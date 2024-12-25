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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    25 декабря 2024, 15:28 • Новости дня

    Лавров заявил, что Зеленский назвал саммит по Украине словом из трех букв

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский, отвечая на вопрос о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта, заявил, что Россия должна «пойти на три буквы».

    Позже в том же интервью Зеленский сказал, что Россия должна быть приглашена на второй мирный саммит после первого, состоявшегося в Бюргенштоке, Швейцария. Лавров объяснил, что, по его мнению, Зеленский этим высказыванием обозначил название и смысл будущего саммита, намекая на использование слова из трех букв в качестве характеристики мероприятия.

    Второй мирный саммит по Украине планируется провести в контексте попыток поиска дипломатического решения кризиса.

    Напомним, в Швейцарии 15-16 июня прошла «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

    24 декабря 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    Украина получила один миллиард долларов от замороженных активов России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина впервые получила один миллиард долларов от США благодаря замороженным российским активам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль уточнил, что 1 млрд долларов является первым траншем из общей суммы в 20 млрд долларов, которые готовы выделить США в рамках инициативы G7, сообщает ТАСС.

    «Украина получила от США 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы G7», – заявил Шмыгаль.

    Премьер-министр не уточнил, когда именно Киев получит оставшиеся средства из заявленных 20 млрд долларов. Вопрос о сроках получения других траншей остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность отказаться от судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

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    25 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины

    Политолог Скачко: Ради членства в НАТО Киев пугает Запад реваншизмом Украины

    Эксперт объяснил слова Кулебы о реваншизме Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Пособники нынешних украинских властей и сам Владимир Зеленский пытаются любыми способами затащить Украину в НАТО. И смена риторики на 180 градусов призвана им в этом помочь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украину нужно принять в НАТО, чтоб она спустя годы не напала на Россию.

    «Причина таких заявлений Кулебы объясняется просто: нынешние украинские власти и все ее бывшие соработники хотят не мытьем, так катаньем затащить Украину в НАТО, чтобы самим попытаться попасть на должности в евроструктуры. Так они намерены обезопасить себя от будущих судов за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год», – объяснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру» .

    «Так что здесь Кулеба работает не только на себя, но и на будущее Зеленского и всей его братии. Это заявление стоит в одном ряду с попытками евроинтеграции Украины. Надежды эти, конечно, призрачные, но запасные аэродромы им жизненно необходимы», – подчеркнул он.

    «Причем заметьте, риторику Кулеба поменял на 180 градусов без промежуточных стадий. Сразу перешел от «Россия нападет на Украину и на всю Европу» к тезису о том, что Украина сама нападет на Россию. Это очевидный показатель паники в руководстве Украины. Киев таким образом закидывает тезис в общественное пространство. Я думаю, они будут его раскручивать», – спрогнозировал эксперт.

    «И это дело может увенчаться каким-то условным успехом, поскольку украинские и западные медиа довольно активно разгоняют миф о мощи украинской армии и о том, что она побеждает Россию. Соответственно, европейской общественности нынешний тезис от Кулебы вполне может зайти. А вот понравится ли он европейским политикам – не уверен. Но трансформация кейсов от Украины-попрошайки до Украины-защитницы их зацепит», – констатировал аналитик.

    Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Kyiv Independent заявил, что прекращение конфликта с Россией на плохих для обеих сторон условиях приведет к реваншистским настроениям. «Если и Россия, и Украина выйдут из комнаты переговоров недовольными, это снова будет приглашением к реваншизму для обеих сторон. Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», – заверил он.

    По мнению Кулебы, следующее поколение украинских политиков будет полностью сосредоточено на послевоенном восстановлении страны, однако после них к власти придут люди с реваншистскими лозунгами. «Отвоевать территории, заставить Россию заплатить. Когда мы поднимемся с колен экономически, вы увидите, как эти аргументы будут разыгрываться во внутренней политике», – добавил он.

    По его словам, примерно через 10 лет он ожидает появления на Украине политиков и политических сил, движимых местью. «Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией», – заявил экс-министр.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    25 декабря 2024, 09:29 • Новости дня
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    Удары нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах
    @ wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе ДНР вызвал сильную детонацию, местные жители утверждают, что взрыв был мощным, распахнулись двери, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар по Славянской ТЭС в Краматорском районе Донецкой народной республики произошел на подконтрольной Киеву территории, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, взрыв произошел рядом с населенным пунктом Николаевка. Местные жители отмечают, что при взрыве двери распахнулись, произошла мощная детонация. «Пишут, что прилет был в Славянскую ТЭС», – добавил Лебедев.

    В тот же день другой удар был нанесен по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины. Лебедев также сообщил, что «Бурштын, прилет в ТЭС». Об этом также писали украинские СМИ, которые ранее сообщали о серии взрывов на территории Украины в таких городах, как Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Днепропетровск.

    Украинское издание «Страна.ua» подтверждало информацию о взрывах в Бурштыне, где расположена Бурштынская ТЭС. Украинский телеканал «Эспресо» сообщал, что в результате взрывов в городе Ивано-Франковске произошло отключение света.

    Напомним, после ряда взрывов в Харькове на Украине наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

    Объекты энергетики на Украине получили повреждения, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о необходимости введения мер по ограничению потребления.

    Ранее в Днепропетровске и Кременчуге раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой.

    В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве рано утром также произошли взрывы.

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    24 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России

    Первый «военный маркетплейс» для покупки дронов и комплектующих запустили в пилотном режиме в России

    Запущен первый «военный маркетплейс» для дронов в России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В России запустили пилотный проект «военного маркетплейса», который позволит военным приобретать дроны и комплектующие через удобную онлайн-платформу без раскрытия данных военных, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

    Проект запустили партия «Единая Россия», Промсвязьбанк и ЦБСТ, передает ТАСС.

    Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил: «Мы сделали «военный маркетплейс», в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и положить в корзину необходимые комплектующие».

    «Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть все, что необходимо – как для конструктора, чтобы собрать аппарат», – сказал он.

    Новая система была протестирована и уже функционирует. Особое внимание уделено безопасности данных: вся информация об участниках обезличена, и никакие данные военных не раскрываются. Доступ к маркетплейсу ограничен, «сторонний человек» не сможет пользоваться его функционалом.

    Финансовые операции интегрированы с финансовой системой Министерства обороны России.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков указал, что эффективные инновационные изделия могут собирать вблизи от фронта. По его словам, военные просят «не только готовые изделия, но и комплектующие». Теперь их будут доставлять «на линию боевого соприкосновения», а «непосредственно в поле» военные станут превращать их «в грозное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность вклада «народного ОПК» в успехи российской армии, акцентируя внимание на инженерной подготовке бойцов, создающих нужную технику прямо на фронте. Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

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    25 декабря 2024, 08:34 • Новости дня
    Депутат ЕП предсказал условия окончания конфликта на Украине
    Депутат ЕП предсказал условия окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский кризис может завершиться после передачи России русскоязычных территорий и отказа Киева от вступления в НАТО, выразил мнение депутат Европарламента Петар Волгин.

    По его словам, украинский кризис будет завершен, если русскоязычные территории Украины примкнут к России, а Киев откажется от вступления в НАТО, передают «Известия».

    «Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени», – заявил Волгин.

    Политик также подчеркнул, что разрешение конфликта возможно лишь за столом переговоров. Он выразил уверенность, что победа Киева невозможна, несмотря на антироссийскую риторику западных политиков. Волгин считает, что дипломатический путь – единственный реалистичный выход из текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.

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    25 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    Кулеба призвал принять Украину в НАТО, чтобы избавить Киев от реваншизма
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После завершения конфликта на Украине могут возникнуть реваншистские настроения; чтобы предотвратить нападение Украины на Россию, Украину нужно принять в НАТО, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    «Потенциал украинской реваншистской политики в отношении России в среднесрочной перспективе не нужно недооценивать и списывать со счетов», – приводит слова экс-министра РБК.

    Кулеба подчеркнул, что следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, но «поколение после них» может прийти к власти с реваншистскими лозунгами – «вернуть территории, заставить Россию наконец заплатить». По мнению Кулебы, способствовать этому может экономическое восстановление Украины.

    Для предотвращения будущих конфликтов Кулеба предложил принять Украину в НАТО. Он считает, что членство в альянсе поможет сдержать страну от нового конфликта с Россией, так как Киев будет связан обязательствами перед союзниками, которые не захотят быть вовлеченными в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году заявил, что Украина по итогам конфликта якобы должна вступить в НАТО, так как альянс удержит ее от территориальных претензий к России. При этом Киссинджер признавал, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией.

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    25 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также подразделениям нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска в Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    25 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Зеленский сообщил о запуске Россией более 70 ракет по Украине

    Зеленский: Россия запустила более 70 ракет и сотни дронов по энергообъектам Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    По его словам, основными целями атаки стали объекты энергоинфраструктуры страны, передает RT.

    Зеленский отметил, что вследствие ударов, по состоянию на данный момент, в ряде регионов Украины зафиксированы отключения электроэнергии. «К сожалению, есть попадания», – заявил он.

    На Украине 25 декабря была объявлена воздушная тревога, включая Киевскую область, а в Полтавской области зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры и временные отключения света.

    Энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии, как заявил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

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    25 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    Песков допустил судебные иски из-за перевода Украине 1 млрд долларов из активов России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перевод Украине 1 млрд долларов из доходов с замороженных российских активов незаконен и может стать поводом для судебных разбирательств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что эти деньги, по сути, были сворованы у России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что заблокированные российские авуары удерживаются незаконно, что противоречит международным нормам и правилам.

    Представитель Кремля также отметил, что перевод миллиардного транша Украине может стать основанием для судебных разбирательств в будущем. Российская сторона намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав и собственности, подчеркнул он.

    Напомним, Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины.

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    25 декабря 2024, 05:41 • Новости дня
    В Швейцарии призвали Европу поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии

    Швейцарская газета NZZ призвала Европу поддержать урегулирование на Украине через мирную инициативу Бразилии и Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, которая предполагает проведение конференции с участием обеих сторон конфликта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitun.

    Автор материала в Neue Zurcher Zeitung Геральд Курт раскритиковал подход западных стран, которые продолжают вооружать ВСУ и обсуждают возможность отправки военных на Украину, передает ТАСС.

    Курт заявил, что отсутствие России на украинском саммите в швейцарском Бюргенштоке стало серьезной ошибкой, и теперь становится очевидным, что Украина вряд ли сможет выиграть военным путем, несмотря на поставки оружия из США, Франции и Британии.

    «Россия, похоже, уже на пути к победе», – заявил он.

    Курт указывает на растущую усталость от конфликта на Украине и пишет, что ситуация на фронте со временем будет благоприятствовать Москве. По его мнению, российские войска вернут контроль над Курской областью, «как только наступит благоприятный момент».

    Несмотря на обсуждения в Польше, Британии, Франции и других странах создания коалиции по отправке западных военных на Украину, такие предложения сталкиваются с сопротивлением влиятельных политических групп.

    В статье подчеркивается важность поиска альтернативных действий для Запада «в четвертую украинскую зиму» конфликта. Автор называет реалистичную и примирительную дипломатию лучшим вариантом решения кризиса.

    Курт считает, что Европе и Швейцарии следовало бы поддержать инициативу Китая и Бразилии, в рамках которой стороны конфликта «могли бы на равных обсуждать вопросы прекращения огня и, в конечном счете, мира».

    «Отправной точкой, вероятно, должен стать постоянный нейтральный статус Украины», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария заявила о своем желании выступить посредником между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, а также поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине, основанную на ценностях ООН, что вызвало удивление главы МИД России Сергея Лаврова.

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    25 декабря 2024, 08:28 • Новости дня
    На Украине повреждены энергетические объекты

    Глава Минэнерго Украины сообщил о повреждении энергетических объектов

    Tекст: Мария Иванова

    Объекты энергетики на Украине получили повреждения, что потребовало мер по ограничению потребления для уменьшения нагрузки на энергосистему, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

    Объекты энергетической инфраструктуры Украины получили повреждения, сообщил Галущенко через свою страницу в Facebook, отметив, что оператор системы передачи принимает необходимые меры для ограничения потребления, чтобы минимизировать негативные последствия для энергосистемы, передает ТАСС.

    «Как только будет разрешать ситуация безопасности, энергетики будут уточнять повреждения», – заявил Галущенко.

    Ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде городов, включая Харьков, а также в Полтавской области, были зафиксированы взрывы и пожары. Это также могло повлиять на состояние энергетической инфраструктуры.

    Ранее в Днепропетровске и Кременчуге на Украине раздались новые взрывы, совпавшие с объявленной воздушной тревогой по всей стране.

    В нескольких регионах Украины действует воздушная тревога, в Киеве произошли взрывы

    В Кривом Роге и Днепропетровской области Украины также прогремели взрывы.


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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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