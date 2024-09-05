«Везде свои пельмени». Технологии госуправления по-кузбасски

Tекст: Юрий Василь, Кузбасс – Москва

– Где дата? – в очередной раз требует Илья Середюк, с мая временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. – Нам нужна дата.

Юг Кузбасса, город Междуреченск – где крупнейшая в России шахта «Распадская» и полнейший угольный монопрофиль для города. В зале заседаний мэрии за длинным столом слева сидят старшие по междуреченским многоквартирным домам – всего домов 534, активистов, понятно, меньше. Справа – представители двух дюжин управляющих компаний.

– Что-то многовато – 24 управляющих на полтысячи домов, – замечает Середюк перед встречей. – Ну да главное, чтобы толк был.

* * *

Дата – не та, которую требовал от собравшихся Середюк, но не менее важная – Междуреченску в следующем году 70 лет. Традиционно перед празднованием – большая стройка и не менее масштабные ремонты. На стройплощадке новой школы Середюк выдал втык подрядчикам, слоняющимся без касок, в целом, впрочем, удовлетворившись ходом работ. Тем более школа еще до появления знаковая, для людей особенно желанная. Строится на замену прежней, где три года назад в спортзале обвалилась стена (все живы), сдача – строго под городской юбилей.

Одобрил Середюк и поликлинику, которую приводят в соответствие с только что обновленной горбольницей №1. Здесь, правда, есть еще и диагностический центр, который тоже потребовал внимания.

– А то что это такое? Да еще посреди всего шикарного, классного и современного, – говорит и. о. губернатора, расписывая резерв и приблизительные сроки.

Ну и ЗАГС тоже порадовал – тем, что на чиновничьем называется «реновацией открытых общественных пространств». То есть уютной площадкой перед зданием, где скамейки, аллейки и в ближайших планах клумба. Инициатива жителей близлежащих домов, исполнение – их же, совместное с городом. Вклад города, понятно, больше. Но активные жильцы, отмечает и. о. главы Кузбасса, большие молодцы.

– Жители сами проголосовали, проект подготовили, в создании поучаствовали, – перечисляет он. – Кстати, здесь нет цветов, а ведь это ЗАГС… Ну, хотя бы клумбу с одной стороны, клумбу с другой – маленькие, не надо большие. Но чтобы настоящая красота была, торжественность.

– По плану есть, еще не успели, – говорит Сергей Перепилищенко, мэр Междуреченска.

– А можно, чтобы жители сами высадили эти клумбы? – интересуется Середюк. – Вот, обращаюсь. Саженцы поможет купить мэр, но только надо будет их посадить и поливать.

Общая картина, развернутая перед и. о. главы принимающей стороной, рабочая. Не без недостатков, но в целом благостная. Настолько, что для человека, искушенного в строительных и коммунальных делах – а бывший мэр Кемерова и экс-председатель областного правительства Илья Середюк, безусловно, из таких людей, – не было совершенно никакой возможности эту благостность не нарушить.

– У меня много замечаний к работе управляющих компаний. Точнее, не у меня, а у жителей Междуреченска, говорит Илья Середюк, представляя собравшимся в зале заседаний Ирину Гайденко, начальника государственной жилищной инспекции Кузбасса.

Хотя «представляя» относится больше к левой стороне стола, то есть к старшим по домам. На правой же стороне, где сидят строительные функционеры и главы «управляек», с Гайденко знакомы хорошо. И лишний раз встречаться с ней по службе не желают. А уж если и. о. привез с собой жилконтроль заранее – значит, раздачи грамот и благодарностей точно не будет.

– Если кто-то не прислушивается к проблемам жителей, то это весьма печально. И это будет наказуемо. Если эти вопросы есть, – оговаривается Середюк, показывая на довольно пухлую папку. – Может, то, что я привез, – какие-то точечные жалобы. А если нет – очень хочется услышать, почему так случилось. И еще больше – сроки исправления ситуации. Точнее, даты.

* * *

– Я закончил Кузбасский государственный технический университет, инженерно-экономический факультет, – говорит и. о. губернатора Середюк. – У нас практика была на заводах. Мы стояли у станков. Разбирались в технологиях. Технология – получение необходимого результата из имеющихся ресурсов и расчет этих самых ресурсов. Возьмем самый простой пример: изготовить тесто для пельменей. Тебе, допустим, необходимо полтора килограмма теста. Сколько нужно муки, сколько нужно воды, яиц, соли? Как правильно, в какой последовательности все это смешивать – сразу ли вбухать все или добавлять по мере поступления?

– И так, и так можно, кстати.

– Верно, – кивает Середюк. – Но тогда получится два разных теста. И знать, какое вам надо вот на эти конкретные пельмени, – тоже часть технологии. Того, чему меня учили, начиная с института. Управленческий процесс, начиная от заготовки и заканчивая продукцией.

В государственном либо муниципальном управлении все выглядит примерно так же, указывает и. о. губернатора:

– Для достижения результата нам нужно определенное количество ресурсов. Нужно вовремя применять эти ресурсы. И делать это следует в нужном порядке. Тогда ты получишь годный результат.

* * *

– На самом деле претензии – они ведь не только у наших жильцов к управляющим компаниям. Бывает, что и наоборот, – отмечает мэр Междуреченска Перепилищенко.

Крыть нечем: бывает. Например, к домам, где не все жильцы вовремя платят за ЖКХ и за капремонт. А еще больше – где почти все за это не платят. В Кузбассе, как и везде по стране, такое сплошь и рядом.

Только представители таких многоэтажек на встречу с Середюком не пришли. Поэтому междуреченским «управляйкам» и строительным чиновникам пришлось отвечать перед старшими домов, где примерно все платят примерно за все. И ждут соответствующего к себе отношения.

– В 2023 году был запланирован капремонт кровли, – немного волнуется Ольга Вячеславовна, старшая пятиэтажки по улице Кузнецкая, 53. – Проводили собрание, делали план, есть проект, смета, все есть. На конкурсе подрядчик, однако, не определен до сих пор.

У Ольги Вячеславовны с оплатой не просто порядок. В тамошнем жилтовариществе, по ее словам, «классный тариф – необременительный, но чтобы деньги на текущий ремонт копились». То есть, помимо коммуналки и того, что идет в фонд капремонтов, часть квартплаты, по сути, остается у самих жильцов.

– Теперь мы тратим их на то, что побежала кровля, – возмущена старшая по дому. – Я сама житель пятого этажа, прямо под протечками. Если подрядчик определится где-то к октябрю месяцу, то я опять буду бегать по судам. Потому что у меня побежит не просто кровля, а ремонт внутри квартиры. И мы же понимаем, что стройматериалы дорожают. Если к нам на крышу за пять миллионов никто на прошлом конкурсе [из подрядчиков] не пошел – зачем волокитить и выставлять нашу же крышу на конкурс за те же пять миллионов? Может, хотя бы за шесть есть шанс?

– Фонд капитального ремонта, Евгений Михайлович, ваше слово, – кивает и. о. губернатора Евгению Жмуровскому – распорядителю всего, собранного с жильцов Кузбасса на капремонт. – Люди решение предлагают.

* * *

– Решения – они всегда разные, – констатирует Середюк. –

Я работал на промышленных предприятиях, на муниципальной службе, государственной службе. Везде свои пельмени.

Вот вам муниципальный уровень: чтобы в чистом поле появился жилой массив, мы должны сесть и очень грамотно все разложить. Какой земельный участок у нас есть? Сколько мы можем построить жилья по нормативам? Сколько человек будет здесь жить? Сколько из них детей школьного, дошкольного, ясельного возраста? Сколько и каких продуктов в непосредственной доступности необходимо жителям – отсюда площадь магазинов. Каков запрос людей на досуг? Сколько нужно стройматериалов, чтобы строить? Сколько нужно труб – и какого диаметра – чтобы провести коммуникации для тепла, воды и всего, что необходимо? Сколько нужно кабелей – и какого сечения – для тех же целей?

И все это, напоминает Середюк, – мэр.

– На уровне госслужбы – регулирование межмуниципальных запросов и общение с федеральным центром, – переходит он к описанию обязанностей председателя регионального правительства. – На вверенных территориях есть объекты федерального значения. Например, вузы, подчиненные Минобрнауки. Можно закрыть глаза – ну есть и есть, ну работают и работают. А можно проанализировать, насколько востребованы [предлагаемые вузом] специальности – здесь, тут, у нас. Насколько высока квалификация преподавателей – для того чтобы студенты могли работать здесь, тут, у нас. Почему в тот или иной вуз никто не идет. Так или иначе, на территории руководитель региона должен видеть еще и эти проблемы смежного подчинения...

Все планы, вся техническая работа доверена правительству. Но, как бы то ни было, напоминает Середюк, окончательное решение – за губернатором:

– Кругозоры у губернатора и председателя регионального правительства – все равно разные. Несмотря на то что это близкие соратники.

И вовлеченность у первого вице-губернатора – председателя правительства – очень высокая. Но губернатор знает тенденции федерального центра. У него есть чутье, основанное на опыте и мудрости.

Вопрос о том, возможно ли за три с небольшим месяца исполнения обязанностей нарастить губернаторское чутье, собеседник встречает с легким удивлением:

– Нет, конечно. Ну, так оно и не по тумблеру включается. Есть накопительный эффект. Вот, пожалуй, – отмечает Середюк, – надеюсь, что я и в своем нынешнем качестве способен увидеть, есть ли в каком-либо предложении возможное решение проблемы. Кто бы ни предлагал.

* * *

– Люди предлагают решение, – вновь подчеркивает и. о. губернатора.

– Взять и увеличить конкурс на ремонт указанной крыши с пяти до шести миллионов мы не можем, – говорит Жмуровский, Фонд капитального ремонта Кузбасса. – Мы связаны рамками стоимости проведения работ. Стоимость – пять миллионов за крышу – вполне рыночная. Просто так разбрасываться деньгами перед подрядчиками – плохо. Прежде всего потому, что это ваши деньги, – Жмуровский кивает в сторону старших по дому.

– Вы наши деньги там экономите, – говорит Ольга Вячеславовна. – А мы фонд текущего ремонта на крышу тратим, которую нам вообще-то ваша организация должна.

– Нет местных подрядчиков. А иногородние идут неохотно, – отвечает Жмуровский. – Есть масса причин, основная – логистика. Элементарный башенный кран в Междуреченск довозится с трудом. По вашему дому ставим на контроль, чтобы все-таки…

Общая фраза, – говорит Середюк. – Жду ответ в одну строчку: к ремонту крыши по адресу Кузнецкая… 53?

Ольга Вячеславовна кивает.

– 53, – повторяет Середюк. – Итак, новость одной строкой: к ремонту приступаем тогда-то, завершаем тогда-то. Все остальное – лишняя информация.

* * *

– Ну да, я в некотором смысле ваш коллега, – подтверждает Середюк, услышав вопрос «откуда «новость одной строкой?» – В студенчестве пробовал различные профессии. И грузчиком, и на стройках, и лес валил – ну, как все мы... И однажды мне предложили стать внештатным корреспондентом. Записывал интервью, готовил информационные сюжеты – в общем, работал на радио. На ГТРК нашем областном.

Опыт в журналистике и. о. губернатора считает для себя достаточно полезным:

– Я оказался в коллективе маститых, опытных журналистов. Они меня научили выбирать из большого массива важное. Отсеивать ключевые моменты. Научили формировать тексты – так, чтобы в них была логика, стройность, выделены акценты. И главное – меня научили диалогу. Ведь не всегда отвечают напрямую, как есть. А нам с вами важно докопаться до сути.

Умению разбираться в различных сферах – весьма полезному для губернатора – Середюк тоже учился на радио:

– У меня были сюжеты из области экономики, культуры, спорта – всякие тематики. Если ты готовишь сюжет, а сам не подготовлен, не в теме – он просто никому не будет интересен. Избегать тавтологии, ставить правильно ударения и прочие тонкости журналистского мастерства – все это дает неплохие навыки как минимум самоконтроля.

– В то время я совсем не думал о губернаторстве, – вспоминает и. о. главы Кузбасса. – Наверное, это был поиск того, что станет близко и интересно. Журналистика стала и близкой, и интересной. Правда, основной моей работой она не стала, но очень помогла в профессиональной деятельности в будущем. В частности, – улыбается Середюк, – я умею добиться ответа на свой вопрос.

* * *

– Как привлечь подрядчика, как с ним по стоимости договориться – ваша задача, – говорит и. о. губернатора главе фонда капремонта Жмуровскому. – Люди честно вносят деньги в фонд. Дом ведь сдает вам деньги?

В ответе чиновника слышатся слова «аукцион» и «в ручном режиме отрегулировать».

– Это уже более предметно, – признает Середюк. – Жаль только, что эти детали жителям неинтересны. Они уже заплатили и ждут, когда мы с вами выполним вашу работу. Четыре даты: когда будет объявлен аукцион, когда будет заключен контракт, когда бригада выйдет на крышу и когда завершит работу. Все. Называете мне эти даты – и мы расходимся.

– Завтра будет объявлен аукцион...

– Дату, – требует Середюк. – Завтра, послезавтра – это не число. А тут принимаются только числа. Нужна дата!

– Девятнадцатого, – сообщает Жмуровский.

– Вы на камеру запишите эти слова, – просит Середюк. – Чтобы не было «я не то сказал, меня не так поняли». Пункт два: заключение контракта.

– В течение десяти дней.

– Дату, – повторяет Середюк.

– Десяти рабочих дней.

– Да что за… - Середюк вовремя переводит дыхание. – Дату!

– К десятому договор. Десять дней закупка материала. К концу года работы будут завершены.

– Сроки мы от вас услышали, – говорит Илья Середюк. Строго говоря, половина дат названа не была; но хоть что. – Теперь доложите, как будет защищен дом на время ремонта, когда будут дожди...

* * *

Защита – пожалуй, главное слово для нынешних взаимоотношений любого губернатора с федеральным центром. Даже в период «медового месяца» – точнее, первых нескольких месяцев исполнения обязанностей, когда к просьбам относятся благожелательно, а инициативы стараются поддержать.

Среди запомнившихся спецкору газеты ВЗГЛЯД просьб «медового месяца», удовлетворенных безоговорочно, – профинансировать участок набережной в Благовещенске, что напротив Китая. Или вновь выдать деньги на строительство городских очистных сооружений – до того как сверху разберутся, куда при предыдущем губернаторе ушли первоначальные миллиарды; так вышло в Севастополе. Или ускорить строительство перинатального центра либо онкодиспансера, как… тут счет регионов близок к десятку, дело обычное.

– Все утвержденные проекты строительства новых школ в Кузбассе остаются в силе, – докладывает Середюк телезрителям Новокузнецка и окрестностей о встрече с министром образования России Сергеем Кравцовым. Еще два года назад подобный доклад сопровождался бы чем-то вроде «…и договорились о том, что еще пять новых школ будем строить досрочно». Но сейчас – даже в «медовый месяц» – уже в сохранении того, о чем договорились, есть если не доблесть, то уж точно особый навык губернатора.



Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк на встрече с министром образования Сергеем Кравцовым Фото: t.me/ilyaseredyuk

Впрочем, Середюк просит не драматизировать нынешние трудные, но от этого не менее конструктивные – когда речь идет о взаимоотношениях регионов и центра – времена:



– Идет активное обоюдное знакомство [центра и новых исполняющих обязанности губернаторов]. Федеральный центр заинтересован, чтобы в сферах, курируемых министрами, в регионе был порядок. Поэтому при знакомстве легко выстраивается коммуникация.

Что нужно принести на встречу, например, с министром, кроме списка проблем?

– Рассказ о том, как мы их решаем. Какие были к нам замечания, какая была критика со стороны федерального центра. Что мы делаем в ответ на нее. И делаем ли. И еще есть встречные вопросы министра, на которые мне необходимо ответить. От качества этой подготовки и зависят дальнейшие взаимоотношения, – поясняет Середюк. – Если человек приехал только попросить школу и уйти – ему вполне можно сказать: «Подожди, а как у тебя с ЕГЭ? Почему отставание по предметам?» Или – если ты пришел в федеральный Минздрав – «А что у тебя с ФАПами, почему подводите по срокам ввода, почему жалоб много из твоего региона?»

Установление взаимоотношений сейчас, если они правильны, даст возможность и потом приехать к тому или иному министру и что-то у него попросить, подчеркивает Середюк:

– Если ты знаешь проблемы региона в его сфере, если ты на них четко реагируешь, если ты просишь совета и специалистов, чтобы помогли, – ты встречаешь самое дружелюбное отношение к региону. В нашем случае оно, конечно, уже есть – во многом благодаря Сергею Евгеньевичу [Цивилеву, предыдущему губернатору Кузбасса]. Но мы очень стараемся не испортить то впечатление о нас, которое было создано при нем. Для нас важно, чтобы эта возможность продолжалась, и продолжалась, и продолжалась. А мы будем показывать результаты и выполнять поставленные руководством Российской Федерации цели и задачи…

– Я вижу непрекращающееся доброе отношение центра к нуждам региона, – добавляет Середюк. – Если ты справляешься, то следующие встречи идут в режиме «Я исполнил то, о чем ранее просил. Благодарю за поддержку. У нас есть возможность масштабировать результат, просим рассмотреть возможность». Если ты показал себя как управленец, то на тебя будут опираться и в будущем, доверять все более масштабные проекты в регионе... А для этого нужно в том числе обращать внимание на детали, когда это необходимо.

* * *

– Это будет соблюдено? – спрашивает Середюк, услышав перечень того, чем накроют и укрепят крышу дома на Кузнецкой, 53 во время долгожданного ремонта.

– Это будет задействовано, – обещает глава фонда капремонта Жмуровский. – Но есть такие моменты, как ветер и дождь, Есть такие вещи, никто не застрахован.

– Есть такие вещи, как технадзор и жилконтроль, – подчеркнуто вежливо кивает Середюк в сторону главы жилищной инспекции Кузбасса. – Если очень захотеть, то можно познакомиться с этими вещами уже на этапе начала работ. Хотите?.. Понимаю. Еще есть такие вещи, как строительный контроль. Который должен проверять, как накрыли, как укрепили, каким материалом. Извините, но сметы вы принимаете с учетом этих работ… Если произойдет сбой, сразу ко мне, – это уже Ольге Вячеславовне, старшей по дому.

Через полминуты помощник передает ей бумажку с телефоном Середюка.

* * *

Телефон губернатора в каждом реально нуждающемся в подобной связи кузбасском мобильнике – будь то инвестор или общественный деятель, – социальное достижение губернаторской шестилетки Цивилева, ныне министра энергетики РФ. Как и в большинстве регионов, откуда губернаторы в 2024 году ушли в министры, Середюк свою преемственность Цивилеву не отрицает. И даже более того – настаивает на ней.

– В Кузбассе Сергей Евгеньевич изменил жизнь региона и механизмы управления, созданные до него в области, ее городах и районах, – оценивает и. о. губернатора опыт предшественника. – Время меняется. Сергей Евгеньевич – человек из бизнеса. А бизнес живет более динамично, активнее реагируя на колебания рынка, внешние условия. Выработка решений, адаптация их к новым условиям – гораздо выше.

В результате, констатирует Середюк, за последние шесть лет в регионе прошли преобразования, многие из которых уже видны жителям:

– Вначале людям не было понятно, зачем мы так поступаем, почему реформируем это либо то. Человек сам по себе натура консервативная.

Привыкает к определенным принципам: так есть, так должно быть. Сергей Евгеньевич дал нам попробовать иное. Он формировал свою команду, где на 95% – выходцы из Кузбасса. И одними лишь посылами, мотивацией, моторикой менял наше сознание.

Многие проекты, в том числе амбициозные, уже реализованы, подчеркивает Середюк. А многие принципы управления Кузбассом пересмотрены Цивилевым и адаптированы к современным условиям.

– Сегодня Кузбассу нужна преемственность в реализации тех проектов, которые есть, – уверен и. о. губернатора. – Массовый запрос людей: а кто это теперь все завершит? Что, это все остановится? Что со всем этим будет? Мне кажется, что менять ничего не надо. Нужно завершить, что есть, и продолжать.

– Что мы завершаем?

– Обход города Кемерова долгожданный, – начинает перечисление Середюк. – Театральный кластер в Кемерове – один из четырех в нашей стране. Глобальное благоустройство новых набережных в Кемерове. Юг – мы должны завершить работу по созданию инфраструктуры на курорте Шерегеш, который подтвердил свою востребованность. Все начатые объекты будут продолжены, а то, чего уже хотят люди, будет осуществляться. Новая школа, новый детский сад, поликлиника, дорожное строительство, обновление общественного транспорта, запросы людей на строительство новых развязок – все это будет продолжено.



Курорт Шерегеш. Фото: Юрий Васильев

В том, что Кузбасс останется инвестиционно привлекательным, у Середюка сомнений нет. Однако он понимает, что у инвесторов есть вопросы – как к ним будут относиться в Кузбассе после Цивилева и насколько власти будут реагировать на их пожелания.



– У нас сегодня привилегированное отношение к инвесторам, особенно к неугольным отраслям, – подчеркивает и. о. главы Кузбасса. – Химия, фармацевтика, сельское хозяйство. Туризм – мы лидеры по горнолыжному, промышленному и событийному туризму: по 60 тыс. гостей приезжают. Мы эти запросы инвесторов устно и всеми делами подтверждаем. Проекты на любой вкус, от крупнейших до малюсеньких. Вот стройки те же, как в Междуреченске, где рук реально не хватает.

* * *

- Я почему заступаюсь за жителей, – объясняет и. о. губернатора по окончании встречи домовых активистов и управляющих компаний с разбором еще нескольких случаев, подобных описанному. – Потому что они по-хорошему вообще не должны знать, что и как происходит. Как разрабатываются проекты, как проводятся конкурсы.

– В городе не хватает нормальных строительных бригад, – напоминает мэр Перипилищенко.

– Работа есть, деньги есть, бригад не хватает... – повторяет Середюк. – Ну, вот и представьте, пожалуйста, предложение о создании в городе нескольких строительных бригад. Программу их загрузки по Междуреченску мы распишем на три года вперед. Капремонт жилых домов. Ремонт дворов. Общественные пространства. Договорились? Договорились. Спасибо всем.

– Рук им, понимаете ли, не хватает, – говорит Середюк, садясь в машину. – Притом что любимая заплачка бригадиров – «Надо понимать, как я буду загружен»… Да вон, грузить – не перегрузить. Как примерно во всем у нас за последние шесть лет – и дальше.