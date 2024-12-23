  • Новость часаВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    23 декабря 2024, 07:47 • Новости дня

    ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении

    Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на времевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении, выбив противника из этой местности, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.

    Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.

    Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.

    Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.

    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

    На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин пригрозил ответными разрушениями за атаку на Казань

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин пригрозил многократными разрушениями противнику после атаки ВСУ на Казань, подчеркнув неизбежность ответных действий.

    «Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», – сказал Путин, комментируя атаку на Казань в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские ПВО ночью уничтожили 42 украинских дрона

    Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских БПЛА над регионами страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими средствами противовоздушной обороны в течение минувшей ночи, передает ТАСС. В числе сбитых дронов, 20 были уничтожены над территорией Орловской области.

    Министерство уточнило, что по восемь БПЛА были сбиты над территориями Ростовской и Брянской областей. Пять беспилотников уничтожены над Курской областью, а один – над Краснодарским краем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области, в результате атаки БПЛА возник пожар на объекте в Орловской области, а в Татарстане после атаки БПЛА объявили режим ЧС.

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    22 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Штурмовики ВС России разгромили трехкратно превосходящее подразделение ВСУ

    Четверо бойцов уничтожили 12 солдат ВСУ на укрепленных позициях под Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Командир штурмовой роты с позывным «Кобра» рассказал «РИА Новости», что бойцы группы «Центр» успешно выполнили операцию по нейтрализации превосходящего состава ВСУ. В ходе штурма был уничтожен 12 человек личного состава противника, что втрое превосходило численность штурмовиков.

    Операция началась ранним утром, когда пара штурмовиков выдвинулась к первому опорнику ВСУ, который оказался пустым. Основные силы противника сосредоточились во втором блиндаже, который штурмовики атаковали с помощью FPV-дронов, что позволило разрушить укрепленную позицию перед непосредственным штурмом.

    В результате атаки второго блиндажа удалось нейтрализовать восемь солдат противника. Несмотря на предложение сдаться, солдаты ВСУ отказались и продолжали сопротивляться. Тогда штурмовики использовали гранаты, чтобы завершить зачистку, уничтожив еще четырех солдат в блиндаже. Командир роты был награжден медалью «За отвагу» за успешное проведение операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украинска укрывал у себя дома российского штурмовика на протяжении десяти дней, российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ, страдающего психическим расстройством, а боец ВС России провел БМП через минное поле на велосипеде.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал причину переговоров с Путиным в Кремле

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    23 декабря 2024, 04:10 • Новости дня
    Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

    Расследование против Руслана Сидики завершено, обвинение почти не изменилось

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на ж/д путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью.

    Следствие завершило расследование уголовного дела против Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвиняемого в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей под Рязанью, сообщает ТАСС. По данным агентства, обвинение в окончательной редакции почти не изменилось, а сам Сидики частично признал вину.

    По данным правоохранительных органов, материалы дела содержат около 40 томов. Фигурант частично признал вину в совершении атак, но отверг обвинения в прохождении обучения терроризму. Сидики отметил, что он обладал необходимыми навыками задолго до ареста благодаря интересу к электронике и коптерам, и утверждал, что способен самостоятельно изготовить взрывное устройство.

    Адвокат Сидики подтвердил завершение расследования, но отказался от комментариев. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время Сидики начнет ознакомление с материалами дела вместе со своим защитником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, как сообщил его адвокат Игорь Поповский. Газета также сообщала, что россиянин Александр Димитренко был приговорен к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.

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    22 декабря 2024, 19:06 • Новости дня
    ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью

    Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью силами ПВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией региона силами российской ПВО. Глава области уточнил, что инцидент произошел без пострадавших и разрушений.

    В своем Telegram-канале Богомаз отметил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен средствами ПВО, что позволило предотвратить возможные негативные последствия для мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины регулярно атакуют Брянскую область, что приводит к повреждениям инфраструктуры и созданию угрозы безопасности для местных жителей. В результате одного из недавних обстрелов было повреждено более десяти домов. Также сообщалось, что атаки украинских дронов продолжаются на территории региона, что создает дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и жизни людей.

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    23 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    Губернатор Богомаз сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на Брянскую область

    Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Кирилловку в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор.

    Вооруженные силы Украины провели атаку на село Кирилловка в Климовском районе Брянской области, сообщает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале подтвердил, что в результате обстрела погибла мирная жительница. «Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», – написал Богомаз.

    Семье погибшей губернатор пообещал оказать материальную помощь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Кроме того, ВСУ также атаковали поселок Красный Бор в Климовском районе, где один из жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области минометами и дронами, в результате чего были повреждены девять домов и тринадцать хозяйственных построек, но пострадавших нет. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, при этом также обошлось без пострадавших. За ночь российские ПВО сбили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    23 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, поврежден жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, без пострадавших.

    Украинские силы шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону. В результате обстрелов повреждено одно жилое домостроение и один автомобиль.

    В ведомстве уточнили, что зафиксировано шесть фактов вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Всего противник выпустил двадцать различных боеприпасов на горловском направлении.

    По словам представителей следственного управления, информации о погибших и раненых не поступало. Обстрелы вызвали разрушения, однако удалось избежать жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили операцию по зачистке населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, освобожденного 17 декабря. В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой Народной Республике. Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии президента России Владимира Путина носит провокационный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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    23 декабря 2024, 06:24 • Новости дня
    Песков: Импульсов для встречи Путина и Трампа не было

    Песков сообщил об отсутствии импульсов по поводу встречи Путина и Трампа до инаугурации

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Песков сообщил, что пока не было реальных предложений от американской стороны для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, несмотря на заявление последнего наладить диалог для урегулирования украинского конфликта.

    Предложений с американской стороны для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не было, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких реальных импульсов не было», – заявил Песков в ответ на вопрос о возможности встречи до инаугурации Трампа. Он подчеркнул, что на данный момент нет ни конкретики, ни предпосылок для очных контактов.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание встретиться с Путиным для обсуждения урегулирования украинского конфликта. В то время, как Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что он готов к разговору с будущим президентом США в любое время и согласен встретиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    23 декабря 2024, 08:05 • Новости дня
    Жители Островского рассказали об издевательствах ВСУ

    Жители Островского рассказали об обстрелах и убийствах мирных людей украинскими боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома и сжигали их, расстреливали людей на улицах, закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, рассказали жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике.

    Эвакуированные граждане из Островского в ДНР рассказали о жестоких действиях со стороны Вооруженных сил Украины. Жители с ужасом вспоминают издевательства, которые им довелось пережить от украинских боевиков, и выражают благодарность российским военнослужащим за спасение, передает ТАСС.

    Александр и Ольга, жители села, поделились воспоминаниями, что украинские военные палили их дома, используя дроны для наблюдения.

    «Они скидывали взрывчатку и поджигали нас. В центре улицы расстреляли пятерых мирных, а четверых, спрятавшихся в подвале, убили гранатой», – рассказали они.

    «У них была команда стирать села с лица земли,» – добавили жители.

    Другие очевидцы, Владимир и Ольга, сообщили об обстрелах их дома украинскими боевиками. По их словам, боевики сбрасывали взрывчатку из дронов, а затем обстреливали дома из минометов.

    Министерство обороны России ранее сообщало, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

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    23 декабря 2024, 06:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

    Силы ПВО России уничтожили БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотник над Брянской областью, предотвращая угрозу и обеспечивая безопасность региона, разрушений не зафиксировано.

    Силы ПВО России уничтожили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Он подтвердил, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    «Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор Богомаз.

    На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные причины появления беспилотного аппарата в данном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, а еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    23 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России ударами дронов уничтожили иностранных наемников в Великой Новоселке

    Российские бойцы уничтожили иностранных наемников ударами FPV-дронов в Великой Новоселке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе, сообщили в силовых структурах.

    Группа иностранных наемников была уничтожена в Великой Новоселке российскими бойцами с помощью FPV-дронов, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, наемники пытались покинуть поселок на пикапе, однако были замечены операторами беспилотников и уничтожены.

    По информации силовиков, иностранная речь была зафиксирована при помощи радиоперехвата. После этого за группой был установлен визуальный контроль.

    Ранее ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север, а также ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении.

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    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

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    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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