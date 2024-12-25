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Лавров заявил, что Зеленский назвал саммит по Украине словом из трех букв
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский, отвечая на вопрос о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта, заявил, что Россия должна «пойти на три буквы».
Позже в том же интервью Зеленский сказал, что Россия должна быть приглашена на второй мирный саммит после первого, состоявшегося в Бюргенштоке, Швейцария. Лавров объяснил, что, по его мнению, Зеленский этим высказыванием обозначил название и смысл будущего саммита, намекая на использование слова из трех букв в качестве характеристики мероприятия.
Второй мирный саммит по Украине планируется провести в контексте попыток поиска дипломатического решения кризиса.
Напомним, в Швейцарии 15-16 июня прошла «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.