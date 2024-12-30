Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России
Захарова саркастически отреагировала на планы Польши построить дорогу к России для переброски войск
Представитель МИД России Мария Захарова выразила ироничное недоумение по поводу планов Польши построить к 2025 году дорогу для быстрой переброски войск к границе с Калининградской областью.
Захарова прокомментировала эти планы в своем Telegram-канале вопросом: «Пить уже начали, что ли?»
Это заявление Захаровой явилось реакцией на информацию, опубликованную британской газетой Financial Times, которая ссылается на заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мачея Душчыка, который заявил, что Польша планирует начать строительство дороги к Калининградской области России в 2025 году.
По словам Душчыка, данная дорога позволит польским войскам быстро перемещаться в случае необходимости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Польша ускорила разработку собственной баллистической ракеты, которую ведет оборонный концерн PGZ совместно с авиапредприятием Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 1.