Первый после Дюмина. Чего ждать от тульской пятилетки

Tекст: Юрий Васильев,

Тульская область – Москва

– Начинаем церемонию награждения, – звучит из динамиков на сцене Дворца культуры машиностроителей, что в городе Узловая Тульской области.

– Откладываем церемонию награждения, – говорит Дмитрий Миляев, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области.

Только что Миляев поздравил узловчан с Днем города и отдельно – со столетием Узловского района. Тем же утром, за несколько часов до праздника, был дан разнос районному начальству. Тема – качество воды. Одна из вечных и постоянных бед оружейной кузницы страны – высокое содержание железа в грунтовых водах. Но даже на общем областном фоне количество «водных» жалоб из Узловой и окрестностей в последнее время зашкаливало. О чем, собственно, и говорил с районным начальством Миляев. Интеллигентно, но подробно и жестко.

Утренний втык был непубличным. Это означает, помимо прочего, что к торжественному вечеру в ДК машиностроителей примерно вся 50-тысячная Узловая знала примерно обо всем. Причем в подробностях столь же красочных, сколь и далеких от истины.

Поэтому неожиданное «откладываем церемонию» воспринимается однозначно.

– Щас еще влетит, – тихо и многообещающе несется по зрительному залу. Видимо, сообразно практике последних восьми лет, когда областью руководил Алексей Дюмин. При котором Дмитрий Миляев был министром сельского хозяйства, зампредом правительства, мэром Тулы, первым вице-губернатором...

И вот теперь Миляев исполняет обязанности. И всем в зале понятно чьи.

* * *

Перечислять и расписывать все, что за восемь лет появилось в Тульской области, и. о. губернатора не берется.

– Не потому что чего-то не знаю, просто вам [на перечисление] заметки не хватит, – говорит он. – Обновленные заводы, музейный городок и набережная в Туле, кластер «Октава», больницы, школы, общественные пространства по всей области… Только здесь, в Узловой, – и автозавод, и особая экономическая зона... И ведь надо, чтобы и дальше не хуже.

Кластер "Октава". Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

«Стратегия Дюмина, тактика Миляева». Так в администрации Тульской области отвечают на вопрос о новых принципах работы. То есть, не вполне новых. Тем более, Миляеву с регионом знакомиться не нужно: знает и по предыдущим должностям, и как уроженец Киреевска, одного из здешних райцентров.

Из Киреевска нынешний спецкор газеты ВЗГЛЯД почти четверть века назад писал один из своих первых очерков: слюдяная фабрика, сухая голодовка старых работниц, требовавших нормального пересчета пенсии на вредном производстве, донельзя депрессивный район.

- Проблем у меня на родине хватает и сейчас, – признает Миляев. – Но за последние восемь лет хорошие изменения есть и там... Нет такого района, в котором я не был бы. Да, на разных должностях – но районы успел увидеть все, многие далеко не по разу. Ну и как человек, родившийся и выросший в Киреевске, имею представление о проблемах районных городов и сельских населенных пунктов не понаслышке.

Свои три года в качестве мэра Тулы Миляев определяет как едва ли не самый полезный – для понимания местных глав администраций – опыт. Хоть Тула и столица.

- В Туле, – говорит Миляев, – я научился многому, если не основному. Ведь можно же сказать, что во всем виноват глава – неважно какой: города, района? Можно. Но многие вопросы местного уровня – очень капиталоемкие. Они даже для бюджета региона порой неподъемны. Возьмите системную реформу ЖКХ Тульской области – мне кажется, мы даже не считали, сколько это стоит.

- Чтобы не расстраиваться?

- Это как раз наша профессия: расстраиваться. Сначала расстраиваться, а потом сидеть и искать решения, чтобы расстраиваться перестать, – говорит Миляев. – И нам, и людям. Причем людям – прежде всего.

Чтобы жители Узловой перестали расстраиваться всего по одному, но зато очень крупному поводу, Миляеву и его коллегам потребовалось чуть более миллиарда рублей.

Как часто бывает с железнодорожными городами – а Узловая, разумеется, именно из таковых, – их развитие по обе стороны рельсов рано или поздно упирается в шлагбаум. Реальный шлагбаум, время от времени преграждающий улицу, пока не пройдет поезд. Или пять, один за другим: Узловая – вполне узловая, и движение поездов через нее – примерно всегда. И поезда эти идут через самую оживленную улицу, соединяющую две части города. А еще – в три раза более крупный Новомосковск, Кимовск, Богородицк и Донской. С Узловой – пять населенных пунктов, одна агломерация.

- Эстакаду, то есть путепровод над рельсами, чтобы машины и пешеходы нормально ездили и ходили, просили еще перед Олимпиадой, – объясняет Николай Терехов, глава муниципального образования Узловской район. – Но из-за нее все как сдвинулось, так годами и не делалось.

С одной стороны, досадно. С другой, для важных инфраструктурных дел десять лет сдвига – не совсем и срок.

- Да не из-за Сочинской же, – говорит Терехов. – А из-за Московской. 80-го года.

- Следующей осенью, надеюсь, по путепроводу поедем, – говорит Миляев, пообщавшись с подрядчиками. – По графику так, и опасений за график нет. Год еще подождете, Николай Николаевич?

- Год – можно, – кивает Терехов. – Не пятилетку же. 45 лет аккурат получится, если с запроса считать.

* * *

Пятилетку чиновники Тульской области теперь поминают повсеместно и почти по любому поводу. Регион – в дополнение к имеющимся проектам – запускает программу по развитию муниципалитетов. Деньги – собственные, то есть региональные. Хотя, напоминает Миляев, те же водные вопросы – по большей части компетенция местных властей, а не области.

Дмитрий Миляев. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

– И станции водоподготовки, и очистные сооружения, и замена водопроводов, – перечисляет и.о. губернатора. – Но если взять и все комплексно обновить – астрономические деньги потребуются. Муниципалитетам в одиночку не справиться. Помогать главам надо. Не только добрым словом и похлопыванием по плечу – а финансово.

О региональной пятилетке Миляев уже успел доложить Владимиру Путину. В программе – то, о чем на высшем уровне обычно не говорят, считая слишком мелким. Миляев, однако, полагает, что мелочей, когда речь заходит о земле, нет. Даже когда разговор идет о ремонте старых советских стадионов.

- ФОКи – хорошо, много построено за восемь лет, – говорит Миляев. – Теперь будем восстанавливать и стадионы.

Из статистики обращений явствует, что люди на местах действительно просят об этом, причем массово. Мотивируют просто: стадионы – открытые, доступные площадки.

- Люди в Тульской области любят заниматься физкультурой, – подчеркивает Миляев. – У многих в памяти сохранилось, как стадионы жили полной жизнью. Стадион в моем родном Киреевске – кстати, тоже есть запрос на ремонт. Я с детства помню, как мы туда приходили, при этом хоть убейте, не вспомню, что за команды там играли. Но тем не менее, это был целый праздник для города. С буфетом – открытыми столами, ломившимися от пирожков. Люди помнят, хотят вернуть, чтобы и у их детей-внуков такое было. Запрос есть, мы его видим.

* * *

Еще одна тема «тульской пятилетки», доложенная Миляевым президенту – сельские дороги.

- Конечно, мы их все не заасфальтируем. И все эти автоподъезды тоже, – предостерегает и.о. губернатора. – Но чтобы карета «скорой помощи», пожарная машина могли проехать к людям без потери запчастей – это ведь надо сделать?

- А что за восемь лет-то мешало? И это, и вообще все, о чем люди просят.

- Да ничего не мешало. И занимались так или иначе, – говорит Миляев. – Просто наступает момент, когда какой-то вопрос начинает повторяться. Тогда возникает конкретная специфика времени и управленческих задач, которые это конкретное время ставит на данном конкретном витке. Будем стараться эти дороги приводить в проезжее состояние.

Нормативных дорог по Туле на селе – если что, около половины. По-божески – если учитывать, что есть области, где «норматив» не дотягивает и до трети.

- Хорошие фотографии жители обычно не присылают. Присылают страшные, – Миляев разворачивает галерею на экране. – Раз, два, тридцать, сорок, сто фоток из разных мест, разных сел – и у тебя возникает впечатление, что беда полная. И что даже 50% нормативных дорог у тебя нет. Людям норматив не пропишешь. Они видят что-то страшное для себя – да еще и стараются это снять пострашнее. Но я ведь тоже вижу, и коллеги тоже видят, где желание усугубить картину, а где – в ней же – настоящий ужас-ужас-ужас. Поэтому – подъезды к сельским населенным пунктам, история номер два.

Дальше – история три, очень специфическая. Впервые Миляев с ней столкнулся, будучи мэром Тулы.

- Есть вещи, которые ни в одну программу не попадают. Серая зона, – говорит он. – Например, дымоходы на крышах многоквартирных домов. Как ни удивительно, их капремонт не входит в перечень Фонда капитального ремонта.

Но и управляющая компания – сокращенно УК – затрат на ремонт дымоходов не несет.

- «Идите, жители, с миром, ищите деньги», – излагает и.о. губернатора типичную логику типичной УК. – А когда дымоход выходит из строя, людям отключают газ. И, собственно, все.

Можно, конечно, пойти в суд. И доказывать, что дымоход испортился из-за плохого обслуживания со стороны УК.

- Долго, муторно и снова долго, – определяет Миляев. – Мы пока что определились, что регион будет помогать жителям многоквартирных домов в решении этого и прочих вопросов, где есть подобные неясности с управлением. Дымоходы, замена двигателей лифтов, когда в целом лифт еще пригоден. Вопросы вроде бы мелкие, но очень затратные. Поэтому будем помогать.

* * *

Отдельно от пятилетки – и вообще особой, не региональной статьей в тактике Миляева значатся сельские дороги в городе Тула. Как бы это ни звучало.

- Тула, как вам известно – муниципальный округ, – напоминает Миляев. – И в этот округ входит 250 сельских населенных пунктов.

Старинная административная идея, бытовавшая еще при легендарном первом секретаре Тульского обкома КПСС Юнаке: укрупнить Тулу, объединив ее с прилегающим Ленинским районом, – воплотилось лишь в середине 2010-х годов.

- Своеобразное решение, – оценивает сбывшуюся мечту чиновников нынешний и.о. губернатора. – Территория Тулы выросла почти в десять раз. Присоединили 50 тыс. человек Ленинского района, навесили [на город] сельские населенные пункты с их проблемами: электроснабжение, водоснабжение и так далее. Теперь проблемами этих сел занимается непосредственно региональная столица.

Впрочем, на некогда принятое предшественниками решение Миляев смотрит философски:

- Ленинским районом заниматься все равно надо, а Тула в одиночку своим бюджетом это нипочем не вытянет. Надо ходить, искать деньги.

- Куда ходить? К [министру строительства Иреку] Файзуллину, к [профильному вице-премьеру Марату] Хуснуллину?

- И к ним тоже. Только сначала к Миляеву, пожалуйста, – говорит и.о. губернатора. – По всем вопросам в Тульской области – сначала ко мне. А я пойду искать.

Есть очень многие вещи, которые сдвинулись с мертвой точки, в очередной раз напоминает он. Например, с расселением аварийного и ветхого жилья.

- И есть много проблем с тем же водоснабжением – как в том же Узловском районе, где мы с вами сейчас; но он такой далеко не один, – продолжает Миляев. Советские коммуникации, старость, накопленный эффект. Пришло время заняться этим серьезно.

Для серьезности подхода в Тульской области завершают паспортизацию сельских населенных пунктов – по своему региональному стандарту. В паспорте, помимо экономики и географии с демографией – перечисление выявленных проблем и относительная стоимость решения каждой из них. По областным сельским дорогам, например, первичная потребность – около 2 млрд рублей. Это чтобы «по-человечески поработать щебенкой», как определяют в областном минтрансе.

- Но это наиболее крупные села, – предупреждает Миляев. – Условно говоря, если в одном селе 200 человек, а в другом 10 – конечно, щебенка сначала ляжет туда, где 200.

Как человек опытный, Миляев знает, что для того, чтобы довести очередь до села с десятью жителями, требуются отдельные усилия.

- Поэтому нами предлагается онлайн-сервис по отслеживанию обещаний чиновников, – сообщает и.о. губернатора Тульской области. – К примеру, глава района говорит где-то в селе: «Через год у вас будет дорога». Администрация поменялась, глава ушел, приходит новый. Его спрашивают: «Где дорога?» «Нет дороги», говорит глава, «но через год будет».

- И тут житель фиксирует обещание чиновника онлайн, – продолжает Антон Агеев, зампред правительства Тульской области. – После модерации оно появляется на карте – место, суть, дата выполнения. Меняется администрация, не меняется администрация – неважно: сервис по общественному контролю обещаний следит за всем.

- Кстати, – говорит Миляев, глядя в окно машины, – пока сервис не ввели – тут одно наше обещание придется немного подвинуть. Как раз к месту подъехали. Пошли к людям, каяться будем.

* * *

Среднюю школу № 59 имени Д.А. Медведева – Дмитрия Александровича, знаменитого военного летчика, Героя Советского Союза, родившегося в Узловой – построили в 1937 году. Капремонта в ней не было никогда. Нынешний – первый, начался в июне.

Узловая, средняя школа №59. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

- В августе вышли на готовность трех стен, полов и потолков, – отчитывается подрядчик.

На четвертой стене расположены окна в количестве 98 штук. В прошлый ремонт – не капитальный – окна посадили в проемы так, что теперь придется укреплять перекрытия. И, соответственно, менять первоначальные сроки ввода в эксплуатацию.

- А когда хотели?

- Да в том-то и дело, что аккурат первого числа, – говорит Николай Терехов, администрация Узловского района.

Хрестоматийный вопрос «а кто это сделал?» касается как той давней ремонтной бригады, вставившей окна противоестественным для состояния перекрытий способом, так и авторов экспертизы перед нынешним ремонтом. Миляева, однако, более интересует другое.

- А детей куда денем? – спрашивает он.

19 классов, 418 ребят. Которые, несмотря на обещание властей, первого сентября к себе в 59-ю не попадут точно.

- Начальные классы в 61-ю школу, – говорит районная чиновница от образования. – Основные и старшие в гимназию. Все они в шаговой доступности…

- Прошу изыскать, – начинает подрядчик, – на проведение дополнительных работ…

- Деньгами-то мы поможем, – на отвечает Миляев. – По срокам, конечно, жалко.

- Нам нужен месяц, – говорит строитель. – Дополнительные работы составляют приблизительно восемь миллионов.

- Не очень красивая история получается по срокам, – продолжает Миляев. – А восемь миллионов мы найдем. И месяц на выполнение работ. Но чтобы после месяца не возник еще месяц. А возникла школа.

- И да, – чуть погодя говорит он. – Давайте с родителями поговорим, что – ну вот такая ситуация, хотели сделать к первому сентября. И очень постарались.

- Да мы сами видели, что здесь пашут как папы Карлы, – говорит Ольга, мама Вани из шестого класса. Вместе с еще десятком мам Ольга стоит около школьной ограды. Кто дома был, кто услышал, что «новый сюда приехал, с жителями разговаривает» – те и пришли.

- Лучше него – кто знает, когда будет школа? – спрашивает Ольга. – А ребята-строители полдня целых работают каждый день.

- Вообще-то по 14 часов, – поправляет подрядчик. – Но кто считал.

- Тем более мы тут немножко просчитались, – признает Миляев, вновь объясняя людям ситуацию. – Простите великодушно, постараемся побыстрее исправиться. Хотим как лучше…

- Мы тоже, – слышится из группы мам.

– А хотя бы начальные классы можно [сделать] к первому сентябрю? – спрашивает одна из них. – У малышей в школе отдельное крыло, они там учатся, со старшими не мешаются.

- Сделать, наверное, можно. А запустить ребят никак нельзя, – поясняет Миляев. – Столовая общая, к ней малыши вместе со всеми ходят. Давайте всех вместе уже, хорошо? Идем на это не очень приятное для нас решение, но тем не менее. Ко второй четверти наверняка управимся. Простите, пожалуйста...

- Надо было попытаться, – констатирует и.о. губернатора Тульской области, устраиваясь в машине. – Попытаться за каникулы сдать такой объект. Подрядчик взялся за три месяца сделать капитальный ремонт школы, которая капремонта не видела никогда. 37-го года постройка, шутка ли.

- А не может быть так, что дело не совсем в окнах? Ну не успевают просто, бывает.

- Нет, – чуть подумав, отвечает Миляев. – Во-первых, этот подрядчик нам хорошо знаком. Они отремонтировали многие объекты в Мариуполе на подшефной нам территории, сформировали авторитет Тульской области в новых регионах. В условиях – ну не таких, как здесь, понимаете же, сами бывали. Во-вторых, с окнами мы все проверили, конечно. Выходит ровно так, как коллеги говорят. Рабочая система доверия и проверок – опять же, от Алексея Геннадьевича досталась.

«Кто Дюмин Путину?» – ставит ребром вопрос «Гугл».

При дальнейшем срыве покровов поисковик прямо под поставленным вопросом сообщает, что Дюмин Алексей Геннадьевич «российский военачальник и государственный деятель, секретарь Государственного Совета РФ, помощник Президента Российской Федерации».

Дмитрий Миляев – пожалуй, единственный человек во главе субъекта РФ, кто не может сказать любимую фразу многих российских губернаторов: «Ну я не Дюмин, я же не могу…» И дальше – любые фантазии из области дополнительного финансирования региональных проектов.

Зато Миляев знает про то, что мог в Тульской области Дюмин, куда больше, чем «Гугл».

- За восемь лет было построено более 200 спортивных объектов – бассейны, ФОКи, залы… Может, где-то и больше, – тут же оговаривается и.о. губернатора, он же – совсем недавно назначенный председатель комиссии Госсовета по физкультуре и спорту. – Но у нас – именно столько.

Две сотни объектов за восемь лет обошлись в 14 млрд рублей. Из них 12,5 млрд – это внебюджетные средства.

- Сказать, что федеральный бюджет массированно помогал нам в создании спортивных объектов – значит, существенно погрешить против истины, – указывает Миляев. – Потому что оттуда на все это потрачен даже не миллиард. Даже региональный бюджет дал на тульский спорт больше, чем казна центра. Остальное – в частном партнерстве.

- Ну так о чем и речь. Дюмину дадут, а не Дюмину – не дадут.

- А кто говорит, что после Алексея Геннадьевича регионом управлять легко? – в который раз спрашивает Миляев. – С одной стороны, тяжело. С другой – так и база за восемь лет создана такая… Стартуешь не с зыбкого основания, а с космодрома. Колоссальная работа проведена. Чем больше делаешь, тем больше запрос от жителей. Они привыкли к динамике, которые сформировал предыдущий губернатор. Приходится ей соответствовать здесь, на земле. А для этого – кроме прочего – надо постоянно быть на связи. То есть, онлайн.

* * *

Еще будучи мэром Тулы, Миляев завел страницу ВК. Не в смысле официальную, а свою личную. От первого лица. Включая ответы на вопросы граждан.

- Причем, – говорит он, – сначала опасался очень. Ведь полмиллиона жителей в городе, не буду успевать им отвечать. «А ты и не отвечай», говорят мне коллеги, «пусть за тебя кто-то эту страницу ведет». Да я так не могу! Я понимаю, что меня, наверное, мои сотрудники не подведут. Но люди же примерно в курсе, как говорю и реагирую я – как таковой. Странная история была бы, если бы не я за дверью, где «Миляев» написано, прием вел. Так что страница моя, веду ее я, и отвечаю людям тоже я.

Потом Миляев ушел «в область». Должность первого вице-губернатора – более высокая и менее публичная. То есть, вполне можно было уходить в офлайн.

- А я так подумал: стал большой начальник, и что теперь – закрывать страницу? Нет уж, – рассуждает и.о. губернатора. – И теперь от людей тем более нечего закрываться.

- А отвечать когда?

- Вот сейчас, например, когда в машине сидишь, – говорит Миляев, глядя в телефон. – Или дома после работы. Часа два с половиной – три [в день] точно трачу.

* * *

Очередное обращение в личке – женщина, Ясногорский район.

- Колодец, – смотрит Миляев. – «Почему у нас затоплен колодец?» Интересный вопрос…

По дальнейшему становится понятно, что Ясногорский район Миляев знает не хуже любого местного.

- Правда, конкретно этот колодец все равно не знаю, извините, – заканчивает и.о. губернатора экскурс в районную жизнь: бюджет, фермы, а также места, куда ясногорский народ привык ездить на отхожий промысел – «кстати, вахтовиков все меньше, люди находят денежную работу у нас, это радует».

- Зато знаю, кто про него знает, – говорит он, пересылая фото колодца сразу по нескольким адресам: поселковая администрация, район и областное министерство. – Довожу информацию до тех, к кому люди не дошли.

Среди безусловных плюсов онлайна по Миляеву – «о многом узнаю раньше, чем мониторинговые системы».

- Где чего течет, как работает поликлиника, почему что-то закрылось, что людям надо, – перечисляет и.о. губернатора. – Или что-то открылось, но так как надо, не работает.

Из свежих примеров – социальное медицинское такси для небогатых пациентов областного онкоцентра:

- Из районов туда бесплатно возим. Как ввели [бесплатное такси] – началось: где-то не тот график, не все районы охватили, тут дозвониться диспетчеру невозможно, там заявку за четыре дня подавать – а ведь не всегда человек знает, что в больницу поедет. Любую идею можно испортить исполнением. Люди стали жаловаться: «Невозможно вашим такси пользоваться, зачем тогда вводили вообще?»

С подборкой онлайн-жалоб Миляев вышел на встречу с операторами сервиса.

- «Ребята», говорю я им, «вам чего не хватает – водителей, машин? Мы докупим пару-тройку авто, это копейки», – пересказывает разговор он. – «Просто нельзя так относиться к услуге, которая придумана как доброе дело для людей», говорю им.

В итоге социальное медицинское такси, как говорит и.о., донастраивали совместно с жителями. И вроде бы даже настроили.

- И так во всем надо. Что для людей создано, должно на людей работать, – говорит Миляев. – От такси до того же водопровода. Будь он… ладен наконец-то! И в Узловой, и везде.

* * *

- Откладываем церемонию награждения, – говорит Миляев со сцены ДК машиностроителей. – Сначала расскажу, как мы провели день в Узловой. Мы сегодня обсуждали дальнейшую нашу с вами жизнь. По воде – есть решения, как быть дальше с очисткой, с водоподготовкой.

Там ведь, на совещании, действительно все скучно было. «В 2020 году мы после восемнадцатилетнего конкурсного управления получили в собственность весь имущественный комплекс водоснабжения» – сообщили представители района. «Обследования 20 ключевых скважин, которые дадут нам дальнейшее движение по их модернизации» – экспертный доклад. «Первоочередная работа – снижение аварийности», – указание и.о. губернатора.

А в части, где собственно разнос – про то, что районным начальникам с людьми надо разговаривать, когда они обращаются, а не бегать от них. Понятно, что как с Миляевым, который сам про колодец в Ясногорском районе выясняет, выйдет мало у кого. Он, кстати, к подобному и не призывает. Но бегать все равно не надо.

- Есть решения по городской системе ЖКХ в целом. И по любимой старой школе, где ремонт затянулся, – продолжает рассказывать узловчанам Миляев. – Еще решили подготовить комплексный план модернизации города и района, обсудить его с вами – чтобы понять, как дальше жить вообще. Водонапорные башни, автоподъезды, детские площадки, модульные сельские клубы… Особых чудес не обещаю, но добавить движения – вполне в наших с вами силах. А вот теперь – да, начинаем церемонию награждения, – объявляет и.о. губернатора.

Церемония начинается.

