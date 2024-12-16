Российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска успешно отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что бои происходят в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта. Рогов уточнил, что российская армия уже заняла более половины населенного пункта.

Рогов добавил, что активные боевые действия продолжаются и в Новом Комаре. По его словам, российские войска продвигаются к Великой Новоселке, что может позволить взять под огневой контроль важную трассу снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на запорожском фронте.

Великая Новоселка является важным стратегическим пунктом для ВСУ, так как там находится крупный командный и логистический центр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнослужащим запретили отступать из Великой Новоселки, несмотря на тяжелую обстановку. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в этом районе, что осложнило передвижение украинских войск. Ранее группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой в ходе неудачной контратаки.