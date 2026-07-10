Эксперт оценил влияние нового закона об ИИ на россиян

Эксперт Родионов: Новый закон об ИИ не вводит маркировку дипфейков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Парламент утвердил правила работы с большими моделями искусственного интеллекта, включающими свыше одного миллиарда параметров. Большинство прикладных решений напрямую контролироваться не будет, пишет «Газета.Ru».

Инициатива разделяет разработки на суверенные и национальные. Первые создаются отечественными компаниями с хранением данных внутри страны, а вторые допускают использование зарубежных компонентов.

Для граждан нововведения предусматривают лишь добровольную пометку сгенерированного контента. «Новый закон не вводит обязательную маркировку дипфейков. Он дает инструмент пользователю, который захочет пометить их добровольно», – поясняет управляющий партнер консалтингового агентства Иван Родионов.

Публичные данные теперь легально применять для обучения нейросетей, но правила работы с персональной информацией остаются строгими. При этом крупные отечественные разработчики смогут рассчитывать на государственную поддержку.

Эксперт предупредил, что использование контента для обучения моделей может ударить по креативным индустриям. Он добавил, что реальный эффект от документа станет понятен только после появления подзаконных актов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила базовый документ для создания и применения больших фундаментальных нейросетей.

Ранее депутаты утвердили правила добровольной маркировки созданного искусственным интеллектом контента. До этого сообщалось, что Верховный суд России подготовит специальные разъяснения по вопросам незаконного использования чужих произведений для тренировки алгоритмов.