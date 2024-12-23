ВС России ударами дронов уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

Российские бойцы уничтожили иностранных наемников ударами FPV-дронов в Великой Новоселке

Tекст: Вера Басилая

Группа иностранных наемников была уничтожена в Великой Новоселке российскими бойцами с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

По данным силовых структур, наемники пытались покинуть поселок на пикапе, однако были замечены операторами беспилотников и уничтожены.

По информации силовиков, иностранная речь была зафиксирована при помощи радиоперехвата. После этого за группой был установлен визуальный контроль.

Ранее ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север, а также ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении.

