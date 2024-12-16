Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.66 комментариев
Российские войска отбили контратаки ВСУ у Великой Новоселки
Российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, усиливая позиции на времевском направлении запорожской линии фронта.
По его словам, российские войска успешно отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что бои происходят в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта. Рогов уточнил, что российская армия уже заняла более половины населенного пункта.
Рогов добавил, что активные боевые действия продолжаются и в Новом Комаре. По его словам, российские войска продвигаются к Великой Новоселке, что может позволить взять под огневой контроль важную трассу снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на запорожском фронте.
Великая Новоселка является важным стратегическим пунктом для ВСУ, так как там находится крупный командный и логистический центр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнослужащим запретили отступать из Великой Новоселки, несмотря на тяжелую обстановку. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в этом районе, что осложнило передвижение украинских войск. Ранее группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой в ходе неудачной контратаки.