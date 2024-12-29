Рогов: Коридоры отхода ВСУ в Великой Новоселке перерезаны, командование отказало в эвакуации

Tекст: Мария Иванова

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке, расположенной на времевском направлении Запорожской линии фронта, трижды обращались к своему командованию с просьбой об эвакуации из поселка. Однако, как сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, им было отказано в выводе сил. Владимир Рогов отметил, что основные маршруты отхода ВСУ из поселка были перерезаны российскими войсками.

Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут доставки боеприпасов и резервов в Великая Новоселка также был заблокирован, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Российские войска продолжают окружение поселка с различных направлений, что существенно осложняет логистику противника.

По словам Рогова, после перерезания коридоров отхода ситуация для ВСУ в Великой Новоселке значительно ухудшилась. «Боевики ВСУ потеряли шанс оставить поселок без потерь», – отметил он. Основные коридоры для отхода находятся под огневым контролем, что делает эвакуацию практически невозможной.

Времевское направление на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР) является ключевой зоной боевых действий.

Великая Новоселка представляет собой крупный командный и логистический пункт ВСУ, и его потеря может иметь значительные последствия для украинских сил на этом участке линии фронта.

Ранее российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении. Также сообщалось, что свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка, что создает угрозу их ликвидации.

Российские операторы БПЛА в начале недели уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе.