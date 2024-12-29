Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.10 комментариев
Российский FPV-дрон сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области
Российский FPV-дрон уничтожил транспорт ВСУ, сорвав ротацию в Харьковской области
Российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Расчет FPV-дрона группы «Север» уничтожил транспортный автомобиль ВСУ, сорвав ротацию украинских войск в Харьковской области, передает ТАСС.
В Минобороны сообщили, что пикап противника был выявлен в лесистой местности, куда он доставил бойцов ВСУ для ротации на позиции. После анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого удара по транспортному средству.
В результате оперативного уничтожения цели расчетом FPV-дрона, данные объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и сильный пожар.
Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.