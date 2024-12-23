ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении

Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на времевском направлении

Tекст: Вера Басилая

По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

«Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.

Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.

Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.

Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.