  • Новость часаРоссия и Белоруссия решили объединить шествия в честь 80-летия Победы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минченко объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Политолог назвал основных адресатов интервью Лаврова Карлсону
    Российские войска освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
    Сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию
    Иран призвал Украину остановить поддержку террористов в Сирии
    Американист: Команде Трампа будет полезно послушать интервью Лаврова
    Названа дата прямой линии с Путиным
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    2 комментария
    Александр Коц Александр Коц Катастрофа в Сирии набирает обороты

    Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.

    39 комментариев
    6 декабря 2024, 14:58 • Общество

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше
    @ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Tекст: Юрий Васильев, Еврейская АО – Москва

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной.

    – Сейчас у нас это что-то вроде визиток, наверное. У тех, кого коснулось, – говорит Мария Костюк, исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области, передавая шеврон. На нем – контурные белые силуэты на камуфляжном фоне, мама и сын. И подпись: «Жить за двоих».

    – Полина сделала, невестка моя, Андрюхина жена, – объясняет Мария. – Фотка, с которой контуры – мы с Андреем в аэропорту, последняя наша. Для других мам – такие же, но по их фотографиям с детьми.

    – А где еще можно увидеть?

    – Дагестан, Адыгея, наши дальневосточники, – перечисляет Костюк. – Шлют ей фото, она делает – для каждой мамы свой личный шеврон… Мы теперь повсюду, привыкайте.

    С Марией читатели газеты ВЗГЛЯД познакомились осенью 2022 года – через несколько месяцев после гибели ее сына Андрея Ковтуна в бою близ села Спорное, ДНР. Тогда Костюк была заместителем председателя правительства ЕАО. Дальше было многое. Встреча с Владимиром Путиным – вместе с другими мамами героев СВО, живых и ушедших. Присвоение Андрею звания Героя России – и открытие памятного знака в центре Биробиджана. Среди земляков – кавалеров Золотой Звезды, рядом с именным пилоном Жоржа Коваля, нашего человека в Манхэттенском проекте.

    Мария Костюк с сыном Андреем. Фото: t.me/kostuyk

    Мария Костюк с сыном Андреем. Фото: t.me/kostuyk

    Потом у Марии Костюк была работа в фонде «Защитники Отечества», по регионам («Всю Россию нашу узнала»). И руководство первым потоком программы «Время героев», где участников спецоперации превращают в управленцев. Из первого потока «Время героев» уже больше десяти назначений. Региональные министры и депутаты, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, и. о. губернатора Евгений Первышов на Тамбовщине…

    – Ну и я, получается, тоже выпускница, – говорит уроженка поселка Смидович Мария Костюк, месяц назад принявшая предложение президента возглавить «всю малую родину», то есть ЕАО.

    * * *

    – Ровно? – спрашивает Костюк, приложив руку к недавно оштукатуренной стене.

    В поселке Волочаевка-2 событие на весь район. Сдается дом: 45 квартир, 120 жильцов. Адрес: улица Советская, 39. Хотя дом, что характерно, первый. За долгие годы – первый, построенный в районе по программе переселения из аварийного жилья.

    – Из деревяшек, – уточняет Татьяна, обладательница двухкомнатной в станционном фонде. То есть в бывшем бараке от щедрот дирекции железной дороги: вторая Волочаевка – станция, и немаленькая. Дорогу вели в 1930-х, дома выстроили – тут Татьяна сомневается, до или после Великой Отечественной. Документы то терялись, то переоформлялись (когда ЖД скидывала свой фонд на поселковый баланс), то и вовсе горели.

    – Знаю только, – говорит Татьяна, – что наших тут три поколения жило. То есть четыре. То есть не тут, а там. За тут – спасибо огромное.

    – Да подождите спасибо-то, – говорит Костюк. – И мне-то за что.

    Строительство жилья для расселения – как и много чего еще в ЕАО – долго не шло. «Еврейка» – единственная в стране автономная область, как и Костюк нынче – на весь губернаторский корпус одна женщина. На том значимые отличия, пожалуй, исчерпываются. Регион невелик и небогат, рядом – в паре часов бодрой езды – Хабаровский край и прочие соблазны. Начиная с большого аэропорта, который в Биробиджане отсутствует.

    Из более-менее своего – железная дорога, недавно обзаведшаяся мостом с Китаем. Биробиджанский трикотаж – хороший, но еще пару губернаторов назад, к примеру, футболки для массовых мероприятий в ЕАО предпочитали заказывать в Узбекистане: выходило дешевле, невзирая на перевоз. Еще несколько небольших, но важных в своих отраслях заводов. Сносный агрокомплекс. Кимкано-Сутарский ГОК как основной налогоплательщик и добытчик здешних руд.

    То есть, своих строителей – как и много чего своего – в «Еврейке» не наблюдается. Что понятно, но на то же расселение аварийного жилья (по федеральной программе, за общероссийские деньги) влияло не лучшим образом. До самого недавнего времени.

    «Мне–то за что» – означает, что дома для Татьяны и сотен других, кто годами ожидал перемен к лучшему, начали строить лишь при Ростиславе Гольдштейне, который сейчас тоже и.о., но в Республике Коми. С другой стороны, Костюк – кроме последнего года – из той же администрации Гольдштейна. Так что от «спасибо», строго говоря, можно было и не отказываться.

    – То, что я здесь работала, не означает, – говорит Костюк, – что меня надо благодарить за сделанное Ростиславом Эрнстовичем. Зато это означает, что я знаю в области ну примерно многое. Могу определить, сколько в куче угля, которую подвезли на зиму – тонн: три, четыре или пять. И какой марки людям привезли уголь. Какие агрегаты в подвале вот этого дома стоят. Их плюсы, минусы и как они от наших морозов защищены конкретно здесь...

    – А вот про этот забор, – показывает Костюк на ограду вокруг соседнего многоквартирного дома: позднесоветский, ведомственный от железнодорожников, как и многое здесь, – я еще не знаю. Почему он не ровный, почему не покрашенный. Почему рытвины непонятные за детской площадкой…

    Площадка – новенькая, оранжевая, в первом снегу – отделяет новый дом от уходящего до конца горизонта пустыря.

    – Когда ты из окон – ну, хороших же квартир, грех жаловаться, – говорит Костюк, вежливо отказавшись от еще нескольких «спасибо» новых жильцов, – видишь все ту же Волочаевку-2, любимую нашу… Хочется же, чтобы она постепенно тоже до ума доходила. Начиная с забора и площадок. Задача местной власти. И наша, конечно, региональная.

    * * *

    – В гостях эти мамочки у нас еще до сегодняшнего дня не были, – говорит Елена Колобова, глава регионального отделения фонда «Защитники Отечества». – Мы всегда стараемся приглашать новых мам, чтобы все в итоге побывали у нас.

    Конец осени, канун Дня матери, Биробиджан. Встреча матерей погибших солдат и офицеров с исполняющей обязанности губернатора. То есть – с еще одной мамой.

    – Много возникает идей, замыслов, просьб, – продолжает Колобова. – Поговорим и, наверное, поздравим друг друга в душевной обстановке.

    – Только, если можно, камеры телевизионные уйдут, хорошо? Простите нас, – говорит Костюк.

    Теми, кто в Еврейской АО проводил своих на спецоперацию – добровольцами, контрактниками, мобилизованными, неважно какими, – Костюк занималась еще до того, как погиб ее сын Андрей. Так что «новые мамочки» по большей части ей знакомы, так или иначе.

    – Если что–то не то происходит с вашими детьми, с памятью о них – не держите в себе, пожалуйста, – говорит Костюк, когда камеры уходят. – Говорите об этом, пожалуйста. Знаю, что трудно, но только говорите. Мне всё надо знать.

    Павел, сын Галины, погиб два года назад осенью. Помогают, говорит Галина, его однополчане:

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Они ко мне приходят. Они приносят мне цветы. Они побеспокоились, чтобы баннер [с портретом Павла] у нас был. Мой внук, когда увидел, бегом бежал домой, чтобы сказать об том, что вот, баннер повесили. Около рынка висит.

    Есть еще один баннер – не в родном поселке, а в областном центре. По поводу него Галине звонили отдельно – «из начальства»:

    – И начали интересоваться: когда, какого числа [баннер] повесили. Я-то понимаю, почему. Когда-то писала властям письмо, что хорошо бы сделать такую память сыну. Ее сделали. Но не руководство, а те же ребята, которые служили с ним.

    С посмертной наградой Павла тоже вышло не сразу, говорит Галина:

    – Медаль долго не вручали. Однажды пригласили на пять вечера к военному начальству. Впустили в кабинет в восемь. В приемной еще спрашивали, «есть ли у вас документы, что вашему сыну положена медаль»…

    Документов, кроме извещения из части – «представлен к награде тогда–то» – у Галины не было.

    – Прошли ровно сутки, и мне позвонили: да, медаль есть. И книжечка (наградное удостоверение – Прим. ВЗГЛЯД) к ней нашлась, – говорит мама. – Вот вам отношение высоких больших чиновников и простых людей, ребят–военных. Есть разница...

    – Я тоже чиновник. Мне очень жалко, что вы столкнулись с таким… – Костюк подбирает слово, – подходом. Но поверьте, чиновники разные. Они в большинстве служат людям, служат конкретно ребятам, живым и… – снова поиск слова, – и нашим. Были случаи, находят неточности, нужно время… Простите, пожалуйста. Скажите, что нужно.

    Нужно, как это называется на чиновном, твердое топливо. Как и во многих регионах, бесплатное снабжение дровами либо углем на зиму для семей участников СВО – живых и погибших – есть и здесь. Но документы, как и везде, обновляются ежегодно. Дело необходимое – хотя бы для того, чтобы понимать, сколько и чего требуется. В этом году с бумагами затянули настолько, что обращений к власти в ЕАО стало много.

    Через несколько дней после встречи Костюк с матерями в администрацию области пошли доклады: запас бесплатного топлива есть, списки уточнены, схема доставки проработана.

    – Но то, что надо подталкивать это – даже это… Отдельная тема, – говорит Костюк. – Для меня прежде всего. И для дальнейшей работы коллег.

    * * *

    – Они везли снаряды, туда попала ракета, – говорит еще одна мать. – Дважды направляли на анализ генетикам материал. Мой не подошел, так бывает. А то, что сдал внук – его сын, – подошло. Внук говорит: «Баба, я герой, я нашел своего папу». Ему 12 лет, он боксер хороший.

    Сын погиб в октябре 2023 года. А пенсию семье начислили только зимой 2024 – из–за экспертиз и уточнений.

    – Я хочу, чтобы кто–то предложил, чтобы у каждого воина брали заранее ДНК, – говорит мама. – Тогда всем будет проще. Ну не проще, извините... Быстрее.

    – Обсуждается именно это, и очень активно, – говорит Костюк. – В «Защитниках Отечества» готовят [основу для законопроекта]. Не в игрушки ребята играют, всякое бывает. То, что они [на поле боя] делают – это чудеса просто.

    – А денег сколько? Сначала мой материал брали, отправляли самолетом, не подошло. Потом с внуком эпопея, – говорит мама. – Опять самолетом. Дешевле, когда все образцы заранее есть.

    – У близких людей сейчас прощание, – вступает Надежда («У меня как раз проще и быстрее, все сразу известно стало, ничего не нужно, спасибо»). – Мальчик у них пропал без вести, полгода искали. Нашли. Привезли в сентябре. В списках есть, гроба нет. Вот только сейчас нашли. Если не нашли, если не привезли – значит, для мамы он все еще живой… Даже не знаю, каково ей было все эти месяцы.

    – Есть подтверждение. Значит, есть – после прощания – место, куда к нему можно приходить, – медленнее обычного говорит Костюк.

    Далее, курсивом – без имен, просто прямая речь:

    – Есть еще одна история – добраться до места, где это произошло. Я хочу это сделать. Я это сделаю. Чтобы… чтобы понять, что ну всё, что отпустить пора.

    – Даже при том, что к нему уже сколько раз ходила, все знаю, ребят его, сослуживцев, каждого знаю, все слова про Ивана выслушала ото всех… Ну мамкины штуки такие, до последнего же думаем: а вдруг?

    – Разговариваете же со своими?

    – Разговариваем.

    – И я разговариваю. Раньше как с ангелом–хранителем. А теперь – пусть батюшки простят – я знаю, что у моего ангела есть имя. Имя моего сына.

    – Говорят психологи, что после двух лет уже проходить будет, – чуть позже, после встречи говорит Мария. – У меня два года [после гибели сына] прошли, я до сих пор не знаю, пройдет ли. Общалась с мамочкой – в афганскую служила вместе с мужем, убило его на ее глазах. А во вторую чеченскую сын в танке заживо сгорел. Я ее спрашиваю: «Скажите, а когда момент настает, что – ну, как говорят, просто с тихой грустью о них живешь?». Она говорит: «У меня все продолжается 20 лет как одна секунда. Каждый день представляю, как он придет, и я ему подзатыльников надаю – чтобы над матерью так не издевался». Говорю: «Я тоже своего жду, чтобы ему выдать». «Вот и все мы ждем», говорит. «Забудь про тихую грусть, не рассчитывай». Хочется проснуться, и чтобы все было по–другому. Но пока – так.

    * * *

    – А у нас с баннером так вышло, – говорит Ирина, мать Сергея. – Сняли одного мальчика, повесили вместо него моего. Я говорю: «Что это за игры, зачем?» Очередь ваша пришла, говорят. А мне не надо, чтобы так. Никому не надо так… Где-то стоят [памятные знаки] пилоны на подставочках – вроде стелы, которая в память о [Великой Отечественной] войне. Туда можно прийти, цветов принести. Туда учителя ребят водят, рассказывают о таких, как мой сын. Или ее сын, – Ирина кивает в сторону Галины. – У нас [в поселке] ничего такого нет. Пока нет.

    – Все знают про моего Петю, какой он был замечательный. На другом конце страны волонтеры про него статьи пишут – хорошие, понятные. Он-то скромный человек был, я только из статей этих узнавала, как мой сын служил: сам-то ничего не рассказывал мне...

    – У нас старший внук – кадет. Батюшка ему сказал: «Ты видишь, сколько народу пришло? Как генерала хоронят». И на кладбище офицер сказал: «90% военных, которые собрались здесь, обязаны Василию жизнью. Пусть его дети знают об этом и помнят»…

    – А вы знаете, я добилась, чтобы моего сына внесли в программу патриотического воспитания! В его школе и в других тоже…

    – Иногда приходишь на работу, стиснув зубы – чтобы не расплакаться и не подвести.

    – Кого? – спрашивает Костюк. Зная ответ, конечно.

    – Его не подвести, – отвечает участница встречи. – И всех, кто как он… А иногда раскисшей внутри приходишь. Это хуже.

    – Тяжелее всего, когда баннеры снимают, – возвращается к теме Ирина, мама Сергея. – Он, баннер, от времени, от ветра истрепывается. И куда девать, как быть?

    – Мы храним.

    – И мы.

    – И мы…

    * * *

    – Мы похвастаться хотим, – говорит Колобова из фонда «Защитники Отечества». – У нас Наташа придумала и реализовала сама. Мы так, чуть–чуть помогли.

    На экране – поход в пещеры неподалеку от Биробиджана, очень красивые.

    – В школьные годы мой Игорь увлекался туризмом, скалолазанием, – говорит Наталья, мать Игоря. – Он ходит в эти пещеры. По его маршруту, получается, прошли.

    Наталья останавливается.

    – Хорошая, хорошая, – говорит Костюк, подойдя к Наталье и ее обняв.

    – Всем пробный наш поход понравился, – Наталья возвращает себе речь. – Думаю, Игорь тоже оценил. Мы видели в пещере много разных маленьких мышек. Никого не было из зверей, а мышки были… У него в играх был ник «Микки-Маус», – говорит Наталья.

    – Связь должна быть однозначно, – кивает Костюк. – Может, пусть будет такой поход регулярно? В честь Игоря. Несколько троп придумать, чтобы варианты были.

    * * *

    – Вам кому–нибудь снится ваш мальчик? Чтобы приходил, говорил что–то – хотя бы «ну перестань, хватит»? Я не знаю, что такого за два года сделала. Ко мне во сне не приходит.

    – Может, это потому что все хорошо? Ну как хорошо – не бывает хорошо. Но что его защита не нужна?

    – Я к нему обращаюсь «Скажи, что так делаю, что не так. Знак подай». Так–то ощущение постоянного присутствия рядом. Но – не снится.

    – Это как продолжение жизни. Основная тема – чтобы не забыли наших ребят. Мой сын отдал жизнь, чтобы жили другие. Наши дети должны остаться в истории страны. А для этого надо начинать самим.

    – Не про горе надо. Про величие. Вот парень рядом рос, а он герой.

    – Ищешь фотки, чтобы отдать оцифровать – ни одной серьезной нет. На всех рожи строит. Лицо с одной брали, китель с другой, соединяли, чуть более торжественное выражение придавали.

    – А официальная армейская, у всех же есть.

    – Так не хочется совсем официальную.

    – Я–то думала, Андрюха мой – мальчик и мальчик, – говорит Костюк. – А вышло, что и он, и все наши – парни золотые. Поэтому, мамочки хорошие, дорогие, собираемся и работаем для их памяти и славы. Для истории России.

    * * *

    – Снег скоро пойдет, – говорит и.о. губернатора Еврейской автономной области, попрощавшись с другими мамами. – Какой–то совершенно аномальный обещают. Я в администрацию, готовиться надо.

    – Мария Федоровна, – подходит телеоператор. – Вот вы нас попросили со встречи…

    – Попросила. А вы бы выдержали, что ли, – то ли спрашивает, то ли утверждает Костюк.

    – Не знаю, – признается коллега. – Но несколько слов ваших еще нужно записать. По итогам. Может, здесь?

    В соседней комнате отделения фонда «Защитники России» – стенды с портретами погибших солдат и офицеров из ЕАО.

    – Вот тут хорошо будет, – предлагает оператор место перед одним из них. – Свет правильно лежит.

    «Ковтун Андрей Николаевич, Герой Российской Федерации», – значится на стенде.

    – Нет, – говорит Костюк и переходит к стенду напротив («Тонких Денис Юрьевич, орден Мужества»). – Лучше здесь, пожалуйста. Или где скажете, только не с одним Андрюхой. Тут теперь все мои.

    Главное
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Сербия и Венгрия задумались о расширении нефтепровода «Дружба»
    Новый министр культуры Литвы осудил попытки отменить русскую культуру
    Участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар»
    Курьеры обогнали врачей и IT-специалистов по зарплате в России
    В Москве запретили новогодние фейерверки

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Что будет с Арменией без ОДКБ

    «В отношениях Армении и ОДКБ пройдена точка необратимости», заявляет армянский премьер Никол Пашинян – но в то же время не начинает процедуру официального выхода из организации. Двусмысленность ситуации – и формальное членство, и неформальный отказ от членства в ОДКБ – оставляет Еревану окно возможностей. Без которого, скорее всего, Армению ожидала бы цивилизационная катастрофа. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............