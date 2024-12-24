Рогов заявил о попадании более 100 военных ВСУ в окружение южнее Великой Новоселки

Tекст: Мария Иванова

Свыше ста военных вооруженных сил Украины оказались в окружении южнее поселка Великая Новоселка на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова.

Он отметил, что на Времевском направлении, находящемся на стыке Запорожской области и ДНР, Великая Новоселка служит крупным командным и логистическим пунктом противника. Рогов подчеркнул, что украинские боевики оказались в котле южнее Великой Новоселки и Времевки. По его словам, если они откажутся сдаться, то будут ликвидированы.

Котел образовался в районе села Макаровка, где, по его словам, в окружении находятся свыше ста украинских боевиков. Рогов заявил, что это событие может значительно повлиять на дальнейшее развитие ситуации на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы БПЛА уничтожили с помощью ударов FPV-дронов группу иностранных наемников, пытавшуюся покинуть Великую Новоселку на пикапе.

Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.

Также российские войска завершили зачистку села Новый Комар в ДНР после отражения нескольких контратак ВСУ, продвинувшись на север к реке Мокрые Ялы и населенному пункту Новоочереватое.