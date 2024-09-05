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    7 комментариев
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    5 комментариев
    5 сентября 2024, 22:35 • Общество

    «Везде свои пельмени». Технологии госуправления по-кузбасски

    «Везде свои пельмени». Технологии госуправления по-кузбасски
    @ mrech.ru

    Tекст: Юрий Василь, Кузбасс – Москва

    Как одновременно перекрыть крыши в Междуреченске, завлечь больше инвесторов на Шерегеш и договориться с министрами о поддержке Кемеровской области? Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у и. о. главы Кузбасса, что общего у госуправления и теста для пельменей.

    – Где дата? – в очередной раз требует Илья Середюк, с мая временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области. – Нам нужна дата.

    Юг Кузбасса, город Междуреченск – где крупнейшая в России шахта «Распадская» и полнейший угольный монопрофиль для города. В зале заседаний мэрии за длинным столом слева сидят старшие по междуреченским многоквартирным домам – всего домов 534, активистов, понятно, меньше. Справа – представители двух дюжин управляющих компаний.

    – Что-то многовато – 24 управляющих на полтысячи домов, – замечает Середюк перед встречей. – Ну да главное, чтобы толк был.

    * * *

    Дата – не та, которую требовал от собравшихся Середюк, но не менее важная – Междуреченску в следующем году 70 лет. Традиционно перед празднованием – большая стройка и не менее масштабные ремонты. На стройплощадке новой школы Середюк выдал втык подрядчикам, слоняющимся без касок, в целом, впрочем, удовлетворившись ходом работ. Тем более школа еще до появления знаковая, для людей особенно желанная. Строится на замену прежней, где три года назад в спортзале обвалилась стена (все живы), сдача – строго под городской юбилей.

    Одобрил Середюк и поликлинику, которую приводят в соответствие с только что обновленной горбольницей №1. Здесь, правда, есть еще и диагностический центр, который тоже потребовал внимания.

    – А то что это такое? Да еще посреди всего шикарного, классного и современного, – говорит и. о. губернатора, расписывая резерв и приблизительные сроки.

    Ну и ЗАГС тоже порадовал – тем, что на чиновничьем называется «реновацией открытых общественных пространств». То есть уютной площадкой перед зданием, где скамейки, аллейки и в ближайших планах клумба. Инициатива жителей близлежащих домов, исполнение – их же, совместное с городом. Вклад города, понятно, больше. Но активные жильцы, отмечает и. о. главы Кузбасса, большие молодцы.

    – Жители сами проголосовали, проект подготовили, в создании поучаствовали, – перечисляет он. – Кстати, здесь нет цветов, а ведь это ЗАГС… Ну, хотя бы клумбу с одной стороны, клумбу с другой – маленькие, не надо большие. Но чтобы настоящая красота была, торжественность.

    – По плану есть, еще не успели, – говорит Сергей Перепилищенко, мэр Междуреченска.

    – А можно, чтобы жители сами высадили эти клумбы? – интересуется Середюк. – Вот, обращаюсь. Саженцы поможет купить мэр, но только надо будет их посадить и поливать.

    Общая картина, развернутая перед и. о. главы принимающей стороной, рабочая. Не без недостатков, но в целом благостная. Настолько, что для человека, искушенного в строительных и коммунальных делах – а бывший мэр Кемерова и экс-председатель областного правительства Илья Середюк, безусловно, из таких людей, – не было совершенно никакой возможности эту благостность не нарушить.

    – У меня много замечаний к работе управляющих компаний. Точнее, не у меня, а у жителей Междуреченска, говорит Илья Середюк, представляя собравшимся в зале заседаний Ирину Гайденко, начальника государственной жилищной инспекции Кузбасса.

    Хотя «представляя» относится больше к левой стороне стола, то есть к старшим по домам. На правой же стороне, где сидят строительные функционеры и главы «управляек», с Гайденко знакомы хорошо. И лишний раз встречаться с ней по службе не желают. А уж если и. о. привез с собой жилконтроль заранее – значит, раздачи грамот и благодарностей точно не будет.

    – Если кто-то не прислушивается к проблемам жителей, то это весьма печально. И это будет наказуемо. Если эти вопросы есть, – оговаривается Середюк, показывая на довольно пухлую папку. – Может, то, что я привез, – какие-то точечные жалобы. А если нет – очень хочется услышать, почему так случилось. И еще больше – сроки исправления ситуации. Точнее, даты.

    * * *

    – Я закончил Кузбасский государственный технический университет, инженерно-экономический факультет, – говорит и. о. губернатора Середюк. – У нас практика была на заводах. Мы стояли у станков. Разбирались в технологиях. Технология – получение необходимого результата из имеющихся ресурсов и расчет этих самых ресурсов. Возьмем самый простой пример: изготовить тесто для пельменей. Тебе, допустим, необходимо полтора килограмма теста. Сколько нужно муки, сколько нужно воды, яиц, соли? Как правильно, в какой последовательности все это смешивать – сразу ли вбухать все или добавлять по мере поступления?

    – И так, и так можно, кстати.

    – Верно, – кивает Середюк. – Но тогда получится два разных теста. И знать, какое вам надо вот на эти конкретные пельмени, – тоже часть технологии. Того, чему меня учили, начиная с института. Управленческий процесс, начиная от заготовки и заканчивая продукцией.

    В государственном либо муниципальном управлении все выглядит примерно так же, указывает и. о. губернатора:

    – Для достижения результата нам нужно определенное количество ресурсов. Нужно вовремя применять эти ресурсы. И делать это следует в нужном порядке. Тогда ты получишь годный результат.

    * * *

    – На самом деле претензии – они ведь не только у наших жильцов к управляющим компаниям. Бывает, что и наоборот, – отмечает мэр Междуреченска Перепилищенко.

    Крыть нечем: бывает. Например, к домам, где не все жильцы вовремя платят за ЖКХ и за капремонт. А еще больше – где почти все за это не платят. В Кузбассе, как и везде по стране, такое сплошь и рядом.

    Только представители таких многоэтажек на встречу с Середюком не пришли. Поэтому междуреченским «управляйкам» и строительным чиновникам пришлось отвечать перед старшими домов, где примерно все платят примерно за все. И ждут соответствующего к себе отношения.

    – В 2023 году был запланирован капремонт кровли, – немного волнуется Ольга Вячеславовна, старшая пятиэтажки по улице Кузнецкая, 53. – Проводили собрание, делали план, есть проект, смета, все есть. На конкурсе подрядчик, однако, не определен до сих пор.

    У Ольги Вячеславовны с оплатой не просто порядок. В тамошнем жилтовариществе, по ее словам, «классный тариф – необременительный, но чтобы деньги на текущий ремонт копились». То есть, помимо коммуналки и того, что идет в фонд капремонтов, часть квартплаты, по сути, остается у самих жильцов.

    – Теперь мы тратим их на то, что побежала кровля, – возмущена старшая по дому. – Я сама житель пятого этажа, прямо под протечками. Если подрядчик определится где-то к октябрю месяцу, то я опять буду бегать по судам. Потому что у меня побежит не просто кровля, а ремонт внутри квартиры. И мы же понимаем, что стройматериалы дорожают. Если к нам на крышу за пять миллионов никто на прошлом конкурсе [из подрядчиков] не пошел – зачем волокитить и выставлять нашу же крышу на конкурс за те же пять миллионов? Может, хотя бы за шесть есть шанс?

    – Фонд капитального ремонта, Евгений Михайлович, ваше слово, – кивает и. о. губернатора Евгению Жмуровскому – распорядителю всего, собранного с жильцов Кузбасса на капремонт. – Люди решение предлагают.

    * * *

    – Решения – они всегда разные, – констатирует Середюк. –

    Я работал на промышленных предприятиях, на муниципальной службе, государственной службе. Везде свои пельмени.

    Вот вам муниципальный уровень: чтобы в чистом поле появился жилой массив, мы должны сесть и очень грамотно все разложить. Какой земельный участок у нас есть? Сколько мы можем построить жилья по нормативам? Сколько человек будет здесь жить? Сколько из них детей школьного, дошкольного, ясельного возраста? Сколько и каких продуктов в непосредственной доступности необходимо жителям – отсюда площадь магазинов. Каков запрос людей на досуг? Сколько нужно стройматериалов, чтобы строить? Сколько нужно труб – и какого диаметра – чтобы провести коммуникации для тепла, воды и всего, что необходимо? Сколько нужно кабелей – и какого сечения – для тех же целей?

    И все это, напоминает Середюк, – мэр.

    – На уровне госслужбы – регулирование межмуниципальных запросов и общение с федеральным центром, – переходит он к описанию обязанностей председателя регионального правительства. – На вверенных территориях есть объекты федерального значения. Например, вузы, подчиненные Минобрнауки. Можно закрыть глаза – ну есть и есть, ну работают и работают. А можно проанализировать, насколько востребованы [предлагаемые вузом] специальности – здесь, тут, у нас. Насколько высока квалификация преподавателей – для того чтобы студенты могли работать здесь, тут, у нас. Почему в тот или иной вуз никто не идет. Так или иначе, на территории руководитель региона должен видеть еще и эти проблемы смежного подчинения...

    Все планы, вся техническая работа доверена правительству. Но, как бы то ни было, напоминает Середюк, окончательное решение – за губернатором:

    – Кругозоры у губернатора и председателя регионального правительства – все равно разные. Несмотря на то что это близкие соратники.

    И вовлеченность у первого вице-губернатора – председателя правительства – очень высокая. Но губернатор знает тенденции федерального центра. У него есть чутье, основанное на опыте и мудрости.

    Вопрос о том, возможно ли за три с небольшим месяца исполнения обязанностей нарастить губернаторское чутье, собеседник встречает с легким удивлением:

    – Нет, конечно. Ну, так оно и не по тумблеру включается. Есть накопительный эффект. Вот, пожалуй, – отмечает Середюк, – надеюсь, что я и в своем нынешнем качестве способен увидеть, есть ли в каком-либо предложении возможное решение проблемы. Кто бы ни предлагал.

    * * *

    – Люди предлагают решение, – вновь подчеркивает и. о. губернатора.

    – Взять и увеличить конкурс на ремонт указанной крыши с пяти до шести миллионов мы не можем, – говорит Жмуровский, Фонд капитального ремонта Кузбасса. – Мы связаны рамками стоимости проведения работ. Стоимость – пять миллионов за крышу – вполне рыночная. Просто так разбрасываться деньгами перед подрядчиками – плохо. Прежде всего потому, что это ваши деньги, – Жмуровский кивает в сторону старших по дому.

    – Вы наши деньги там экономите, – говорит Ольга Вячеславовна. – А мы фонд текущего ремонта на крышу тратим, которую нам вообще-то ваша организация должна.

    – Нет местных подрядчиков. А иногородние идут неохотно, – отвечает Жмуровский. – Есть масса причин, основная – логистика. Элементарный башенный кран в Междуреченск довозится с трудом. По вашему дому ставим на контроль, чтобы все-таки…

    Общая фраза, – говорит Середюк. – Жду ответ в одну строчку: к ремонту крыши по адресу Кузнецкая… 53?

    Ольга Вячеславовна кивает.

    – 53, – повторяет Середюк. – Итак, новость одной строкой: к ремонту приступаем тогда-то, завершаем тогда-то. Все остальное – лишняя информация.

    * * *

    – Ну да, я в некотором смысле ваш коллега, – подтверждает Середюк, услышав вопрос «откуда «новость одной строкой?» – В студенчестве пробовал различные профессии. И грузчиком, и на стройках, и лес валил – ну, как все мы... И однажды мне предложили стать внештатным корреспондентом. Записывал интервью, готовил информационные сюжеты – в общем, работал на радио. На ГТРК нашем областном.

    Опыт в журналистике и. о. губернатора считает для себя достаточно полезным:

    – Я оказался в коллективе маститых, опытных журналистов. Они меня научили выбирать из большого массива важное. Отсеивать ключевые моменты. Научили формировать тексты – так, чтобы в них была логика, стройность, выделены акценты. И главное – меня научили диалогу. Ведь не всегда отвечают напрямую, как есть. А нам с вами важно докопаться до сути.

    Умению разбираться в различных сферах – весьма полезному для губернатора – Середюк тоже учился на радио:

    – У меня были сюжеты из области экономики, культуры, спорта – всякие тематики. Если ты готовишь сюжет, а сам не подготовлен, не в теме – он просто никому не будет интересен. Избегать тавтологии, ставить правильно ударения и прочие тонкости журналистского мастерства – все это дает неплохие навыки как минимум самоконтроля.

    – В то время я совсем не думал о губернаторстве, – вспоминает и. о. главы Кузбасса. – Наверное, это был поиск того, что станет близко и интересно. Журналистика стала и близкой, и интересной. Правда, основной моей работой она не стала, но очень помогла в профессиональной деятельности в будущем. В частности, – улыбается Середюк, – я умею добиться ответа на свой вопрос.

    * * *

    – Как привлечь подрядчика, как с ним по стоимости договориться – ваша задача, – говорит и. о. губернатора главе фонда капремонта Жмуровскому. – Люди честно вносят деньги в фонд. Дом ведь сдает вам деньги?

    В ответе чиновника слышатся слова «аукцион» и «в ручном режиме отрегулировать».

    – Это уже более предметно, – признает Середюк. – Жаль только, что эти детали жителям неинтересны. Они уже заплатили и ждут, когда мы с вами выполним вашу работу. Четыре даты: когда будет объявлен аукцион, когда будет заключен контракт, когда бригада выйдет на крышу и когда завершит работу. Все. Называете мне эти даты – и мы расходимся.

    – Завтра будет объявлен аукцион...

    – Дату, – требует Середюк. – Завтра, послезавтра – это не число. А тут принимаются только числа. Нужна дата!

    – Девятнадцатого, – сообщает Жмуровский.

    – Вы на камеру запишите эти слова, – просит Середюк. – Чтобы не было «я не то сказал, меня не так поняли». Пункт два: заключение контракта.

    – В течение десяти дней.

    – Дату, – повторяет Середюк.

    – Десяти рабочих дней.

    – Да что за… - Середюк вовремя переводит дыхание. – Дату!

    – К десятому договор. Десять дней закупка материала. К концу года работы будут завершены.

    – Сроки мы от вас услышали, – говорит Илья Середюк. Строго говоря, половина дат названа не была; но хоть что. – Теперь доложите, как будет защищен дом на время ремонта, когда будут дожди...

    * * *

    Защита – пожалуй, главное слово для нынешних взаимоотношений любого губернатора с федеральным центром. Даже в период «медового месяца» – точнее, первых нескольких месяцев исполнения обязанностей, когда к просьбам относятся благожелательно, а инициативы стараются поддержать.

    Среди запомнившихся спецкору газеты ВЗГЛЯД просьб «медового месяца», удовлетворенных безоговорочно, – профинансировать участок набережной в Благовещенске, что напротив Китая. Или вновь выдать деньги на строительство городских очистных сооружений – до того как сверху разберутся, куда при предыдущем губернаторе ушли первоначальные миллиарды; так вышло в Севастополе. Или ускорить строительство перинатального центра либо онкодиспансера, как… тут счет регионов близок к десятку, дело обычное.

    – Все утвержденные проекты строительства новых школ в Кузбассе остаются в силе, – докладывает Середюк телезрителям Новокузнецка и окрестностей о встрече с министром образования России Сергеем Кравцовым. Еще два года назад подобный доклад сопровождался бы чем-то вроде «…и договорились о том, что еще пять новых школ будем строить досрочно». Но сейчас – даже в «медовый месяц» – уже в сохранении того, о чем договорились, есть если не доблесть, то уж точно особый навык губернатора.

    Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк на встрече с министром образования Сергеем Кравцовым Фото: t.me/ilyaseredyuk

    Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк на встрече с министром образования Сергеем Кравцовым Фото: t.me/ilyaseredyuk

    Впрочем, Середюк просит не драматизировать нынешние трудные, но от этого не менее конструктивные – когда речь идет о взаимоотношениях регионов и центра – времена:

    – Идет активное обоюдное знакомство [центра и новых исполняющих обязанности губернаторов]. Федеральный центр заинтересован, чтобы в сферах, курируемых министрами, в регионе был порядок. Поэтому при знакомстве легко выстраивается коммуникация.

    Что нужно принести на встречу, например, с министром, кроме списка проблем?

    – Рассказ о том, как мы их решаем. Какие были к нам замечания, какая была критика со стороны федерального центра. Что мы делаем в ответ на нее. И делаем ли. И еще есть встречные вопросы министра, на которые мне необходимо ответить. От качества этой подготовки и зависят дальнейшие взаимоотношения, – поясняет Середюк. – Если человек приехал только попросить школу и уйти – ему вполне можно сказать: «Подожди, а как у тебя с ЕГЭ? Почему отставание по предметам?» Или – если ты пришел в федеральный Минздрав – «А что у тебя с ФАПами, почему подводите по срокам ввода, почему жалоб много из твоего региона?»

    Установление взаимоотношений сейчас, если они правильны, даст возможность и потом приехать к тому или иному министру и что-то у него попросить, подчеркивает Середюк:

    – Если ты знаешь проблемы региона в его сфере, если ты на них четко реагируешь, если ты просишь совета и специалистов, чтобы помогли, – ты встречаешь самое дружелюбное отношение к региону. В нашем случае оно, конечно, уже есть – во многом благодаря Сергею Евгеньевичу [Цивилеву, предыдущему губернатору Кузбасса]. Но мы очень стараемся не испортить то впечатление о нас, которое было создано при нем. Для нас важно, чтобы эта возможность продолжалась, и продолжалась, и продолжалась. А мы будем показывать результаты и выполнять поставленные руководством Российской Федерации цели и задачи…

    – Я вижу непрекращающееся доброе отношение центра к нуждам региона, – добавляет Середюк. – Если ты справляешься, то следующие встречи идут в режиме «Я исполнил то, о чем ранее просил. Благодарю за поддержку. У нас есть возможность масштабировать результат, просим рассмотреть возможность». Если ты показал себя как управленец, то на тебя будут опираться и в будущем, доверять все более масштабные проекты в регионе... А для этого нужно в том числе  обращать внимание на детали, когда это необходимо.

    * * *

    – Это будет соблюдено? – спрашивает Середюк, услышав перечень того, чем накроют и укрепят крышу дома на Кузнецкой, 53 во время долгожданного ремонта.

    – Это будет задействовано, – обещает глава фонда капремонта Жмуровский. – Но есть такие моменты, как ветер и дождь, Есть такие вещи, никто не застрахован.

    – Есть такие вещи, как технадзор и жилконтроль, – подчеркнуто вежливо кивает Середюк в сторону главы жилищной инспекции Кузбасса. – Если очень захотеть, то можно познакомиться с этими вещами уже на этапе начала работ. Хотите?.. Понимаю. Еще есть такие вещи, как строительный контроль. Который должен проверять, как накрыли, как укрепили, каким материалом. Извините, но сметы вы принимаете с учетом этих работ… Если произойдет сбой, сразу ко мне, – это уже Ольге Вячеславовне, старшей по дому.

    Через полминуты помощник передает ей бумажку с телефоном Середюка.

    * * *

    Телефон губернатора в каждом реально нуждающемся в подобной связи кузбасском мобильнике – будь то инвестор или общественный деятель, – социальное достижение губернаторской шестилетки Цивилева, ныне министра энергетики РФ. Как и в большинстве регионов, откуда губернаторы в 2024 году ушли в министры, Середюк свою преемственность Цивилеву не отрицает. И даже более того – настаивает на ней.

    – В Кузбассе Сергей Евгеньевич изменил жизнь региона и механизмы управления, созданные до него в области, ее городах и районах, – оценивает и. о. губернатора опыт предшественника. – Время меняется. Сергей Евгеньевич – человек из бизнеса. А бизнес живет более динамично, активнее реагируя на колебания рынка, внешние условия. Выработка решений, адаптация их к новым условиям – гораздо выше.

    В результате, констатирует Середюк, за последние шесть лет в регионе прошли преобразования, многие из которых уже видны жителям:

    – Вначале людям не было понятно, зачем мы так поступаем, почему реформируем это либо то. Человек сам по себе натура консервативная.

    Привыкает к определенным принципам: так есть, так должно быть. Сергей Евгеньевич дал нам попробовать иное. Он формировал свою команду, где на 95% – выходцы из Кузбасса. И одними лишь посылами, мотивацией, моторикой менял наше сознание.

    Многие проекты, в том числе амбициозные, уже реализованы, подчеркивает Середюк. А многие принципы управления Кузбассом пересмотрены Цивилевым и адаптированы к современным условиям.

    – Сегодня Кузбассу нужна преемственность в реализации тех проектов, которые есть, – уверен и. о. губернатора. – Массовый запрос людей: а кто это теперь все завершит? Что, это все остановится? Что со всем этим будет? Мне кажется, что менять ничего не надо. Нужно завершить, что есть, и продолжать.

    – Что мы завершаем?

    – Обход города Кемерова долгожданный, – начинает перечисление Середюк. – Театральный кластер в Кемерове – один из четырех в нашей стране. Глобальное благоустройство новых набережных в Кемерове. Юг – мы должны завершить работу по созданию инфраструктуры на курорте Шерегеш, который подтвердил свою востребованность. Все начатые объекты будут продолжены, а то, чего уже хотят люди, будет осуществляться. Новая школа, новый детский сад, поликлиника, дорожное строительство, обновление общественного транспорта, запросы людей на строительство новых развязок – все это будет продолжено.

    Курорт Шерегеш, Кузбасс. Фотограф: Юрий Фасильев/Взгляд

    Курорт Шерегеш. Фото: Юрий Васильев

    В том, что Кузбасс останется инвестиционно привлекательным, у Середюка сомнений нет. Однако он понимает, что у инвесторов есть вопросы – как к ним будут относиться в Кузбассе после Цивилева и насколько власти будут реагировать на их пожелания.

    – У нас сегодня привилегированное отношение к инвесторам, особенно к неугольным отраслям, – подчеркивает и. о. главы Кузбасса. – Химия, фармацевтика, сельское хозяйство. Туризм – мы лидеры по горнолыжному, промышленному и событийному туризму: по 60 тыс. гостей приезжают. Мы эти запросы инвесторов устно и всеми делами подтверждаем. Проекты на любой вкус, от крупнейших до малюсеньких. Вот стройки те же, как в Междуреченске, где рук реально не хватает.

    * * *

    - Я почему заступаюсь за жителей, – объясняет и. о. губернатора по окончании встречи домовых активистов и управляющих компаний с разбором еще нескольких случаев, подобных описанному. – Потому что они по-хорошему вообще не должны знать, что и как происходит. Как разрабатываются проекты, как проводятся конкурсы.

    – В городе не хватает нормальных строительных бригад, – напоминает мэр Перипилищенко.

    – Работа есть, деньги есть, бригад не хватает... – повторяет Середюк. – Ну, вот и представьте, пожалуйста, предложение о создании в городе нескольких строительных бригад. Программу их загрузки по Междуреченску мы распишем на три года вперед. Капремонт жилых домов. Ремонт дворов. Общественные пространства. Договорились? Договорились. Спасибо всем.

    – Рук им, понимаете ли, не хватает, – говорит Середюк, садясь в машину. – Притом что любимая заплачка бригадиров – «Надо понимать, как я буду загружен»… Да вон, грузить – не перегрузить. Как примерно во всем у нас за последние шесть лет – и дальше.

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      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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