Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении
Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на времевском направлении
Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении, выбив противника из этой местности, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».
«Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.
Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.
Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.
До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.