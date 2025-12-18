Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
ФАС обязала ПИК обеспечить интернет-провайдерам доступ в свои ЖК
Федеральная антимонопольная служба России признала группу лиц ПИК нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание о допуске интернет-провайдеров к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах.
Организации обязаны предоставить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика, подчеркивается в сообщении на сайте ФАС. Ранее служба завершила проверку по вопросу ограничения операторов связи в жилых домах Москвы, Московской области и Петербурга.
По итогам проверки было установлено, что оператор связи «Ловител» и управляющие компании ПИК ограничивали других провайдеров в доступе к инфраструктуре. Против группы лиц ПИК было возбуждено антимонопольное дело. В ведомстве считают, что подобные действия ущемляют интересы не только операторов связи, но и жильцов домов, желающих пользоваться современными услугами.
В ФАС подчеркнули, что они продолжат работу по обеспечению равных условий доступа операторов связи к инфраструктуре жилых комплексов. Организации из группы лиц ПИК будут привлечены к административной ответственности.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о планах внедрить стандарт, предусматривающий минимум трех провайдеров в новостройках.