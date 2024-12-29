Tекст: Мария Иванова

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка оказался в сложной ситуации, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что «клещи» вокруг гарнизона ВСУ сжимаются, и части украинских сил находятся в полуокружении. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку как с востока, так и с севера, продолжая окружение с юга и запада.

Ранее Рогов отмечал, что основной маршрут снабжения ВСУ в Великой Новоселке был перерезан, из-за чего украинским силам пришлось использовать менее подходящие проселочные дороги для доставки боеприпасов и резервов.

Великая Новоселка, расположенная на времевском направлении запорожской линии фронта, находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). В этом населенном пункте расположен крупный командный и логистический центр ВСУ, что делает его стратегически важным объектом в текущем конфликте.

Ранее стало известно, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало.

Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении; свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка.