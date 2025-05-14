Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.8 комментариев
Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил о планах внедрить стандарт, предусматривающий минимум трех провайдеров в новостройках.
Он подчеркнул, что это позволит обеспечить конкуренцию между операторами уже на этапе ввода здания в эксплуатацию, передает РИА «Новости».
Шадаев отметил: «Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам… С точки зрения старого фонда – вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение».
Министр также рассказал, что благодаря принятому в прошлом году закону операторы смогут проще получать доступ к домам, что значительно повысит уровень конкуренции на рынке услуг связи.