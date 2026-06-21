«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.18 комментариев
The Guardian: Премьер Британии Стармер объявит об отставке в понедельник
Глава британского правительства Кир Стармер, как ожидается, в понедельник объявит об уходе в отставку, передает The Guardian. Это происходит на фоне мощного давления со стороны депутатов от Лейбористской партии, желающих видеть новым лидером Энди Бернэма.
Министр по делам бизнеса Питер Кайл отказался комментировать планы руководителя кабмина, но отметил его понимание политических реалий, передает The Guardian. «Я не хочу приходить сюда и питать иллюзии, что нет никакого процесса, нет сил, которые бросают вызов премьер-министру как лидеру – это явно так», – заявил он в эфире телеканала Би-би-си. Кайл добавил, что страна переживает период неопределенности и нуждается в защите национальных интересов.
Команда Энди Бернэма после уверенной победы на довыборах заручилась поддержкой около 200 депутатов-лейбористов. Этого более чем достаточно, ведь по правилам партии для выдвижения кандидату требуется одобрение минимум 81 парламентария. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг также заявлял о намерении побороться за кресло премьера, но его шансы оцениваются скептически.
В правительстве ожидают, что политик представит график своего ухода в понедельник, а сама отставка состоится осенью. Ранее лояльные министры предупредили его о необходимости принять решение до конца выходных. В противном случае главе кабмина грозило бы принудительное отстранение на заседании правительства во вторник.
Смена лидера приведет к тому, что Великобритания получит седьмого премьер-министра за последние десять лет. Популярность правящей партии стремительно падает из-за ряда спорных решений, включая отмену зимних выплат пенсионерам. Многие лейбористы опасаются, что без немедленной смены руководства следующие всеобщие выборы уверенно выиграет Найджел Фарадж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер подготовил план передачи власти из-за потери поддержки большинства депутатов Лейбористской партии.
Политик обдумывает свое политическое будущее в загородной резиденции Чекерс на фоне масштабного внутрипартийного кризиса.
Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм выиграл дополнительные выборы в парламент от округа Мейкерфилд с результатом в 55% голосов.