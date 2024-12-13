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Авиация России уничтожила переправу ВСУ в Великой Новоселке
Рогов: Российская авиация уничтожила переправу ВСУ у Великой Новоселки
Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, использовавшуюся ВСУ для контратак на российские позиции в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Российская авиация нанесла удар по переправе через реку Мокрые Ялы, находящейся к северу от Великой Новоселки, передает ТАСС.
По данным Рогова, переправа использовалась Вооруженными силами Украины для переброски подкреплений из Новоочереватого.
Рогов отметил, что через эту переправу ВСУ направляли силы для штурма населенного пункта Новый Комар и проведения ударов по Раздольному. «Фронтовая авиация отработала по переправе», – подчеркнул Рогов. Атака российской авиации сделала невозможным использование этого маршрута для украинских войск.
Ранее российские войска уничтожили понтонную переправу украинской армии на реке Северский Донец при помощи управляемых ракет.
До этого российские военные уничтожили насыпную переправу на Купянском направлении с помощью авиабомбы ФАБ-500.