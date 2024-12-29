Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.15 комментариев
Рогов: Клещи вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке сжимаются
Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка оказался в сложной ситуации, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что «клещи» вокруг гарнизона ВСУ сжимаются, и части украинских сил находятся в полуокружении. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку как с востока, так и с севера, продолжая окружение с юга и запада.
Ранее Рогов отмечал, что основной маршрут снабжения ВСУ в Великой Новоселке был перерезан, из-за чего украинским силам пришлось использовать менее подходящие проселочные дороги для доставки боеприпасов и резервов.
Великая Новоселка, расположенная на времевском направлении запорожской линии фронта, находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). В этом населенном пункте расположен крупный командный и логистический центр ВСУ, что делает его стратегически важным объектом в текущем конфликте.
Ранее стало известно, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало.
Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении; свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка.