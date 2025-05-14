Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что это позволит обеспечить конкуренцию между операторами уже на этапе ввода здания в эксплуатацию, передает РИА «Новости».

Шадаев отметил: «Мне кажется, что ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайшие год-два, чтобы все новые дома сразу на этапе ввода имели необходимое конкурентное подключение к разным провайдерам… С точки зрения старого фонда – вместе с Минстроем работу ведем, сейчас, мне кажется, уже хорошее проникновение».

Министр также рассказал, что благодаря принятому в прошлом году закону операторы смогут проще получать доступ к домам, что значительно повысит уровень конкуренции на рынке услуг связи.