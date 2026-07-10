Британцы перестали называть мальчиков именем Кир

В Британии за два года не появилось тезок премьера Кира Стармера

Tекст: Мария Иванова

Ни одного тезки не появилось у британского премьер-министра Кира Стармера среди новорожденных в Англии в 2024–2025 годах, передает РИА «Новости». Данные были получены в ходе изучения статистики Бюро национальной статистики (ONS).

Тенденция давать детям имена действующих премьер-министров наблюдалась в Британии при предшественниках Стармера. Имя бывшего премьера Риши Сунака за время его руководства получили более 90 малышей. У Лиз Трасс в 2022 году появилось 24 тезки, а у Терезы Мэй за годы премьерства – 66 тезок.

По данным ONS, в 2025 году имя Кир в Англии и Уэльсе не получил ни один мальчик. Аналогичная ситуация была зафиксирована годом ранее.

Кроме того, в прошлом году упала популярность имени принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на фоне скандала из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Имя Эндрю получили 127 мальчиков по сравнению со 142 годом ранее.

Популярность лидера правой партии Reform UK Найджела Фаража также не нашла отражение в выборе имен для детей: как в 2024, так и в 2025 году родилось по пять Найджелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия британского премьера упал до исторического минимума. Британские СМИ анонсировали скорую отставку политика.

Более ста депутатов Лейбористской партии потребовали немедленного ухода Кира Стармера.