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    28 декабря 2024, 16:30 • Общество

    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута

    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута
    @ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Tекст: Юрий Васильев, Краснодарский край – Москва

    Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае, где полторы недели назад в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Все это время – наряду со спасателями – основной силой по очистке десятков километров пляжей и отмывке тысяч птиц были волонтеры. В одном строю за чистоту природы Анапы и окрестностей боролись как местные жители, так и люди, приехавшие на побережье – из разных концов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел с ними несколько дней накануне Нового года.

    – Три часа, молодой человек, – говорит Элеонора Жидкова из центра спасения птиц «Гагара», только что обустроившегося на улице Мира в поселке Витязево, город-курорт Анапа. – Три часа на пляже, все разговоры потом.

    – То есть вы не хотите познакомиться? – спрашивает кубанский журналист, настигший Жидкову у входа в «Гагару». Точнее – близ массивной конторки у двери со свежей надписью «канцелярия» маркером по скотчу. – Познакомиться и дать ваш комментарий по ситуации.

    – Всю жизнь мечтала, – отвечает Элеонора, подкрепив сказанное максимально располагающей – насколько позволяют прошедшие четыре дня аврала с несколькими часами сна – улыбкой.

    – Сейчас полдень, – Жидкова смотрит на часы. – Пока доберетесь до, например, Можепсина, где ближайший пляж с мазутом. Пока переоденетесь, пока часа три ударно поработаете. Пока опять переоденетесь и сюда вернетесь… Короче, к пяти часам жду с нетерпением. И отвечу на любые ваши вопросы. Даже самые нескромные.

    Элеонора Жидкова. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Элеонора Жидкова. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД


    – Куда птицу ставить? – у двери в «канцелярию» появляется мужик с картонной коробкой. – Тут недалеко на берегу взял…

    – Извините, – говорит кубанскому коллеге главная по «Гагаре». – Тут у нас другие нескромные вопросы… Мыли?

    – Нет.

    Ящик раскрывается. Пахнущее нефтью черное существо – размером с утку, иные детали скрыты мазутом – резко выбрасывает длинную шею на воздух.

    – Подышать, обязательно. Дырки что же не сделали? – пеняет доставщику Элеонора, посылая пробегающего волонтера к «канцелярии» за ножницами.

    Коробка – прямо на руках – проверчивается в нескольких местах.

    – Теперь мигом на Черноморскую, 2, – наставляет Жидкова. – Там моют. И только потом к нам. Спасибо и до скорого!

    С чего начать спасение птицы:
    Защитить себя: респиратор + перчатки + резиновые сапоги.
    Поймать птицу. Отмыть в пунктах, дать сорбент.
    Привезти в единый пункт сбора.
    Не выпускать птицу после помывки. Не кормить.

    (Здесь и далее курсивом – выдержки из чатов, модерируемых волонтерским штабом в Анапе. – прим. ВЗГЛЯД)

    * * *

    – Цифра девять! – провозглашает врач-орнитолог Роман, глядя на очередной картонный ящик с дырками, куда после осмотра только что вернулся обитатель. – Гагара чернозобая, натрий-хлор, наблюдение...

    Цифр – и, стало быть, ящиков в центре «Гагара» – только за первые сутки набегает около двух сотен. Пространство столовой базы отдыха, где разместился центр по спасению птиц, осваивается волонтерами постепенно. Столы у входа буквой «П» – своего рода приемный покой в квадрате синего скотча, наклеенного на пол. Сюда несут ящики с птицами – выловленными в Черном море и на берегах, отмытыми от мазута (по-разному, но в основном тщательно) и уже здесь пронумерованными.

    – Больше столов богам столов, – говорит ростовский волонтер Василий, вместе со спецкором газеты ВЗГЛЯД выстраивающий очередной контур вокруг первоначальной «пэшки». – Скотч сейчас переклею, вы птиц встречайте…

    За стойкой «канцелярии» – в квадрате желтого скотча – расходники: отдельно медицинские, отдельно пищевые (холодильники для рыбы привезли сразу), немного в стороне – одежда и прочее для добровольцев. В глубине столовой за несколькими линиями скотча красного – собственно медицина, где распоряжается сертифицированный птичий доктор из добровольцев, местных или приехавших; в данном случае – москвич Роман. Подле него десяток волонтеров-экологов из Воронежа и Москвы: подносят ящики, готовят птиц к осмотру, держат, записывают наблюдения про «цифру девять» и другие подобные числа. А также кормят, поят и пичкают пернатых полезным. За красный скотч можно зайти лишь в белых одноразовых костюмах защиты – и то если есть полоска красного скотча, пришпиленная на рукав.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Короче, все примерно как в пандемию. Только без пандемии.

    – Зонирование и маршрутизация – то, чего требует любая клиника, – говорит Элеонора Жидкова. Родилась в Минводах, 30 лет жила в Сибири – мединститут, потом спортивная медицина и небольшой бизнес на товарах для здоровья. Теперь живет под Новороссийском в нескольких десятках километров от Анапы. Официальных полномочий у Элеоноры – ноль. Практический авторитет – судя по тому, что «Гагара» вокруг нее силами нескольких десятков добровольцев собралась и заработала за несколько часов – близкий к абсолютному.

    – Электрогрелки, инфузоматы, шприцы, – перечисляет птичий доктор Роман список первоочередных нужд «Гагары». То ли для властей, анапских городских и краснодарских краевых, то ли для бизнеса, у кого что есть. К вечеру появляется половина заказанного оборудования. А расходники – даже с запасом.

    * * *

    – На Ставрополь есть желающие? – слышится от «канцелярии»: к «Гагаре» подъехал очередной водитель-дальнобой. – Три десятка возьму.

    В Ставрополе – ближайший сертифицированный центр реабилитации дикой птицы, попавшей в беду. Там есть стационарное, а не походно-полевое лечение, уход, оценка возможностей возвращения в природу по весне или позже. Другие центры, поближе к Анапе, подключились не сразу: декабрь для птичьих спасителей – в этих местах обычно не самое горячее время. Так что пока что доступен лишь Ставрополь. Часов семь на любезной попутке, которая привезла добровольцам «Гагары» гуманитарку из соседнего края.

    30 коробок – гагары, бакланы и поганки-чомги – конечно же, находится.

    – Можно 40, – разрешает водитель.

    – Нельзя, – отвечает Жидкова. – Подавятся, поломаются, путь долгий. Хоть какое пространство между коробками должно быть.

    – Братцы-сестренки по доброй воле, крахмал [для отмывания птиц от мазута] какой нужен, кукурузный или картофельный?
    – На пункте сообщают, что желательно бульбу. И что в день уходит от 40 кило до полцентнера.
    – 200 кило с доставкой завтра засылает [Краснодарский] край.
    – Тогда на четыре дня хватит. В одном пункте. А потом...
    – Ну будет же еще.
    – Может, да. Может, нет.
    – Будет.
    – Мы пока три тонны нашли в Краснодаре. По 67 за кило, будем ломать цену, если от тонны брать.
    – Если на три недели, то смысл есть. Особенно если ломать.
    – А везти не далеко будет?
    – Часа четыре. Машина на тыщу кил есть. Нас еще трое. И лопаты со всем другим нужным для пляжа захватим. Пара дней на поработать точно есть.

    * * *

    – Костюмы одноразовые есть, перчатки есть, – доносится из глубины комнаты с инвентарем.

    – Говори, чего нет, – запрашивает комнату Иван, волонтер штаба. – Тут уже 40 человек в очереди, надо понимать, что у нас есть, а за чем обращаться срочно.

    «У нас» – это в главном добровольческом штабе посередине длинной улицы Черноморской в Витязеве. Место – половина магазина детских товаров. Открытие штаба – каждое раннее утро, новых и имеющихся добровольцев – сразу под полсотни. Внутри четыре стола с компами для оформления, десяток сотрудников. И вот весьма обширный, плотно забитый склад.

    – Респираторы на сегодня вроде есть, – не прерывает заданной формы доклада комната. – И сапоги есть. А лопат мало…

    – Лопаты везут, – сообщает Юлия Вовк, активист, спикер молодежного парламента Анапы, а в последние недели – главная по добровольческому штабу. – Только что звонили, едут лопаты.

    – Ну и ффух… Правда, сорокового-то вашего и нет, – говорит спецкору газеты ВЗГЛЯД Иван, роясь в залежах резиновых сапог. – И сорок второй был, да пока кончился. Сорок третий попробуете?

    – Можно, конечно. Но смысл…

    – А знаете ли вы, – с нарочитой серьезностью вступает волонтер штаба Артем, отрываясь от компа с таблицами вновь прибывших волонтеров, – что восточные резинотехнические изделия при всей разнице предназначения обладают одной общей характеристикой?

    – Какой? – ведется, не выдерживая подвешенной Артемом паузы, кто–то из волонтеров.

    Перед ним – чистый бланк «Заявления о добровольном участии в ликвидации нефтяных загрязнений в муниципальном образовании город-курорт Анапа». В бумаге: «Сообщаю о своем участии… обязуюсь соблюдать технику безопасности и правила поведения в местах проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации… инструктаж пройден, памятка вручена», дата, подпись, расшифровка. К концу декабря таких бумаг, по данным добровольческого штаба, заполнено около 10 тыс.

    – А такой, что абсолютно любые тамошние резиновые изделия маломерят, – невозмутимо продолжает репризу Артем. – Будь то сапог вот, многоразовый. Или же…

    – Тьфу на тебя, – говорит кто–то из девушек в плотной ветровке и с газовым респиратором – крутым, со сменными фильтрами – на шее. Очередь из потенциальных волонтеров ржет.

    – Так что вы, молодой человек, – отвесив полупоклон даме, возвращается в беседу со спецкором газеты ВЗГЛЯД Артем, – дайте шанс китайскому сорок третьему. К тому же еще на портяночку, в смысле носочек байковый – да, там внутри. Глядишь, и срастется все.

    – Вы же на Можепсин? – спрашивает Павел Никитченко группу экипированных местных, садящихся в запаркованную напротив штаба машину. Ручей Можепсин – место сбора волонтеров–добровольцев без закрепленного властями участка. Вот вроде Павла, который сам приехал из Енакиева, ДНР. Или кубанского коллеги, которого в обмен на интервью отправила работать Элеонора Жидкова из «Гагары».

    – Мы туда, – подтверждает витязевский житель Матвей. – Но нас толпа.

    – Так и я не один, – говорит Павел. – Нас трое с ДНР.

    – Так вы давайте сейчас, а Матвей нас потом заберет, – решает «толпа». Павел и двое донецких благодарят. Авто трогается. От штаба – минут десять до ручья, столько же обратно.

    * * *

    – Что же ты, Виталик? – спрашивает Михаил, станица Староминская, обращаясь к переполненной емкости для строительного мусора.

    На борту массивного металлического контейнера, стоящего на пляже, действительно написано «Виталик». Сдержанность казака Михаила можно оценить в полной мере, лишь зная несколько дополнительных вводных.

    Во-первых, от Староминской, что на севере Краснодарского края, до пострадавшего анапского пляжа, где закрепленный участок Михаила и его полусотни земляков – пять часов езды. В одну сторону. Стало быть, выехали ночью, приехали часам к восьми утра – и сразу в бой.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Во-вторых, ночевки в Анапе у староминских пока нет. «Не все владельцы гостиниц и домов отдыха сразу и адекватно отреагировали на ситуацию», – со всей возможной вежливостью сообщают в добровольческом штабе. «Вита», «Аврора», «Венеция» – эти и другие открыли двери первыми и бесплатно. Но они могут принять десятки добровольцев, а желающих приезжих – реально тысячи.

    Одна из наиболее востребованных таблиц в волонтерских «телегах» – «обеспечение жильем». Слева – «два человека, три дня». Посередине – «планируемый бюджет на проживание». Хорошо, если тысяча либо полторы в день, но чаще всего «без бюджета». Зато в правых колонках постоянно появляется обнадеживающее «решено, помощь отелей», «решено, помощь частного сектора». Не меньше, однако – «помощь благотворителей». Это значит, что пришлось платить из фонда, куда во второй половине декабря деньги собирались со всей страны.

    – Хорошо, что устаканивается с жильем так или иначе, – говорит Михаил из Староминской. – Но нас – вот правда, под 50 человек. И где мы будем жить – пока не знаем.

    – Мы пока в автобусах ночуем. Третий день уже, – подсказывает Константин, Новопокровский район. Откуда до Анапы – те же самые пять часов, но с северо–востока.

    Впрочем, как раз новопокровцев в этот момент скликают с пляжа. Районных волонтеров опрашивают на предмет наличия паспорта – чтобы можно было по списку поселить и тех добровольцев, кто основной документ на пляж с собой брать не стал. Бесплатно, конечно. Видимо, осознание момента посетило еще кого–то из хозяев причерноморских гостиниц. Да так, что на староминских, к слову, тоже в итоге хватило.

    Но это выяснилось ближе к вечеру. А пока – в-третьих – обычное для нынешней волонтерской Анапы дело. Сколько мешков ни заполни смесью воды, песка и мазута, сколько ни перекидай лопатами – а контейнеров все равно в нужном количестве нет.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    «Виталик» – как и ему подобные грузовые емкости – забит под завязку. Ждать ближайшего колесного бульдозера, который берет мешки на ковш и отвозит на полигон – непонятно сколько. А ставить наполненные жителями Староминской мешки – уже некуда. По соседству – свои участки со своими закрепленными добровольцами: Новопокровский, Кавказский, Павловский районы, Туапсе, Геленджик – «короче, весь край здесь», говорит Михаил.

    А чуть дальше – спасатели из МЧС, а еще поодаль – оранжевые жилеты городского жилкоммунхоза. И все с теми же проблемами: вывозить, вывозить и вывозить.

    – Нет, – говорит Михаил, – мы, конечно, вызвали из района своих [бульдозеристов с машинами]. Как и другие – из своих райцентров. Но им сюда ехать еще медленнее, чем нам.

    – И горючего не на три копейки…

    – Во–первых, у нас есть, – отмахивается староминский житель. – На такое дело – найдется. Во–вторых, здесь тоже выдают, если надо: такой же расходник, как и сапоги с лопатами. Но порядок–то должен быть, хотя бы с «Виталиками»?

    В результате как–то вывезли, конечно. А там и федеральная ЧС подоспела.

    – SOS мешок SOS! Найти подходящие – проблема. Чтобы стояли и не текли мазутом, иначе зачем весь труд.
    – Как вариант: строительный, в него вкладываем пластиковые 60–90 литровые.
    – В Краснодаре нашел из–под сахара, 500 штук оптом, отдадут по три рубля.
    – Подойти [на пляж] не могу, у меня маленький ребенок. Говорите, что нужно – финансово, дистанционно, организовать доставку.
    – Кто едет с других городов чистить пляж от мазута, могу с завтра для ночевки предложить два спальных места. Витязево, вторая линия, до места пешком семь минут по хорошей погоде, среди пальм…

    * * *

    – Если не убирать берег, то закроются все [гостиницы и санатории], – рассуждает Георгий, владелец прибрежной гостиницы в Джемете, город-курорт Анапа. – Если не помогать нашим волонтерам, то они не приедут. И весь берег убирать будут очень и очень долго и без гарантий.

    На календаре – начало двадцатых чисел декабря. Тогда еще не был понятен масштаб бедствия. Как и то, что ближайшие сезоны в Анапе и окрестностях окажутся под большим вопросом.

    – Ну хорошо. То есть плохо, если мы все тут вместе в 2025 году не откроемся, – через несколько дней допускает такую возможность Георгий. – Как вы думаете, кому [из владельцев гостиниц и прочих курортных бизнесов] в первую очередь будет предложена антикризисная помощь, преференции, льготное участие в интересных проектах?

    Георгий при этом понимает, что нынешние времена немного отличаются от ковидных. И, соответственно, денег на поддержку пострадавших предпринимателей в Анапе может оказаться меньше, чем в пандемию. Кстати, в то, что их может не оказаться вовсе – после введения режима ЧС на федеральном уровне – Георгий не верит.

    – Но чем меньше денег, тем важнее приоритеты по получателям помощи, – рассуждает владелец гостиницы в Джемете. – Все здесь знают, кто и как работал на очистке пляжей от мазута, кто помогал людям, а кто решил просто не заметить беду. И мы знаем, и власти знают, которые будут распределять помощь… Ну и потом: год–другой – и люди приедут сюда отдыхать, как уже было 15 лет назад [после схожего разлива нефти в 2007 году. – прим. ВЗГЛЯД]. И люди уже сейчас запоминают, куда надо возвращаться.

    – Каким образом?

    – А вы к защитным костюмам приглядитесь, – советует Георгий.

    И точно: на каждом комплекте СИЗов, которые получают волонтеры – логотип гостиницы, где они бесплатно живут и столуются.

    – Мы придумали, остальные [гостиницы, принимающие добровольцев] переняли, – объясняет Георгий. – Дела на три копейки, память – на сто рублей. Мы бизнес или где?

    – Если у кого–то обострились тревожные состояния, могу предоставить свою помощь специалиста. Мы не можем изменить произошедшее. А вот здоровье и друг друга поддержать можем. И должны.
    – Всем обнимашки, я массажист. Хочу приехать и помочь тем, кто после труда утомился или что–то болит. Подскажите, куда сразу ехать?..
    – Организовано горячее питание слева от реки.
    – Пробовали. Харчо оч ок, а гречка как моя доля. Спасибо, конечно!
    – На Черноморской борщ и пиццы кафешные свежие! По белому [одноразовому защитному] костюму все будет! Неважно, ты пляжный или птичий.

    – Это факт. Все мы тем же самым перемазанные!

    * * *

    Витязево, начало улицы Черноморской. На одной стороне – кафе. На другой – автомойка. В кафе – действительно борщ, пицца и много волонтеров. На мойке – много волонтеров и собственно мойка, в смысле процесс. Только не машин, а птиц.

    «Гуманитарная помощь – сюда», – гласит лист ватмана на среднем въезде, если все еще трактовать птичью мойку по–автомобильному. В списке – примерно то же, что требует в «Гагаре» птичий доктор Роман и его коллеги: натрий-хлор, гептрал для печени, катетеры, шприцы – на 1, 2 и 5 мл. Отдельно – «Одноразовые пеленки».

    – Не потому что нету, – объясняет анапская жительница Лариса, одна из координаторов мойки. – Просто все очень быстро кончается. Видите, сколько привезли. Но всегда надо еще и еще.

    За правым въездом – коробки. Их примерно сто. Все наполнены: нырки, гагары, бакланы, поганки. Запах от коробок – как на нефтебазе.

    – «Лепесточками» не пренебрегаем, – предупреждает саратовский доброволец Дарья, протягивая респиратор. – Нет, туда, где коробки, вам нельзя. Но и вокруг мойки ходить сейчас – примерно как на пляже. Вы же на пляже носите маску? Вы молодец. Вот и здесь тоже надо…

    – Без респираторов с фильтром второго или третьего класса – защита от паров, в том числе мазута – даже не думайте выходить на береговую линию в местах разлива.
    – Мы сегодня уползали как квадроберы на четвереньках, надышались.
    – Нашла несколько вариантов дешевле, чем обычно. Готова купить и забрать, это в Новороссийске. Есть 1000 штук по 20 рублей. Если кто–то поддержит меня финансово, выкупим сразу все.
    – Могу дать на 500. Только 300 – волонтерам при нашем ТОСе (территориальное общественное самоуправление. – Прим. ВЗГЛЯД) в Джемете, это за Можепсином дальше.
    – Да, спасибо, я знаю. Дальше в личку, можно?

    * * *

    – Прибываю утренним поездом из Тамбова на три дня. Прошу поставить меня на какие–нибудь работы с птицами днем и на ночное дежурство с чистыми птицами по уходу и т.п. Работать на пляже не могу по здоровью. Также везу гуманитарку и основную ее часть буду забирать по приезду [на пунктах выдачи].
    – Есть хамса свежезамороженная, если нужно, ответьте пожалуйста, коптильный цех готов отдать…
    – Загрязненная птица. Причал 54, серощекая поганка, нужен сачок.
    – Будем у вас только через час примерно, зато с сачками.
    – Ребята, будете смеяться, а я поганку–то поймала.
    – Тогда мы с сачками не едем к вам, вы молодец.
    – А мы можем приехать забрать на мойку.
    – Давайте. Нужна коробка с дырками и скотч для клюва. Я как и была – у причала 54, сдам птицу и могу продолжить на мониторинге. Или на мойке.

    – Бриллиантовые глазки – это что такое? – спрашивает человек, только что выгрузивший к птичьей мойке несколько центнеров нужностей из пикапа с армянскими номерами.

    – Это глазки закапывать, – объясняет волонтер Лариса. – Птичкам. И, кстати, людям тоже не мешало бы.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Маркеры… Чайник… Это не птицам, это нам, – слышны заявки рядом.

    – Если привезут столы, – чуть повышенным голосом говорит волонтер мойки Елена, Сочи, – никому не отдавать, кроме меня. Столы, удлинители – я первая в очередь.

    – Щас, – говорят Елене с трех сторон такие же дамы в белых костюмах и с респираторами разного достоинства – от одноразовых до стационарных со сменными фильтрами.

    Всеобщее «щас» понятно. Дополнительный пластмассовый стол – еще минимум четыре коробки с птицами на нем в непосредственном доступе. А лишний удлинитель – легче заряжать мобильники и аппаратуру.

    – Ну, я хотя бы попыталась, – уступает Елена.

    – Здравствуйте, – приветствует еще одна организационная девушка с надписью «Юля» на СИЗе. Юлия протягивает правую руку тыльной стороной вверх, как для поцелуя. На руке черным маркером написан телефон.

    – Наше ноу–хау, чтобы можно было друг у друга сфоткать номер, а не диктовать каждому, – объясняет она. – И спасибо, что руку поцеловать не норовите: маркер же смывается… Ну и не полезно это совсем сейчас.

    – У меня были испачканы только запястья, кожу очень жгло, смогла смыть только жидкостью для снятия макияжа.
    – У меня тоже руки, а женщина рядом [на пляже] – так вся упала. Мы ее из мазута вместе с птицей доставали.
    – Старые кроссовки и пакеты на ноги. Бахилы не ок, лучше пакеты–пакеты или пленкой заматывать.
    – Завтра еду, могу двоих взять. Можно на мойку, можно на мазут, без разницы.
    – На пункт с птицами в ночную смену четыре девушки. Там надо будет птичкам лекарства давать.
    – Еду в течение часа, машины нет, возьму такси.
    – Идеально.
    – Давайте ехать вместе. Я на машине, где вас забрать?
    – Я бы тоже поехала, но к сожалению без машины.
    – Пишите телефон, сейчас подсадим к кому-нибудь.
    – Отлично. Что брать?
    – Вещи, которые выкинуть [не жалко]. Все остальное есть.
    – Прямо все так серьезно? Не учухаться вообще нет вариантов?
    – Есть. Сидите дома. Железный вариант.
    – Кончаем флуд и злиться. Особенно злиться. Всем хорошего дня и спасибо.

    * * *

    – Вы видели коллегу-то? – спрашивает Элеонора Жидкова, центр «Гагара».

    На часах – ближе к восьми вечера. Судя по всему, обмен «три часа пляжного труда на интервью» не состоялся.

    – Ну бог с ним, – отзывается Элеонора, составляя списки необходимого на следующий день. Все то же самое плюс комп с принтером и пять пачек бумаги.

    – На птичек нормальные эпикризы оформлять, – объясняет Жидкова.

    – А у нас мега–распаковочка, – слышится из красной зоны. Доктор Роман и его юные коллеги из Воронежа открывают коробку с лебедем–шипуном. Учитывая, что коробка занимает целый стол – действительно, мега. Лебедь, натурально, шипит и бьется. Тем не менее, делает вывод врач, и отмыта птица достойно, и срочная помощь ей особо не нужна. Хоть сейчас на Ставрополь в центр птичьей реабилитации – когда подходящая машина придет.

    В «Гагаре» на ночь – кормить, поить, пичкать полезным – остаются местные: Юлия, несколько лет назад приехавшая жить в Анапу из Смоленска, и Ксения с Лерой, мама и дочка из Магаданской области. Воронежские и московские волонтеры расходятся – кто по гостиницам, кто по анапским неравнодушным; двое как раз к Юлии. Выходя в ночь, обсуждают актуальное – свежие аниме («Поезд Судного дня» видела?»), песню про «сигма-боя» и, конечно, Новый год.

    – Я пытаюсь мужа уговорить поехать на второй заход поволонтерить. Нафиг они нужны, эти салаты и холодцы, помогать нужно. И денег бы сэкономили заодно.
    – На самом деле мне кажется, что это было бы потрясающе. На всю жизнь память. Как в пионерлагере. Картошки бы напекли.
    – Картошка из костра – это хорошая тема. Получше, чем салаты из магазина...

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    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

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    Европейцы поменяли мнение об Украине слишком поздно

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама. Подробности

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    «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

    Воздушные и наземные беспилотники, средства защиты, разведки, системы радиоэлектронной борьбы – лишь малая часть того, что производят предприятия «народного ВПК». Основанные группами энтузиастов, они превращаются в серьезные производства, поставляющие в войска десятки тысяч беспилотников и других изделий. В 2024 году этот сектор получил признание на высшем уровне. Подробности

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    2024 год перевернул Ближний Восток

    2024 год стал временем потрясений для Ближнего Востока. Радикальным образом изменилась ситуация в Сирии, положение Сирии, Турции и Ирана. Кто больше всего выиграл и проиграл в ходе этих событий и каким становится в этом контексте российское присутствие в регионе? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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