались и врезалась в земляной вал», – пояснил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру».

    «Возможно, пилот в экстренной ситуации не рассчитал расстояние до уровня земли, привыкнув садиться с выпущенными шасси. В итоге самолет пролетел лишние сотни метров над полосой, когда уже мог приземляться на «брюхо». Но тут, безусловно, нельзя обвинять пилота в нерешительности. Нужно отметить и то, что на видео катастрофы достаточно отчетливо слышно работу двигателей. Возможно, пилоты пытались тормозить реверсом, когда струя воздуха из двигателя пускается против движения. Но система могла не сработать, и вместо обратной тяги увеличилась прямая», – продолжил эксперт.
    «Добавлю еще, что самолет, судя по всему, приземлился на высокой скорости, которую пилот должен был погасить еще в полете выпуском закрылков», – добавил спикер.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что обычно столкновение с птицами происходит на таких высотах, когда шасси уже выпущены, поэтому отказ работы шасси мог быть вызван другими факторами.

    «Вообще, все ситуации отрабатываются в ходе специальной подготовки пилотов к конкретным моделям самолетов на полноразмерных тренажерах с имитацией полета. Основная часть подготовки – это как раз действия пилотов в случае различных отказов. Там задаются ситуации даже с отказами нескольких систем в сложнейших условиях: во время грозового фронта, в тумане, при обледенении полосы или фюзеляжа. И если в ходе какой-то катастрофы произошел не сценарный случай, то регуляторный орган доводит до всех авиакомпаний необходимость смоделировать и его», – резюмировал аналитик.

    По последним данным, 177 человек погибли и двое пропали без вести при крушении пассажирского самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту юго-западного уезда Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо в воскресенье утром. Самолет приземлился на корпус – без выпущенных шасси, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), врезался в заграждение и загорелся, сообщает информационное агентство Yonhap.

    На борту самолета, следовавшего из Бангкока, находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан создан временный морг для размещения тел погибших. Сейчас известно только о двух выживших – это члены экипажа. Они госпитализированы, их травмы не опасны для жизни. И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия.

    Власти страны полагают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж об опасности столкновения с птицами за шесть минут до катастрофы, сообщило министерство транспорта. Уже через минуту пилот самолета подал сигнал бедствия и попытался приземлиться. В аэропорту добавили, что для отпугивания птиц используются акустические средства и другие меры.

    Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. Длина ВПП составляет 2,8 км, но с учетом строительных работ ее фактическая длина – около 2,5 км. «Boeing 737-800 может приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной от 1,5 до 1,6 км. Сложно связать аварию с длиной ВПП, поскольку другие самолеты приземлялись без проблем», – сказал представитель министерства.

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    29 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Алиев в ходе беседы в субботу продолжили обсуждение вопросов, касающихся недавнего крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Песков отметил, что оба лидера уделили внимание различным аспектам этой трагедии, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, но отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 17:40 • Новости дня
    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России
    @ Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанские авиакомпании приостановили полеты в десять городов России на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России на неопределенный срок, Алиев заявил, что такое решение принято по соображениям безопасности. Полеты российских авиакомпаний из трех городов России в Азербайджан также временно приостановлены, передает РИА «Новости».

    Президент Азербайджана подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом для Баку, и из-за этого сейчас было принято решение о временной приостановке воздушного сообщения.

    Кроме того, президент Азербайджана наградил экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау, передает ТАСС.

    Погибшим пилотам и бортпроводнице присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли наградили орденом «Рашадат» («Доблесть») 1-й степени.

    Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров рейса AZAL. Среди награжденных – сотрудники МЧС, медицинские работники, полицейские и сотрудники Международного аэропорта Актау, они проявили высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности в ходе спасательной операции.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

    Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines.

    Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

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    28 декабря 2024, 13:56 • Новости дня
    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» с конца декабря приостановят рейсы в Москву на месяц

    «Туркменские авиалинии» приостановили рейсы в Москву на месяц
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановит полеты из Ашхабада в Москву с 30 декабря по 31 января, предлагая возврат средств за билеты.

    В официальном сообщении авиакомпании говорится, что все регулярные рейсы по этому маршруту отменены до 31 января, передает РИА «Новости».

    Пассажиры, которые уже приобрели билеты на этот период, смогут вернуть их стоимость в полном объеме.

    Кроме «Туркменских авиалиний» о приостановке рейсов сообщила казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR. По данным пресс-службы компании, рейсы из Астаны в Екатеринбург временно не будут выполняться с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Причиной этих мер также является обеспечение безопасности пассажиров.

    Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила полеты в семь российских городов, включая Сочи и Уфу, из-за катастрофы самолета Embraer 190 в Казахстане.

    Израильская авиакомпания «Эль-Аль» также приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю после крушения самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный.

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    28 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    Токаев призвал не распространять фейки об авиакатастрофе у Актау
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нельзя допускать распространения ложной информации о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Важно также не допускать провокационных высказываний на эту тему, подчеркнул глава государства, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Токаев заявил о важности проведения детального изучения текущего состояния и мер обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

    Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) сообщили, что причиной крушения самолета Embraer 190 у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Глава азербайджанского минтранса Рашад Набиев также указал, что катастрофа Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines у Актау произошла из-за внешнего воздействия.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Авиакатастрофа произошла в аэропорту в Южной Корее

    Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан стали 28 человек

    Авиакатастрофа произошла в аэропорту в Южной Корее
    @ Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, погибли 28 человек, сообщает «Ренхап».

    Самолет рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air прибыл из Бангкока. После столкновения с ограждением начался пожар. В качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

    На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает ТАСС.

    Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится.


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    29 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Казахстан решил отправить самописцы самолета AZAL в Бразилию для расшифровки

    Казахстан решил направить черные ящики самолета AZAL в бразильский центр CENIPA для расшифровки

    Казахстан принял решение отправить бортовые самописцы разбившегося самолета AZAL в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) для считывания данных, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

    Казахстан направит бортовые самописцы самолета AZAL, потерпевшего крушение, в Бразилию, решение принято комиссией по расследованию авиапроисшествия под руководством министра транспорта Казахстана Марата Карабаева. Самописцы будут отправлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), поскольку эта страна является производителем самолета Embraer, передает РИА «Новости».

    В сообщении Минтранса Казахстана говорится, что согласно стандартам Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев. Казахстан, ратифицировавший данную конвенцию в 1992 году и являющийся членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО), имеет право выбирать страну для считывания и расшифровки черных ящиков. Решение принято на основании рекомендаций ИКАО и консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

    Центр CENIPA обладает необходимыми техническими возможностями и оборудованием для считывания данных с самописцев. Он сертифицирован для проведения таких работ и имеет соответствующую лабораторию.

    Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, получил повреждения за пределами казахстанского воздушного пространства.

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета вблизи Актау.

    В СК России сообщили, что уголовное дело о крушении самолета в Казахстане передано Главному следственному управлению для всестороннего расследования.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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    29 декабря 2024, 05:59 • Новости дня
    Жертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек

    В результате авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан погибли 47 человек

    Жертвами авиакатастрофы в аэропорту в Южной Корее стали 47 человек
    @ NEWSIS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан, где самолет врезался в ограждение, стали 47 человек, сообщает «Ренхап».

    Пассажирами были 173 гражданина Республики Корея и двое подданных Таиланда. Как сообщает «Ренхап», пилоты после отказа шасси предприняли попытку посадить самолет на фюзеляж, но им не удалось сбросить скорость, передает ТАСС.

    Напомним, в качестве возможной причины авиакатастрофы называют столкновение с птицами. Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, начался пожар.

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    30 декабря 2024, 06:12 • Новости дня
    Южная Корея проверит все Boeing 737-800 после крушения

    Южная Корея проведет проверку всех Boeing 737-800 после катастрофы в Муане

    Tекст: Денис Тельманов

    Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 на территории страны после серьезного крушения в аэропорту Муан, в результате которого погибло 179 пассажиров.

    Власти Южной Кореи решили провести проверку всех самолетов Boeing 737-800 в стране после трагического крушения, произошедшего накануне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. Как стало известно, 29 декабря рейс 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, не сумел безопасно приземлиться и врезался в ограждение аэропорта Муана. Катастрофа привела к гибели 179 человек, в то время как выжить удалось лишь двум пассажирам.

    Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи объявило о намерении провести специальную проверку самолетов модели Boeing 737-800, находящихся в эксплуатации у местных авиакомпаний. Цель проверки заключается в детальном анализе системы технического обслуживания данных самолетов. Это решение было принято на фоне серьезных технических проблем, выявленных у упавшего самолета.

    По данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), в Южной Корее используется 101 самолет модели Boeing 737-800. Эти самолеты активно эксплуатируются различными местными авиакомпаниями, такими как Jeju Air, T'way Air, Jin Air, Eastar Jet, Air Incheon и Korean Air. В частности, Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 таких самолетов. Утром 30 декабря еще один самолет Jeju Air столкнулся с проблемами шасси, однако

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой самолета Jeju Air в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек; тела всех погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, выжили только два члена экипажа из 181 человека на борту; самолет Boeing B737-800 авиакомпании Jeju Air, вылетевший из Кимпхо в Чеджу, вернулся обратно в аэропорт из-за возникших проблем с шасси, которые обнаружил экипаж вскоре после взлета.

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