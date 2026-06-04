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«Единая Россия» встала на защиту прав стажёров и работодателей
В Государственную думу внесен законопроект, направленный на защиту прав молодых специалистов и работодателей, который вводит специальный статус стажера. Проект внесла партия «Единая Россия».
Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на решение проблемы трудоустройства молодых специалистов без опыта работы, передает сайт ЕР. Замруководителя фракции Андрей Исаев пояснил, что инициатива вводит официальный статус стажера.
«Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», – рассказал он.
По словам депутата, с молодыми специалистами будет обязательно заключаться временный трудовой договор сроком до шести месяцев. Это обеспечит им зарплату не ниже МРОТ, формирование стажа, пенсионные накопления и оплату больничных. Механизм позволит работодателям оценить сотрудника до заключения постоянного контракта.
Кроме того, предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям заключать ученические договоры. Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что новые правила не затронут государственную, муниципальную и военную службу.
Первый зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев добавил, что сейчас количество предложений о стажировках сократилось в два раза по сравнению с ситуацией четыре года назад из-за опасений бизнеса вкладываться в неопытных сотрудников. Законопроект вводит обязательное наставничество и призван стимулировать молодежь работать по специальности.