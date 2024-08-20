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    20 августа 2024, 14:58 • Общество

    Трудности перевоза. Как укрепляется «крепость Калининград»

    Трудности перевоза. Как укрепляется «крепость Калининград»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Юрий Васильев,
    Калининградская область – Москва

    Укрепление экономической самостоятельности Калининградской области с опорой на помощь федерального центра – одна из основных линий, которым следует новое руководство региона, отделенного от остальной Россией не только границами, но и санкциями враждебных государств. Спецкор газеты ВЗГЛЯД оценил первые шаги недавно назначенного нового руководства российского эксклава.

    – Пропаганда, – предупреждает Аркадий Данилов, замглавы администрации Советского городского округа Калининградской области.

    На стене частного Музея Тильзитского мира в Советске, бывшем Тильзите – список с популярного два с лишним века назад рисунка: Александр I и Наполеон целуются на плоту посреди реки Неман, где проходили переговоры. Очередной раунд сложных партнерских отношений, закончившийся победой тогдашней «партии мира», с тем, чтобы в который раз вновь свалиться в привычную неизбежность.

    В Советске живет около 38 тыс. человек. По одну сторону Немана – мы, по другую Литва. На улице Набережной развевается флаг России – кто-то из советских людей обязательно скажет про «самый большой в регионе», что чистая правда. На том берегу на советской – уже в смысле происхождения – высоковольтной мачте висят литовский и украинский прапоры. Вполне сойдет за напоминание, почему сейчас все обстоит так, как оно обстоит. Хотя все всё помнят и так. Везде, а особенно – здесь.

    Пограничный мост королевы Луизы еще до санкций прекратил принимать большегрузные автомобили – когда в пяти километрах отсюда открыли более современный переход. Сейчас в Советске действует только пешеходный – почему, собственно, здесь и тихо. Относительно редкий турист – уж точно не каждый из рекордных двух миллионов, посетивших эксклав в прошлом году, – доберется сюда, за сто с лишним километров от Калининграда.

    С одной стороны, отсутствие очереди из фур – благо для города, начиная с того, что дороги целее будут. С другой же, нет грузовиков – нет движения – нет жизни, обеспечиваемой непрерывным транзитом.

    – Единственное, чем мы можем привлечь средства [на развитие], это Тильзитским миром, – говорит Данилов.

    До муниципальной службы он был продюсером нескольких популярных сериалов на калининградской натуре, потому не чужд ярких, запоминающихся образов. – Например, активно с поддержкой региона развиваем проект «Советск – город-музей под открытым небом».

    Хотя на самом-то деле и Советск, и другие города Калининградской области – из того ряда случаев, когда скрытые резервы внутри искать не приходится. Идеи, люди, деньги и опять идеи, чтобы идти дальше, если предыдущие уже воплощены, приходят в большую «крепость Калининград» из областного центра. Начиная от капитального ремонта исторических зданий и заканчивая крупными работодателями с их современными технологиями и тысячами рабочих мест. А туда – из Москвы, где давно уделяют особому региону России особое же внимание.

    – Вопрос в том, как этим огромным вниманием воспользоваться нам здесь, на земле, – говорит Алексей Беспрозванных, назначенный в мае исполнять обязанности губернатора Калининградской области. – Для того, чтобы как можно больше сделать самим. В регионе, для региона. И для страны в целом. Ведь мы – такая же Россия, хоть и находимся за враждебными границами от Большой земли.

    * * *

    – Металл, пиломатериалы, – показывает на причал Роман Егоров, руководитель службы коммерческо-грузовой работы Калининградского морского торгового порта (КМТП). На причале №18 – грузы, только что пришедшие из Санкт-Петербурга. – Щебенки вот уже здесь нет – только что погрузили, отправили дорожникам.

    – Какой щебенки?

    – Обычной, которую раньше из Норвегии и Швеции получали, – говорит Егоров. – Теперь отечественную северную щебенку везем.

    Щебень, если что, груз не санкционный. Но прежние партнеры, видимо, взяли встречный план по антироссийским ограничениям.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Бьют, куда дотянутся, – подтверждает менеджер порта. – В первую очередь по нам, по Калининграду.

    – Грузы, которые сопредельные государства считают санкционными, ввозятся сюда только морем, – напоминает Алексей Беспрозванных. – А санкционным грузом у наших партнеров может стать что и когда угодно.

    Раньше и дешевле – от скандинавов. Нынче и чуть подороже – из Карелии. Разница в цене между импортом и своим выглядит в Калининграде не более парадоксально, чем сама необходимость ввозить в регион щебень. Из Карелии же приходят валуны для работ у балтийских берегов по их укреплению.

    – Щебня и камня такого класса у нас нет, – подтверждает Беспрозванных. – Исходим из того, что очень многое для той же стройки в Калининградскую область приходится ввозить – начиная с инертных материалов и заканчивая более сложными конструкциями. Тем ценнее то, что здесь удается сделать.

    * * *

    Из того, что уже удалось – даже вразброс и навскидку, – можно составить весьма достойную стартовую площадку для административного творчества Беспрозванных и его коллег по правительству Калининградской области на ближайшие годы.

    Самоокупаемый стадион, оставшийся от чемпионата мира – 2018. Для одних регионов такая арена – белый слон, который требует сотни миллионов в год на собственное содержание. Для Калининграда же – не только облюбованный болельщиками дом «Балтики» (команда покинула высшую лигу, но все надеются и поддерживают), но и офисный центр специального административного района (САР) на острове Октябрьский. Где ВК, «Яндекс» и другие вернувшиеся в родную гавань компании – известные либо просто богатые.

    Здесь же, на Октябрьском, скорое открытие Третьяковской галереи и Большого театра. И то и другое торжество – дело нескольких месяцев.

    Онкоцентр – строительство здания и его оснащение велось при прежнем губернаторе Антоне Алиханове. «При» – в прямом смысле: каждый понедельник – планерки с выездом на стройку, то есть догляд беспрерывный. Лицензирование подошло к финалу уже при новой команде. Свежий доклад Беспрозванных президенту России: запуск стационара – вторая половина августа, окончен труд.

    Четверть российской рыбы – здесь, в Калининграде и окрестностях. Причем не сырьем, а в товаре, то есть в переработке.

    Два индустриальных парка – Храброво близ аэропорта и в Черняховске. Десятки резидентов, причем после зимы 2022 года санкционных уходов было немного: в основном – переоформление, допустим, итальянских инвестиций, к примеру, в киргизские. Как везде – но еще и с настойчивым желанием не потерять приятную юрисдикцию со множеством добытых за годы льгот. Да еще на балтийском берегу.

    – Регион очень неплохо поработал с местным аграрным корпусом, – констатирует Беспрозванных. – Зерно, цельное молоко и молокопродукты – около 90% свои. Мясо и мясопродукты, яйцо – полное самообеспечение. Овощи 55,4% – важная тема, надо работать. Хлебопекарная продукция – полностью. Полное самообеспечение по тем культурам, которые можно выращивать в области, мы недавно обсуждали с [министром сельского хозяйства РФ Оксаной] Лут, нашли поддержку.

    По аграрной части, помимо прочих, есть здесь индийцы – замороженные продукты для фастфудов и просто поесть, 6 тыс. рабочих мест на нескольких предприятиях. Последний раунд инвестиций в калининградский агропром и в собственные заводы – 50 млрд рублей. Вот-вот выйдут на поточное производство картошки для сетевого общепита – что само по себе практически золотое дно.

    – Регион динамично развивался  – постоянно шел рост за последние десять лет, хороший экспорт, – оценивает имеющиеся достижения Беспрозванных. – Бизнес выходит на восток, хоть логистическое плечо очень большое. На «Автоторе» – одно из наших ключевых предприятий, автопромышленность – была проблема: из-за ухода корейцев производство просело, закрывали цеха. Сейчас встречались – 12 новых цехов, от литья до сборки электробатарей и самих машин, 15 китайских моделей. Вижу, что ребята выходят из пике, в которое попали не по своей вине...

    Вот литовцы, владельцы крупного завода крабовых палочек, все же ушли. Но держались до последнего, два года успешно заматывали санкционный вопрос. Их предприятие в Советске, впрочем, никуда не делось: весной его купили рыбопромышленники из Питера.

    Кстати, о Советске. Совсем рядом, в Неманском районе, следующей осенью откроется гигафабрика Росатома. Продукция – литий-ионные аккумуляторы, ранее у нас не делавшиеся. Очередь на них – несколько лет вперед. Рабочих мест – под тысячу, а одно место на производстве – столько-то вакансий в окружающей инфраструктуре; богатое слово «мультипликация». К вопросу о развитии города в отсутствие транзитных фур.

    – Серьезный приток жителей. Соответственно, встает вопрос, где людям жить, учиться и лечиться, – говорит Данилов из администрации Советского городского округа.

    Жилье близ гигафабрики, если что, строится с запасом – как и предусматривалось изначально. А вот с современной медициной родине Тильзитского мира пришлось немного понервничать.

    Про новый медцентр – не только для Советска, но и для всего востока Калининградской области – в регионе предметно заговорили два года назад. Предметно – это с пониманием, где строить и что для функционирования суперклиники необходимо: оборудование, специалисты, далее везде. Необходимость медицинской стройки первыми поддержали врачи Советска. Хотя бы потому, что Советская ЦРБ – как собственно больница – существует в качестве, которое остроумные советские доктора обозначают модным словом «сетецентрическое».

    – Это когда здания по всему городу рассыпаны, и зданий этих до… – без обиняков говорит Павел Петрович, опытный советский пациент. А если быть совсем точным, то 11.

    Виновных в этом нет. Основное здание – старая немецкая больница; если бы не пластиковые окна, поставленные на заре новой России, хоть сейчас в кадр художественного фильма о Германии между мировыми войнами. Сама больница – памятник архитектуры, делать с ней ничего нельзя. Обвешивать пристройками из силикатного кирпича – как любили с обычными больницами при Советах – тем паче; отсюда и «по всему городу рассыпаны». Можно только обихаживать. Что характерно, больницу в Советске обихаживают на высшем уровне: ремонт – косметический, но повсеместный.

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – То есть, – замечает Данилов, – специалистов по управлению суперклиникой, если все удастся, нам на стороне искать не придется. Как здесь, в этой больнице все на малые деньги делается, так дай бог каждому с большими.

    Сделать, однако, в этом учреждении Советска можно не все. И размер денег значения не имеет.

    – Павел Петрович, – спрашивает Марина Вейт, главная медсестра ЦРБ, – вы уже закончили [процедуры]?

    У Павла Петровича диабет, 130 кило веса и крайне ограниченная подвижность. Это означает, что до больницы он добраться может, благо живет недалеко и на первом этаже. А вот подняться или спуститься по госпитальной лестнице – уже нет. Как и десятки его товарищей по несчастью, особенно колясочников.

    Ни лифта, ни пандусов в ЦРБ нет. Как уже было сказано, памятник архитектуры. И значит, ничего, что меняет внешний и внутренний облик здания, купить и установить нельзя. Включая даже самые лучшие лифты и пандусы: кто рискнет – сразу комиссия, демонтаж и крупный штраф.

    – Поэтому, – говорит Вейт, – у нас в штате есть два носильщика. Павел Петрович, вы закончили, вам носильщиков уже позвать?

    – А когда один носильщик в отпуске или заболел?

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Тогда проблема, – признается главная медсестра. – Просим спасателей прислать крепкую молодежь. Или военных, тут часть недалеко. Не отказывают никогда, спасибо им.

    В других восточных муниципалитетах – кроме Советского, это Славский, Краснознаменский и собственно Неманский, где встанет гигафабрика литий-ионных аккумуляторов – свои проблемы с больницами. То есть центр нужен всем четырем городам, где уже живет 80 тыс. человек.

    – Но были серьезные опасения, – подбирает слова замглавы администрации Советского городского округа Данилов, – что вопрос о медицинском центре на востоке Калининградской области снимут с повестки дня.

    * * *

    Бывший кинопродюсер Данилов – еще тот чиновник, но канцеляритом овладел на славу. Что ж, вот перевод: приблизительная стоимость нового советского медцентра – очень приблизительная, совсем не официальная, до всех настоящих подсчетов – около 5 млрд рублей. Огромная доля этих денег лежит в федеральном бюджете. И вынуть их оттуда – как говорится, задачка со звездочкой. Особенно по нынешним временам.

    – В нашем желании построить в Советске современный межрайонный медцентр нас поддержали коллеги из федерального правительства, – особо указывает Алексей Беспрозванных, до нынешнего назначения – заместитель министра промышленности и торговли РФ.

    Алексей Беспрозванных. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Алексей Беспрозванных. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Имеется ли в виду, к примеру, Антон Алиханов – бывший губернатор Калининградской области, нынешний глава Минпромторга, – или речь шла лишь о профильном Минздраве? Этого доподлинно выяснить не удалось. Бесспорный, однако, факт, что в начале августа в Советск приехала вице-премьер Татьяна Голикова. В числе осмотренного – Советская ЦРБ, чистая, но с носильщиками вместо лифтов и пандусов. В результате – разработка проекта медцентра завершается, на очереди его госэкспертиза, а до конца года будет вся проектно-сметная документация. Тьфу-тьфу-тьфу.

    – Вы же понимаете, что в наше время раздобыть что-то новое и защитить что-то старое – это два как минимум равнозначных навыка? – спрашивает Евгений Макаров, глава администрации Советского муниципального округа. – Пробивать новые проекты через три месяца после назначения исполняющим обязанности вряд ли возможно. А вот проявить себя как защитник проекта, чтобы деньги не ушли в другой регион, – это отдельный навык, от стажа работы на месте не зависящий. Он, этот навык, либо есть, либо нет. У Алексея Сергеевича [Беспрозванных] – есть… Ну и чтобы такие люди, как Татьяна Алексеевна [Голикова], в Советск приезжали – это, по-моему, впервые. Обычно в Калининград да на побережье, а тут вдруг да к нам.

    С другой стороны, постройку онкоцентра в областном центре при Алиханове завершили – медцентр на востоке при Беспрозванных начали. Крупная медицинская стройка в Калининградской области – нормальная традиция, хороший тон.

    При том, что – как мы помним – даже щебень сюда везут морем.

    * * *

    – Если бы не каботажное направление, то есть суда из Питера, на порт можно было бы вешать замок, – уверен Роман Егоров, КМТП.

    В год морской торговый порт Калининграда может обработать более 5 млн тонн грузов. В этом году ожидается 1,8 млн тонн. То же соотношение – возможность принять до 40 млн тонн в год, треть загрузки по факту – у всей портовой структуры области. Опять же, из доставшегося к моменту введения санкций – паромное сообщение через Балтийск, и судов становилось все больше еще до начала СВО.

    Есть и субсидирование морских перевозок – по списку важнейших для региона грузов. Уже при Беспрозванных из центра пришли 1,4 млрд рублей – дополнительное субсидирование. В планах – поставить поощрение «на ровный пульс», чтобы перевозчики не замирали в ожидании очередного стимула, а осознавали его неизбежность. Если, конечно, работать хорошо.

    – Калининградскую область обслуживают 28 судов – и паромы, и малый каботаж, – говорит Егоров.

    – Полная независимость от санкционных логистических ограничений – это четыре десятка судов различного класса, – оценивает Беспрозванных.

    40 судов – и можно забыть, к примеру, о волнениях расположенной напротив Советска Литвы, которая то перекрывает транзит вовсе, то произвольно назначает товары санкционными, то – как сейчас – не пропускает обратно в Россию порожние товарные вагоны одной из грузовых компаний. Когда удастся выйти на 40 – опять же, точности пока что нет.

    Зато, кажется, есть ясность по поводу того, кто будет строить эти суда. Или какие-нибудь другие, но тоже российские.

    – Косичка, – показывает на железку Александр Лукин, директор Прибалтийского судостроительного техникума, он же «судотех».

    – Где?

    – Перед вами. Это не одна деталь, это две половины, сваренные швом в косичку.

    Пластины из углеродистой стали накрепко соединены ровной плетеной полоской, действительно здорово смахивающей на копченый адыгейский сыр, только в разы тоньше.

    – Вручную, вручную, не автомат, – развеивает сомнения Лукин.

    «Судотех» – то, что можно назвать живым символом кадровой самостоятельности, каковой она должна быть с младых ногтей. Техникум подал заявку и выиграл стомиллионный федеральный грант по программе «Профессионалитет» с упором на сотрудничество с местными предприятиями. В мастерской, где учат сварщиков, – рабочие места с новейшим оборудованием. Не на каждом заводе встретишь, если только это не совсем недавняя модернизация под нацпроекты либо оборонзаказ.

    С модернизированными предприятиями вокруг «судотеха» все в порядке. Набор калининградских заинтересованных в выпускниках техникума – от завода буровых установок и «Факела», который делает двигатели для спутников, до судостроителей из «Янтаря», к которому «судотех» изначально приписан. На «Янтаре» у техникума своя учебная площадка. С «Янтаря» же студентам «судотеха» – всего 1300 и выпускников под четыре сотни – ежегодно выделяют 50–60 тонн металла, чтобы учиться сварочным и прочим премудростям.

    – На производстве строительных кранов наш выпускник-третьекурсник 80 тыс. берет, – сообщает директор Лукин.

    – Вообще-то немного для сварщика.

    – Так это у студента. На первые полгода, когда собственно выпускная практика на заводе идет, – объясняет Лукин. – Если хотите, за знакомство. И за возможность до выпуска на разряд сдать, сразу третий-четвертый.

    Знакомство можно назвать тесным еще до начала практики. В подтверждение тому – три с лишним сотни образцов для подражания, то есть обучения, которые калининградские заводы выдают будущим сварщикам, электромеханикам и операторам станков с ЧПУ. Детали, детали, детали. Учитесь делать это, это и еще вон то. Тянуть именно такую сварочную косичку конкретно на этом месте. Вытачивать миниатюрную спутниковую форсунку, чтобы ее хоть сейчас – да в спутник. Выводить под подключение схему, идентичную заводскому оригиналу.

    И так далее по доступной номенклатуре, где постоянно появляется что-то новое. Из свежих интересующихся – даже производители валов для КамАЗов из Набережных Челнов.

    – Когда есть спецы – в хорошем количестве и в отличном качестве, когда есть налаженное производство нужных деталей, заказчиков не пугают ни наша отдаленность, ни возможные трудности с перевозкой, – говорит Беспрозванных. – Касается отнюдь не только юных сварщиков и электромехаников из техникума: принцип общий. В этом – один из, если угодно, основных механизмов реальной самостоятельности в реальном секторе. Ее приводных механизмов, так точнее.

    При этом кадровый вопрос по-калининградски Беспрозванных называет «не просто ключевым, но и куда более критичным», чем для страны в целом. Сейчас в области открыто 14,5 тыс. вакансий, это всех и на круг.

    – Обработка – 16%, торговля – около 13%, образование – до 10,5%, – подсчитывает и. о. губернатора Калининградской области. – И еще 25 тыс. разных специалистов потребуются региону до 2030 года.

    Раньше, напоминает Алексей Беспрозванных, компании неохотно выделяли деньги на подготовку кадров. Сейчас же все перестроились. Крупные корпорации и заводы резко озаботились состоянием трудовых резервов.

    – Промышленность, производство – 80% нашей экономики, – сообщает Беспрозванных. – Здесь срочная потребность – до полутысячи специалистов.

    Соответственно, Росатом ведет сразу две программы в Балтийском федеральном университете имени Канта – с прицелом на пополнение «синих воротничков» гигафабрики. А «Факел», где спутники делают, готов вложиться в технопарк на территории строящегося кампуса «Кантиана»; размах – на десятилетия развития вуза вперед, включая те же десятки «требуются», только для преподавателей и исследователей.

    – Предприятия понимают, что нужно вкладываться в своих будущих сотрудников, наших жителей. Мы поддерживаем такие стремления, – говорит Беспрозванных.

    Конкурс в Прибалтийский судостроительный техникум как раз завершился. Четыре человека на место.

    * * *

    В Минпромторге РФ замминистра Беспрозванных, помимо прочего, курировал взаимодействие со всеми новыми регионами.

    – Повышение качества жизни людей. Восстановление школ, заводов. Новые автобусы, пищеблоки и так далее, – обозначает он недавний круг своих обязанностей. – Это дает понимание, что решения можно принимать быстро – ведь мы обновили порядка 30–40% того, что было в регионах, в течение одного года.

    Калининградская область – регион старый, но по своему положению особый. Тем не менее, полагает Беспрозванных, здесь необходим иной подход:

    – Тут мы все же не на спецоперации, где медлить нельзя – и жителям пострадавшим надо быстро помочь с восстановлением, и наших ребят поддерживать постоянно, ежечасно... Ребят калининградских мы поддерживаем, и подшефные районы в Херсонской области – я подробно доложил Владимиру Владимировичу [Путину], поинтересуйтесь… Но в целом здесь – абсолютно другое принятие решений. Не в темпах дело. Экономические вопросы требуют выверенных шагов. А направление все то же – сделать так, чтобы мы как можно больше могли делать сами... О возможном возвращении к нормальному взаимодействию с бывшими «партнерами» в администрации Калининградской области не говорят - даже в режиме «допустим, что». И по ситуации, и по знанию истории. Здесь неплохо помнят, что от «пропаганды» – поцелуя Александра I и Наполеона при подписании Тильзитского мира – до Отечественной войны 1812 года прошло всего лишь пять лет.

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