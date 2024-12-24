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Рогов: Более ста украинских военных попали в окружение под Великой Новоселкой
Рогов заявил о попадании более 100 военных ВСУ в окружение южнее Великой Новоселки
Свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта, что создает угрозу их ликвидации, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Свыше ста военных вооруженных сил Украины оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова.
Он отметил, что на Времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР, Великая Новоселка служит крупным командным и логистическим пунктом противника. Рогов подчеркнул, что украинские боевики оказались в котле южнее Великой Новоселки и Времевки. По его словам, если они откажутся сдаться, то будут ликвидированы.
Котел образовался в районе села Макаровка, где, по его словам, в окружении находятся свыше ста украинских боевиков. Рогов заявил, что это событие может значительно повлиять на дальнейшее развитие ситуации на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе.
Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.
Также российские войска завершили зачистку села Новый Комар в ДНР после отражения нескольких контратак ВСУ, продвинувшись на север к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.