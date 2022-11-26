Путин провел телефонные переговоры с Алиевым Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом 26 ноября 2022, 14:10

Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации. «Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк. По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк. В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку. Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы. Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации. Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле». «Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она. Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая долгое время не могла получить от областного военкомата справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия. «Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. – «Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением». По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно. «Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница. Новости СМИ2

Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО 25 ноября 2022, 19:25 Текст: Алексей Дегтярев

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. «[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС. Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации 25 ноября 2022, 15:43

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС. «Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он. Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе. Новости СМИ2 Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции 25 ноября 2022, 23:42

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха. Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики». Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм. Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро». «Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС. Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: В интернете куча фейков о спецоперации, которым нельзя доверять 25 ноября 2022, 15:37 Текст: Елизавета Шишкова

В Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных. «Ясно, что жизнь – сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что информация также является оружием борьбы, а информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Новости СМИ2 Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года Путин не исключил распространения льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года 25 ноября 2022, 18:35

Фото: kremlin.ru

Текст: Алексей Дегтярев

Действующие в отношении российских военнослужащих льготы могут получить распространение на ополченцев, участвующих на стороне Донбасса с 2014 года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с матерями военных – участников СВО. «Сейчас у нас принят закон, согласно которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий (вошедших в РФ). Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем», – цитирует президента ТАСС. Он пояснил, что уже говорил на эту тему с главой Минобороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава государства отметил, что записал этот вопрос, и теперь это станет конкретным поручением, которое в будущем будет проработано. Также в пятницу российский лидер отмечал, что территориям Донбасса нужно было войти в состав Российской Федерации раньше, это позволило бы избежать многих жертв. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Ранее одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин начал встречу с матерями участвующих в СВО военных 25 ноября 2022, 15:28

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин начал встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На мероприятие приглашены женщины от Дальнего Востока до Донбасса, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Также во встрече принимают участие матери, сыновья которых тяжело ранены или погибли, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что разговор будет обстоятельным, ожидается свободная беседа без конкретной повестки. Он пояснил, что открытость встречи будет зависеть от желания участниц. Первое обращение президента будет опубликовано, а решение об открытости остальной части встречи будут принимать сами матери. По его словам, пока нет решений, будут ли встречи Путина с мамами военных регулярными. «Пока это разовая встреча. При необходимости Путин может продолжать такое общение в самых разных форматах», – приводит его слова ТАСС. 7 ноября Путин говорил, что обязательно встретится с людьми ради разговора о поддержке мобилизованных, чтобы услышать их, иметь обратную связь. Отвечая на вопрос, является ли встреча президента с матерями военнослужащих как раз таким мероприятием, Песков сказал, что это будет один из контактов такого рода. Он при этом подчеркнул, что «президент часто проводит такие встречи [по поддержке мобилизованных], они не все публичные». «В любом случае президент получает из первых рук информацию о реальном положении дел», – пояснил пресс-секретарь. Путин неоднократно говорил, что поддержка участников специальной военной операции, в том числе мобилизованных, – это святая обязанность всех уровней власти, от муниципального до федерального. По его словам, «нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям». Вдвойне ценным президент называл подключение к этой работе не только властей, но и волонтеров. «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», – отмечал президент. Как подчеркивал Путин, все участники специальной военной операции – герои и относиться к ним нужно как к героям. «Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России», – говорил президент. Новости СМИ2 Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом 26 ноября 2022, 00:01

Фото: Рамзан Кадыров/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений. Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией». Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным. Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО. Путин поручил создать ресурс для актуализации воинского учета россиян Путин поручил Минцифры и ФНС создать ресурс для актуализации воинского учета россиян 25 ноября 2022, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Минцифры и Федеральная налоговая служба займутся созданием государственного информационного ресурса для обновления воинского учета, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Ведомствам необходимо до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о гражданах, нужные для актуализации документов воинского учета, говорится в указе, передает ТАСС. В начале октября на портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России, а также форма для записи в добровольцы. Новости СМИ2 Путин: Многих жертв можно было избежать, если бы Донбасс вошел в состав России раньше 25 ноября 2022, 18:23 Текст: Елизавета Шишкова

Донбасс должен был раньше войти в состав России, тогда многих жертв можно было бы избежать, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, Москва в 2014 году исходила из возможности договориться по Донбассу, однако не чувствовала до конца настроения людей. «Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк, в рамках договоренностей, Минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей. До конца невозможно было понять, что там происходит», – передает его слова РИА «Новости». По словам Путина, теперь стало очевидным, что присоединение должно было произойти раньше. «Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей», – сказал он. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Путин провел рабочую встречу с Кадыровым 25 ноября 2022, 21:18 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после беседы с матерями военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», – цитирует Пескова ТАСС. В пятницу президент в ходе разговора с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой пропал один сын без вести во время второй чеченской кампании, а двое других служат в зоне СВО, заявил, что ее третьему ребенку не нужно ехать туда же. «Третьему сыну скажите: приказ Верховного главнокомандующего – оставаться дома», – сказал глава государства. Он отметил, что расскажет об этом и Кадырову. Новости СМИ2 Путин: Россия делает правое дело, защищая Донбасс Путин: Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса 25 ноября 2022, 18:42 Текст: Елизавета Шишкова

Россия чувствует, что делает правое дело, защищая Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в СВО. Он заявил, что Россия не воюет с украинцами, а с теми, кто использует граждан в качестве пушечного мяса, передает ТАСС. По словам Путина, украинских военных расстреливают перед строем, если они уходят с позиций, это «подтверждает, что мы имеем дело с неонацистским режимом». «В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами – прим. ВЗГЛЯД), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо, на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», – сказал он. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия будет делать все, чтобы матери погибших военных чувствовали поддержку 25 ноября 2022, 15:32 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин во время личной встречи с матерями участников военной спецоперации на Украине заверил, что Россия разделяет боль утраты с теми, кто потерял ребенка, и будет делать все, чтобы матери героев не чувствовали себя забытыми. Российский лидер сказал, что не может говорить какие-либо формальные и стандартные вещи для женщин, которые потеряли сына. Путин выразил свое соболезнование, подчеркнув, что сам лично и руководство России разделяет с матерями эту боль утраты, передает ТАСС. Президент выразил готовность российских властей сделать все возможное, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми. Он подчеркнул, что будет «сделано все, что от нас зависит, для того, чтобы матери военных чувствовали плечо рядом с собой». Одной из участниц встречи – Мария Костюк, чей сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе. На встречу с президентом приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Новости СМИ2 Путин: Россия не меняет планов развития страны из-за спецоперации Президент Владимир Путин заявил, что планы России по развитию страны не меняются из-за спецоперации 25 ноября 2022, 20:54 Текст: Валентина Григоренко

Огромные планы России по развитию экономики и социальной сферы не меняются из-за специальной военной операции, но для их осуществления решать все проблемы нужно вместе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО. Путин отметил, что, несмотря на все вопросы, связанные со специальной военной операцией, Россия не меняет своих планов по развитию государства, по развитию экономики, социальной сферы, по национальным проектам. По его словам, у России огромные, большие планы. «Но они могут быть реализованы, если мы будем также вместе с вами решать все проблемы, все вопросы, которые перед страной стоят», – добавил глава государства, передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений, находящихся на передовой. Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные. Путин назвал объем экспорта российских вооружений Путин сообщил об экспорте российских вооружений в 2022 году на 8 млрд долларов 26 ноября 2022, 00:36 Текст: Антон Антонов

Хотя значительная часть вооружений направлена Вооруженным силам России, российская сторона продолжает поставки на мировые рынки, сообщил глава российского государства Владимир Путин. Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха сообщил, что даже в условиях 2022 года, когда вооружения идут для внутреннего потребления, российский экспорт на мировые рынки оценивается в 8 млрд долларов. По словам президента, это очень хороший результат, учитывая условия. Кроме того, контракты заключены на еще большую сумму, передает РИА «Новости». Напомним, Путин поставил задачу увеличить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции. Летом Ростех сообщил, что в 2022 году госкорпорация заключила с иностранными заказчиками контракты на сумму свыше 1 трлн рублей. Новости СМИ2 Путин пообещал матерям военных учесть максимум из сказанного ими 25 ноября 2022, 16:14 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО пообещал учесть максимум того, о чем они расскажут. «Я обязательно постараюсь все учесть из того, что вы будете сегодня говорить», – передает его слова ТАСС. Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.