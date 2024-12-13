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    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
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    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    18 комментариев
    13 декабря 2024, 07:46 • Новости дня

    Авиация России уничтожила переправу ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов: Российская авиация уничтожила переправу ВСУ у Великой Новоселки

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, использовавшуюся ВСУ для контратак на российские позиции в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российская авиация нанесла удар по переправе через реку Мокрые Ялы, находящейся к северу от Великой Новоселки, передает ТАСС.

    По данным Рогова, переправа использовалась Вооруженными силами Украины для переброски подкреплений из Новоочереватого.

    Рогов отметил, что через эту переправу ВСУ направляли силы для штурма населенного пункта Новый Комар и проведения ударов по Раздольному. «Фронтовая авиация отработала по переправе», – подчеркнул Рогов. Атака российской авиации сделала невозможным использование этого маршрута для украинских войск.

    Ранее российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северский Донец при помощи управляемых ракет.

    До этого российские военные уничтожили насыпную переправу на Купянском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 12:22 • Новости дня
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев лучше Запада усвоил первое предупреждение «Орешником». Американцы же, судя по всему, сигналы пока не усвоили, поэтому не исключено, что России придется отправить еще одно послание, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Пентагоне заявили, что Москва может вновь применить «Орешник» для ударов по Украине.

    «Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.

    При этом Долгов не исключил повторного удара «Орешником». «Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – рассуждает собеседник.

    «На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.

    «Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.

    Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.

    Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.

    Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС

    Силовые структуры сообщили о блокаде ВСУ на ТЭС в Курахово российскими войсками

    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции и теперь безуспешно пытаются покинуть станцию.

    Группировка вооруженных сил Украины, находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово, фактически оказалась в блокаде, передают ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Украинские военнослужащие решили укрыться на объектах этой электростанции, где оборудовали огневые позиции, используя оставленную советским режимом инфраструктуру. Однако, как отмечают источники, прошлые уроки не были учтены, что привело к блокаде.

    По информации, полученной от силовиков, украинские военнослужащие предпринимают попытки покинуть территорию станции, однако пока безуспешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли несколько высоток в Курахово, вошли в село Шевченко западнее Курахово и уничтожили группировку ВСУ в районе Курахово.

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Рината Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Покровске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Покровска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

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    12 декабря 2024, 23:06 • Новости дня
    Минобороны Италии заявило о готовности направить миротворцев на Украину

    Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности направить миротворцев на Украину и в Газу

    Tекст: Антон Антонов

    Италия готова участвовать в миссии миротворцев на Украине, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Однако вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным.

    «Я надеюсь на разговоры о мире, скорейшем направлении миротворцев на Украину, а также в Газу. Мы готовы к этой роли, мы всегда ею славились», – приводит слова Крозетто ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Таяни выразил мнение, что обсуждение отправки миротворческих сил на Украину преждевременно. По его словам, главной задачей сейчас является достижение «справедливого мира», и любые инициативы по миротворческой миссии будут рассматриваться позже. Таяни отметил, что решение о необходимости такой миссии будут принимать главы государств и правительств. Также он подчеркнул важность совместных действий США и Европы для окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    Сообщалось, что Франция решила обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не направит войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 23:47 • Новости дня
    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

    Байден утвердил 72-й пакет военной помощи Украине

    Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
    @ Evan Vucci/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины», – приводит слова Кирби ТАСС.

    По его словам, в состав пакета входят средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и бронетехника. Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать военную помощь Киеву до истечения срока полномочий администрации Байдена 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. На Украине заявили, что эффективность армии падает из-за недостатка вооружений, а не от проблем с мобилизацией. В свою очередь, США заверили, что готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

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    12 декабря 2024, 08:43 • Новости дня
    Башкирский танкист без руки спас экипаж из-под обстрела на Украине

    Танкист из Башкирии увел танк с линии огня, потеряв руку на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Башкирский танкист, оставшись без руки, в ходе боя на Краснолиманском направлении увел танк из-под обстрела и спас экипаж, пока не потерял сознание.

    На Краснолиманском участке фронта механик-водитель из башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина, известный под позывным «Робин», проявил невероятное мужество, сообщает РИА «Новости».

    Во время выполнения боевой задачи танковый экипаж попал под массированный обстрел. «Робин», оставшись без руки, смог увести танк на безопасное расстояние, спасая своих товарищей.

    Командир батальона, полковник Александр Сопин отметил героизм «Робина», который, несмотря на тяжелейшую травму, продолжал управлять танком. Он сумел отвести машину на 400–500 метров из-под обстрела, пока не потерял сознание. Командир взвода с позывным «Подхват», находившийся в составе экипажа, подтвердил, что «Робин» управлял танком одной рукой, пока дроны-камикадзе атаковали их.

    После потери сознания механиком-водителем экипаж принял решение эвакуировать его из танка. Сейчас «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. «Подхват» отметил, что они постоянно созваниваются с «Робином» и вспоминают этот день с положительными эмоциями, назвав его их общим «днем рождения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал Владимиру Путину детали боя танка «Алеша», рассказав о героизме экипажа. В России выпустили тетради с изображением экипажа танка «Алеша». Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского танкиста, не бросившего свой подбитый танк и сумевшего отбуксировать его в тыл для доставки на ремонтную базу.

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    12 декабря 2024, 09:24 • Новости дня
    Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории

    Фицо заявил, что Украина потеряет треть территории и не вступит в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, ей предоставят вместо этого гарантии безопасности, заявил в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в результате конфликта с Россией Украина потеряет треть своей территории, передает ТАСС.

    Он добавил, что США и их союзники не предложат Украине приглашения в НАТО, но могут предоставить гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск.

    «Я считаю, что это будет предательством украинцев, если это назовут счастьем для Украины», – подчеркнул Фицо.

    По мнению Фицо, единственным решением конфликта является прекращение огня и начало переговоров. Он отметил, что Украина втянулась в историю, которая не может закончиться благоприятно для страны, и подчеркнул, что территория будет потеряна, а приглашения в НАТО не последует.

    Фицо также сообщил, что Словакия не поддержит вступление Украины в НАТО.

    «Пока я премьер-министр, я никогда не буду поддерживать вступление Украины в НАТО», – подчеркнул премьер Словакии.

    Ранее Фицо подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между Россией и странами Запада и против появления нового железного занавеса в Европе, а также выразил несогласие с расширением НАТО за счет Украины и против полного финансирования Киевом в случае прекращения поддержки со стороны США.

    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО.

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    13 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса

    Парламент Молдавии утвердил чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения транзита российского газа через Украину

    Парламент Молдавии одобрил введение ЧП из-за угрозы газового кризиса
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

    ЧП вводится с 16 декабря. Постановление было предложено премьер-министром Дорином Речаном и поддержано голосами депутатов Партии действия и солидарности, оппозиция не стала его поддерживать, передает ТАСС.

    В рамках чрезвычайного положения правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит полномочия издавать распоряжения, которые будут обязаны выполнять как государственные учреждения, так и частные компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Молдавии утвердило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Режим чрезвычайного положения вводится из-за угрозы гуманитарного кризиса в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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    12 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о расширении плацдарма ВС России под Купянском

    Российские войска переправились через Оскол и расширяют плацдарм под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно переправились через реку Оскол вблизи Купянска и стабилизировали позиции на западном берегу, создавая плацдарм для будущих операций по расширению влияния в регионе.

    Российские Вооруженные силы переправились через реку Оскол в Харьковской области и успешно укрепили свои позиции на западном ее берегу, сообщает ТАСС. Военный эксперт из Донбасса полковник Виталий Киселев рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что этот плацдарм под Купянском продолжает расширяться для дальнейших действий.

    По словам Киселева, российские подразделения провели две переправы через реку. Он отметил, что одна из переправ была атакована противником, однако попытка выбить российские силы оказалась неудачной. Эксперт добавил, что теперь в северной части российские военные закрепились основательно, что позволит усилить присутствие личного состава и техники.

    Кроме того, Киселев отметил, что в целом на Харьковском направлении ситуация остается стабильно напряженной. Противник предпринимает ожесточенное сопротивление, бросая значительные резервы на удержание своих позиций в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ стянули резервы к Дорошовке на Купянском участке, усиливая свои позиции в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ продолжают стягивать мобилизованных к Купянску, что свидетельствует о подготовке к возможным активным действиям на этом направлении.

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