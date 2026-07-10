  • Новость часаКремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    Представлена обновленная сторублевка
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Получивший 300 баллов за три предмета ростовчанин раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 14:37 • Новости дня

    Эксперт оценил влияние нового закона об ИИ на россиян

    Эксперт Родионов: Новый закон об ИИ не вводит маркировку дипфейков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Принятый Госдумой документ о контроле нейросетей не обяжет маркировать дипфейки, но разделит фундаментальные цифровые модели на суверенные и национальные, отмечают эксперты.

    Парламент утвердил правила работы с большими моделями искусственного интеллекта, включающими свыше одного миллиарда параметров. Большинство прикладных решений напрямую контролироваться не будет, пишет «Газета.Ru».

    Инициатива разделяет разработки на суверенные и национальные. Первые создаются отечественными компаниями с хранением данных внутри страны, а вторые допускают использование зарубежных компонентов.

    Для граждан нововведения предусматривают лишь добровольную пометку сгенерированного контента. «Новый закон не вводит обязательную маркировку дипфейков. Он дает инструмент пользователю, который захочет пометить их добровольно», – поясняет управляющий партнер консалтингового агентства Иван Родионов.

    Публичные данные теперь легально применять для обучения нейросетей, но правила работы с персональной информацией остаются строгими. При этом крупные отечественные разработчики смогут рассчитывать на государственную поддержку.

    Эксперт предупредил, что использование контента для обучения моделей может ударить по креативным индустриям. Он добавил, что реальный эффект от документа станет понятен только после появления подзаконных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила базовый документ для создания и применения больших фундаментальных нейросетей.

    Ранее депутаты утвердили правила добровольной маркировки созданного искусственным интеллектом контента. До этого сообщалось, что Верховный суд России подготовит специальные разъяснения по вопросам незаконного использования чужих произведений для тренировки алгоритмов.

    7 июля 2026, 21:34 • Новости дня
    Володин указал на лазейку, которой пользуются мигранты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мигранты массово устраиваются на работу в российских регионах без подтверждения квалификации, используя предусмотренные законодательством исключения из квот на привлечение трудовой иностранной силы. На эту проблему указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав пересмотреть действующий порядок привлечения зарубежных работников.

    Володин выразил недовольство действующими правилами трудоустройства иностранцев, передает ТАСС.

    Сейчас прибывающие по визе работники ограничены квотами, однако существует утвержденный правительством список исключений. Он включает 192 специальности, среди которых 38 врачебных должностей и 46 позиций для среднего медицинского персонала.

    Выступая на пленарном заседании, Вячеслав Володин отметил масштаб проблемы. «У нас огромное количество мигрантов воспользовались вот этим приказом Минтруда, въехали на территорию субъектов Российской Федерации <…> без подтверждения квалификации, но при этом сами регионы давали заявку на куда меньшее количество специалистов», – заявил председатель Госдумы.

    По его словам, остроту ситуации подтверждает статистика Генпрокуратуры. В 2025 году в 27 регионах пресекли нарушения при аккредитации медиков с зарубежными дипломами, а в 17 субъектах таких сотрудников наняли без обязательного подтверждения квалификации. Политик подчеркнул необходимость свести перечень исключений к минимуму и сосредоточиться на подготовке собственных кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума передала полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий мигрантов Министерству внутренних дел.

    В прошлом году ведомство запретило наем иностранных медицинских работников без подтвержденного знания русского языка.

    Весной 2025 года министерство сократило список специальностей для упрощенного получения вида на жительство до 29 позиций.

    Комментарии (14)
    7 июля 2026, 17:44 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правовых условий для развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Документ, поддержанный депутатами фракции «Единая Россия», призван сформировать единые правила регулирования ИИ и укрепить цифровую независимость страны.

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что перед Россией стоит задача выстроить регулирование отрасли таким образом, чтобы оно не сдерживало разработчиков в условиях глобальной технологической конкуренции, передает «Единая Россия».

    «Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. Идtт гонка не только между сервисами, а между странами. Их три: Китай, Соединённые Штаты Америки и Российская Федерация», – заявил Боярский.

    Законопроект вводит единый понятийный аппарат в сфере искусственного интеллекта, включая определения технологий и сервисов на их основе. По мнению авторов инициативы, это позволит сформировать общие подходы к дальнейшему регулированию применения ИИ в различных сферах экономики.

    Отдельное внимание в документе уделено использованию искусственного интеллекта в стратегически важных направлениях – обороне, безопасности, государственном управлении, социальной политике и образовании. Для этих сфер предлагается преимущественно применять российские решения.

    Развитие технологий предлагается вести по двум направлениям. Первое предусматривает создание суверенных моделей искусственного интеллекта, которые будут полностью основываться на российских технологиях и инфраструктуре. Такие решения планируется использовать в критически важных областях, перечень которых определит правительство.

    Второе направление связано с национальными моделями ИИ. Они также будут опираться на отечественную инфраструктуру, но при необходимости смогут использовать лучшие мировые разработки для развития экономики и повышения качества государственных и коммерческих сервисов.

    Боярский подчеркнул, что при создании таких систем особое значение будут иметь вопросы безопасности и соответствия российским ценностным ориентирам.

    «Мы видим требования к их безопасности, мы видим требования к соблюдению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, что очень важно», – отметил депутат.

    Для дальнейшего развития искусственного интеллекта в России потребуется создание необходимой технологической базы. В нее войдут вычислительные мощности, центры обработки данных, энергетическая инфраструктура и новые технические решения. В связи с этим планируется подготовить комплекс нормативных актов и инфраструктурный план развития отрасли.

    Еще одним направлением станет регулирование вопросов авторского права. Законодатели намерены разработать механизм, который позволит одновременно защищать интеллектуальную собственность и обеспечивать возможность использования данных для обучения ИИ-моделей.

    Также законопроект предусматривает развитие системы доступа к данным, необходимых для обучения современных алгоритмов, при соблюдении требований действующего законодательства. Отдельно документ затрагивает вопрос маркировки материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. На первом этапе предлагается сделать такую маркировку добровольной, чтобы протестировать механизм и выработать единые правила его применения.

    Кроме того, предусмотрен переходный период для уже работающих цифровых сервисов. Они смогут продолжить функционировать в рамках специальных положений закона до 2032 года.

    Комментарии (0)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан на территории России.

    Документ обязывает трудовых мигрантов обеспечивать себя и иждивенцев доходом, не уступающим прожиточному минимуму с учетом регионального коэффициента, передает РИА «Новости».

    Если иностранец работает в нескольких регионах, за основу берется наибольший показатель.

    Закон предполагает внедрение механизма контроля за заработками приезжих. Налоговые органы будут регулярно информировать МВД о доходах иностранцев. В случае выявления недостаточного уровня заработка трудовой договор аннулируется, а срок пребывания в России сокращается. Также усложняется процедура продления патентов: при отсутствии данных о доходах или их недостаточности документ не оформят.

    При аннулировании или отказе в продлении патента мигрант обязан покинуть страну вместе с несовершеннолетними детьми в течение 15 дней. Аналогичные правила распространяются на иностранцев, работающих по разрешениям. Дети мигрантов по достижении совершеннолетия должны выехать из России в течение месяца либо оформить собственный патент с уплатой авансового платежа.

    Новые нормы наделяют МВД правом проверять доходы мигрантов и факт уплаты налогов. Основные положения документа начнут действовать с 1 января 2027 года. Правила о финансовом обеспечении семьи и сокращении сроков пребывания вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект в первом чтении.

    Позже нижняя палата парламента одобрила инициативу о выезде детей иностранных работников из России по достижении совершеннолетия.

    В мае депутаты приняли закон о запрете на выдачу гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

    Комментарии (6)
    10 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы

    Депутат Колесник призвал выработать критерии незаконной сборки дронов

    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущая угроза атак дронами говорит о необходимости обсуждения создания в России закона о БПЛА. Нормы должны быть тщательно проработаны, поэтому к законотворческой работе нужно привлечь парламентариев, сотрудников спецслужб и участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Действующая правоприменительная практика позволяет правильно квалифицировать террористические действия, в том числе с применением дронов. В этом же ключе работают, например, нормы о запрете незаконного хранения взрывчатки. Тем не менее нынешняя ситуация с серьезнейшими угрозами российским гражданам и инфраструктуре диктует обсуждение возможности создания отдельного закона о БПЛА», – сказал Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник допустил, что на законодательном уровне необходимо определить критерии незаконной сборки дронов, а также предусмотреть административную и уголовную ответственность. «На мой взгляд, это нужно было сделать еще, что называется, вчера», – подчеркнул политик.

    Парламентарий напомнил, что ущерб от деструктивного применения даже одного гражданского дрона может быть сопоставим с оружейным воздействием. «Думаю, в этой связи уместно поднять вопрос об изменении правил продажи БПЛА, приблизив процесс к получению разрешения на оружие. Например, можно обязать покупателей проходить соответствующее лицензирование, а затем в обязательном порядке закреплять ID беспилотника в реестре Росавиации», – указал он.

    При этом, уточнил Колесник, данные нормы должны быть проработаны максимально ясно и не допускать двойственных толкований. «В законодательной работе применяется медицинский принцип: «Не навреди». Нововведения не должны мешать развитию гражданской сферы БПЛА . Кроме того, в них не должно быть лакун для привлечения людей к ответственности по спорным основаниям», – уточнил депутат.

    Поэтому, по его словам, для создания тщательной нормативной базы к законотворческой работе должны быть привлечены не только юристы и парламентарии, но также технические специалисты, сотрудники спецслужб, общественные деятели и участники СВО.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в России, которые готовили спецслужбы Украины при участии западных кураторов. Атаки должны были быть проведены с помощью БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны.

    Одним из объектов были инфраструктура, авиапарк и личный состав военного аэродрома «Ростов-Центральный». Для атаки были подготовлены 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА – свыше одного кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. ГУР Украины хотели провести теракт силами россиянина, которому обещали денежное вознаграждение.

    Однако мужчина сообщил об украинских планах в территориальные органы госбезопасности. «Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – говорится в сообщении правоохранителей. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

    Видео спецслужбы о предотвращении теракта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (8)
    8 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон о маркировке сгенерированного контента.

    Эта норма вошла в базовый документ о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России, передает РИА «Новости».

    Теперь любой человек, использующий большие фундаментальные модели ИИ для создания аудио- и видеоматериалов, сможет отмечать их специальным предупреждением. Точный формат такой маркировки будет зависеть от соглашения между автором и провайдером нейросети.

    Владельцев крупных интернет-ресурсов с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей обязали обеспечить техническую возможность для добавления этих меток. Требование касается сайтов и информационных систем, распространяющих информацию на государственных языках народов страны.

    Ранее правительство России занялось разработкой рамочного законопроекта по регулированию искусственного интеллекта.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести этот документ в Госдуму до конца весенней сессии.

    Из новой редакции инициативы исчезло положение об обязательной самостоятельной проверке нейросетевых материалов интернет-площадками.

    Комментарии (6)
    8 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал «Госуслуги»
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал «Госуслуги»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские парламентарии утвердили инициативу, позволяющую гражданам получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде при наличии профиля на портале «Госуслуги».

    Госдума приняла закон о рассылке коммунальных квитанций через портал «Госуслуги», передает ТАСС. Документ дает возможность направлять квитанции на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг прямо в личный кабинет пользователя. Эта мера разработана в рамках поддержки почтового оператора.

    Электронные платежки начнут приходить только зарегистрированным на портале гражданам. При этом получатель должен не выражать отказа от подобного формата доставки. Такой способ рассылки признают полностью официальным, поэтому дублировать документы на бумаге больше не потребуется.

    Нововведение также затрагивает финансовые организации. Согласно принятым нормам, банки перестанут взимать комиссию с почтового оператора за прием электронных платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры анонсировало перевод доставки коммунальных квитанций в электронный формат. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». В прошлом месяце депутаты одобрили этот документ в первом чтении.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 17:54 • Новости дня
    Госдума обязала банки раскрывать скрытые комиссии за переводы денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские финансовые организации будут обязаны размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг в отделениях и на официальных интернет-ресурсах, такое решение принято Госдумой.

    Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года, передает РИА «Новости». Документ требует от участников рынка открыто сообщать обо всех условиях денежных переводов, включая Систему быстрых платежей. Данные должны своевременно обновляться при любых изменениях.

    Председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул значимость защиты клиентов от неожиданных списаний. «Мы последовательно повышаем прозрачность всех финансовых услуг», – пояснил депутат. Точный порядок и сроки размещения сведений закрепят в специальных стандартах.

    Единые требования затронут также правила выдачи потребительских кредитов и займов. Член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что нововведение упростит контроль и сравнение предложений разных компаний. По его мнению, инициатива надежно защитит граждан от недобросовестных манипуляций с тарифами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через систему быстрых платежей до 30 млн рублей. Ранее регулятор опроверг слухи об изменении тарифов на отправку денег между счетами россиян. Весной в стране вступили в силу новые требования к заполнению реквизитов при перечислении средств.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Times: НАТО будет использовать ИИ Palantir для отслеживания российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Военная система искусственного интеллекта Maven от Palantir будет задействована НАТО, чтобы отслеживать возможные перемещения российских войск у западной границы России, пишет Times.

    Как напоминает Times, на прошлой неделе альянс объявил о достижении Maven Smart System полной технической оперативной готовности; комплекс собирает данные, предоставляемые странами-членами НАТО.

     «Она [Maven] будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что, если Россия направит солдат ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует такие перемещения.

    Глава британско-европейского филиала Palantir Луис Мосли в интервью Times заявил, что в случае войны НАТО и необходимости наносить удары действия альянса будут обеспечиваться разработками его компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией.

    Североатлантический альянс планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Госдума приняла закон об электронных почтовых ящиках на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла закон, предусматривающий создание электронных почтовых ящиков для граждан и бизнеса на портале госуслуг.

    Парламентарии одобрили во втором и третьем чтениях норму о создании электронных почтовых ящиков, передает РИА «Новости». Через эту систему государственные органы, Центробанк и госкомпании будут направлять юридически значимые сообщения физическим и юридическим лицам.

    Согласно документу, «Почта России» создаст электронную почтовую систему. «Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах», – говорится в тексте.

    Сообщение считается доставленным, если пользователь вошел в личный кабинет в течение семи дней. В случае отсутствия технической возможности или личного кабинета, отправка будет осуществляться бумажным регистрируемым письмом. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использование ящиков станет платным, размер тарифа определит правительство. Граждане смогут самостоятельно выбирать отправителей сообщений.

    В начале июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о модернизации сервисов «Почты России». Депутаты одобрили данный документ в первом чтении 23 июня.

    Представители финансового рынка спрогнозировали серьезный рост издержек бизнеса из-за введения платных цифровых ящиков.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта
    Госдума приняла закон о регулировании искусственного интеллекта
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, регулирующий сферу искусственного интеллекта.

    Документ закладывает правовую основу для создания и применения больших фундаментальных ИИ-моделей в России, передает РИА «Новости». Это программы с более чем миллиардом параметров, способные решать интеллектуальные задачи на уровне человека и выше.

    Закон вводит понятия суверенных и национальных моделей. Суверенная модель должна быть разработана российским юридическим лицом, полностью контролироваться им и размещаться в отечественных дата-центрах. Национальная модель также создается российскими компаниями, но допускает использование зарубежных компонентов с открытой лицензией. Обе категории обязаны соответствовать законодательству России и традиционным духовно-нравственным ценностям.

    Разработчики таких систем получат государственную поддержку, включая финансовую и информационную помощь. Им разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к этой информации определит правительство совместно с органами безопасности.

    Кроме того, закон позволяет использовать объекты авторского права – книги, фильмы, музыку – для обучения суверенных и национальных ИИ-моделей без нарушения прав. Разработчик обязан правомерно получить экземпляр произведения или использовать данные, находящиеся в открытом доступе. Эта норма вступит в силу 1 марта 2027 года.

    Накануне Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о поддержке отечественных решений в сфере искусственного интеллекта.

    Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести профильный документ в парламент до конца сессии.

    Ранее президент Владимир Путин призвал внедрить подобные технологии во все области к 2030 году.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Госдума утвердила штрафы для управляющих компаний за недопуск провайдеров в жилые дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы окончательно одобрили закон об административной ответственности для управляющих компаний за создание препятствий операторам связи при работе в многоквартирных зданиях.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу о штрафах за недопуск специалистов телекоммуникационных компаний к размещению сетей в жилых зданиях, передает ТАСС. Законопроект внесла группа сенаторов в июне, поправки затрагивают Кодекс об административных правонарушениях.

    Новые нормы устанавливают наказание для управляющих организаций за нарушение правил взаимодействия с провайдерами при монтаже и эксплуатации оборудования на объектах общего имущества. Должностные лица рискуют заплатить от 10 до 40 тыс. рублей, а юридические – от 100 до 500 тыс. рублей.

    Авторы документа отмечают, что нередко управляющие компании уклоняются от расторжения старых договоров или навязывают операторам дополнительные платные условия. «Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи», – подчеркивается в пояснительной записке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минцифры предложило ввести административную ответственность для управляющих компаний за недопуск провайдеров в многоквартирные дома.

    Позже Совет Федерации призвал антимонопольную службу усилить контроль за доступом операторов связи к общедомовому имуществу. А ФАС обязала группу ПИК обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Госдума приняла проект о поддержке отечественных ИИ-решений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о поддержке отечественных решений в сфере искусственного интеллекта прошел первое чтение в Государственной думе.

    Документ был разработан под руководством вице-премьера и главы аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, сообщает кабмин в Max.

    Инициатива официально закрепляет понятие искусственного интеллекта в законодательстве. Это необходимо для формирования правовой базы и дальнейшего развития передовых технологий в стране. Кроме того, определены критерии национальных и суверенных больших фундаментальных моделей, создатели которых смогут претендовать на государственную поддержку.

    Документ не содержит запретительных мер или ограничений для бизнеса при использовании решений с открытым исходным кодом. Также пользователи получат возможность маркировать контент, созданный нейросетями, а правообладатели смогут защищать свои авторские материалы с помощью специальных технических средств.

    Весной премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести профильный законопроект в Госдуму.

    В мае эксперты анонсировали появление обязанности онлайн-платформ по предоставлению технической возможности для маркировки нейросетевого контента.

    Месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко исключил возможность введения запретов на использование иностранных нейросетей.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 17:30 • Новости дня
    Картаполов заявил о ключевом значении освобождения Константиновки

    Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения российских войск и развития наступления. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Благодаря мужеству, героизму, храбрости, стойкости и бесстрашию российская армия в ходе СВО каждый день продвигается вперед. Освобождение Константиновки, которая была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и является важнейшим рубежом для продвижения наших войск, имеет ключевое значение», – заявил Картаполов. Его заявление публикует официальный канал думской фракции «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что Константиновка представляет собой крупный индустриальный и логистический центр. По его словам, город является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, которую глава комитета назвал последним крупным оплотом украинских войск в Донбассе.

    Картаполов также обратил внимание на то, что доклад об освобождении Константиновки был представлен лично президенту России Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск.

    Кроме того, депутат отметил, что российские подразделения продолжают развивать наступление, а украинские войска несут значительные потери. «Мы уверенно двигаемся вперед, развивая наступление и не оставляя никаких шансов противнику, подразделения которого пытаются удержать позиции. Под натиском российских войск ВСУ вынуждены отступать с большими потерями. Победа будет за нами!» – заключил Картаполов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России полностью освободили Константиновку и продвинулись в ДНР. Президент  Путин на заседании с руководством Генштаба назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал Константиновку наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ и одним из четырех городов-крепостей в Донбассе.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Госдума узаконила оплачиваемые стажировки для молодых специалистов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выпускники колледжей и вузов смогут проходить до шести месяцев оплачиваемой стажировки по срочному договору под руководством наставника без последующего испытательного срока.

    Новый закон о стажировках для молодежи Госдума приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении, передает РИА «Новости».

    Документ вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда, которая оформляется срочным трудовым договором и дает первый профессиональный опыт под руководством наставника.

    Стажером может стать человек, получающий или уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходящий профессиональное обучение. Заключить договор о стажировке нужно не позднее одного года после получения образования, при этом этот срок приостанавливается на время военной службы, в том числе по мобилизации, декретного отпуска, болезни и в других случаях, предусмотренных законом.

    Стажировка не может длиться более шести месяцев, в названии должности обязательно указывается статус стажера, а работодатель обязан обеспечить наставничество и прописать порядок стажировки и оценки результатов в локальном акте. Важная гарантия: при заключении после стажировки трудового договора с тем же работодателем испытательный срок не устанавливается. Новый механизм не распространяется на госслужащих, муниципальных служащих, а также на стажировки по охране труда и допуску к профессии – для них сохраняются прежние правила. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

    «Законы должны работать на будущее. Именно такую задачу решает законопроект о стажировках. Сегодня стажировка – это серая зона. Молодой специалист приходит на предприятие, а его правовой статус непонятен: то ли он работник, то ли ученик, то ли просто «понаблюдай». Законопроект вносит ясность: стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным. Срок – до шести месяцев, плюс обязательное наставничество», - заявил депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, вводящие специальный статус стажера для студентов и выпускников в течение первого года после обучения.

    Президент Владимир Путин поручил правительству определить стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений в целях приобретения первичного профессионального опыта.

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий функции наставника к дополнительной работе с доплатой.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 08:26 • Новости дня
    МИД призвал не допустить монополизации искусственного интеллекта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Искусственный интеллект должен служить интересам не узкого круга государств и корпораций, а всех стран, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов заявил, что искусственный интеллект должен приносить пользу всему миру, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительный потенциал технологий для развития экономики, технического прогресса и улучшения качества жизни людей.

    «ИИ должен служить интересам всех стран, а не узкому кругу привилегированных государств и корпораций. И уж тем более не становиться инструментом навязывания чуждых решений, причиной возникновения новых форм неравенства и зависимости», – сказал Алимов на полях Глобального диалога ООН по управлению ИИ.

    По словам представителя ведомства, вопросы развития технологий необходимо обсуждать на площадке ООН, избегая закрытых форматов. Организация способна обеспечить равенство участников дискуссии и гарантировать соблюдение принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. Россия активно поддерживает работу Глобального диалога, который уже зарекомендовал себя как эффективная платформа для международных обсуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал развитие искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом.

    Государственная дума приняла законопроект для поддержки разработчиков отечественных технологий в этой сфере.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
    В Севастополе открыли свободную продажу топлива на семи заправках
    Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии
    Пьяные украинцы напали на прохожего и полицейских в Братиславе
    Аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа
    The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

    Французская пресса называет «историческим» прошедший на текущей неделе визит президента страны Эммануэля Макрона в Сирию. И действительно, между Парижем и Дамаском подписаны десятки крупнейших соглашений. В чем их основной смысл и почему перед нами новая попытка Франции утолить свои колониальные аппетиты на Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации