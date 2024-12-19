Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.0 комментариев
Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север
Рогов сообщил о завершении зачистки Нового Комара в ДНР после контратак ВСУ
Российские войска завершили зачистку села Новый Комар в ДНР после отражения нескольких контратак ВСУ, продвинувшись на север к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.
Российские войска завершили зачистку села Новый Комар в районе Великой Новоселки ДНР после нескольких контратак со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, российские войска смогли успешно отразить атаки и продолжили продвижение на север.
После завершения операций в Новом Комаре войска продвинулись к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки, а также сообщалось, что российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, усиливая позиции на Времевском направлении Запорожской линии фронта.