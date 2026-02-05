  • Новость часаПутин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Рейтинг недружественных правительств. Гренландия подморозила агрессию европейцев
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Жительница Львова открыла огонь по микроавтобусу военкомата
    Илон Маск признал, что счастье за деньги не купишь
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 февраля 2026, 16:59 • Новости дня

    Фон дер Ляйен и Макрон обсудили оборону и экономику ЕС

    Фон дер Ляйен обсудила с Макроном оборонную и экономическую политику ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии провела встречу с президентом Франции, где рассмотрели вопросы обороны, безопасности и конкурентоспособности в преддверии европейского саммита.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальные вопросы на фоне слухов о возможности контакта Парижа с Россией на высшем уровне, передает РИА «Новости». В своем заявлении в соцсетях фон дер Ляйен отметила: «Провела обзор текущих вопросов с президентом Эммануэлем Макроном в преддверии нашего европейского саммита на следующей неделе (12 февраля)».

    По словам главы Еврокомиссии, на переговорах особое внимание было уделено вопросам обороны, безопасности и конкурентоспособности Евросоюза. Она отдельно подчеркнула значимость обсуждаемых тем для предстоящего саммита.

    При этом в среду представители Еврокомиссии не стали отвечать на вопрос журналистов, обсуждала ли фон дер Ляйен подготовку к возможному контакту Франции с Россией на высшем уровне. Подробности о содержании этих возможных контактов также не раскрываются.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное пока не приходится.

    В четверг стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Также в четверг сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал подтверждать визит советника Макрона в Москву.

    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    4 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    5 февраля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Брюсселе цитатой Эйнштейна описали «труды» ЕС над санкциями против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Физик Альберт Эйнштейн как-то заметил, что делать одно и то же снова и снова, ожидая иных результатов – это безумие, в котором ЕС уличил обозреватель Euractiv из Брюсселя Томас Мёллер-Нильсен, работавший одно время в Москве.

    «Сегодня днём послы ЕС официально одобрили «кредит» Украине в размере 90 млрд  евро, который, вероятно, никогда не будет возвращён. Дипломаты ожидают, что Еврокомиссия в пятницу предложит 20-й пакет санкций против России с целью его одобрения столицами стран ЕС к 24 февраля», – пишет Мёллер-Нильсен в статье для Euractiv.

    Иными словами, пересказывает автор, «план» ЕС в том, чтобы продолжать финансировать (большую часть) военных усилий Киева, надеясь (вопреки всякой надежде), что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не достигли предыдущие девятнадцать.

    Более того, 19 пакетов санкций, если и задели экономику России, они вряд ли заставят президента страны Владимира Путина «ползти за стол переговоров в ближайшее время», отмечает Мёллер-Нильсен.

    Иными словами, санкции ЕС не только не заставляют Россию прекратить войну, но и могут сильнее затруднить достижение этой цели.

    «К сожалению, ничто из этого не изменит политику Брюсселя. Действительно, лидеры, похоже, упорно стремятся воссоздать (несмешную) европейскую политическую версию «Дня сурка». <...> В очередной раз трудно сказать, является ли такое поведение просто безумием – как заметил Эйнштейн, безумие – это делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов – или гротескной сатирой», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены действующего потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку. ЕС также рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживается с подготовкой 20-го пакета санкций против России.


    4 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Захарова заявила о сохранении напряженности между Россией и Финляндией

    Захарова сообщила об отсутствии инициатив от Финляндии по нормализации отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что финские власти не предпринимают попыток к восстановлению диалога между странами.

    Россия не отмечает со стороны Финляндии никаких реальных усилий к восстановлению диалога, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вместо шагов к нормализации отношений финские власти настроены на политику давления, пишет РИА «Новости».

    «В настоящее время каких-либо практических шагов по нормализации двусторонних отношений со стороны Хельсинки мы не видим. Наоборот, финские власти делают все возможное в рамках общезападной линии на нанесение России стратегического, как они выражаются, поражения», – отметила Захарова на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию, несмотря на закрытие финских пограничных пунктов.

    Ранее Мария Захарова предложила финским властям оборудовать туалеты у границы при строительстве заборов. А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию».


    5 февраля 2026, 07:54 • Новости дня
    Евросоюз снизил импорт нефти из США до минимума за два года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил ввоз американской нефти до минимальной за два года суммы для этого периода, следует из данных американской статслужбы.

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил объем импорта нефти из США до минимального уровня за последние два года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, европейские компании закупили нефти на 35,7 млрд долларов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 42,8 млрд долларов. Таким образом, падение импорта составило 16% в годовом выражении.

    Согласно расчетам, текущий показатель стал самым низким с 2023 года, когда за аналогичный период сумма закупок достигала 39,6 млрд долларов. Наибольшими импортерами американской нефти среди стран Евросоюза оказались Нидерланды, которые приобрели нефти на 19,8 млрд долларов.

    За Нидерландами следуют Испания (4,1 млрд долларов), Франция (2,9 млрд долларов), Германия (2,7 млрд долларов) и Италия (2,5 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США.

    В Евросоюзе заявили о нехватке американского газа для замены российского.

    Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%.

    5 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен понадеялась на усиление позиций Киева за счёт кредита ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, которые, по её мнению, укрепят позиции страны и в дипломатии, и на поле боя.

    «Я приветствую этот важный шаг по предоставлению Украине финансирования в размере 90 млрд евро всего через три недели после того, как мы выдвинули наше предложение», – написала она в соцсети Х.

    Фон дер Ляйен назвала кредит Киеву мощным символом непоколебимой солидарности с Украиной накануне четвёртой годовщины украинского конфликта.

    «Наша поддержка ещё больше укрепит позиции Украины на поле боя и её позицию за столом переговоров», – добавила глава ЕК.

    К своему посту она добавила реплику министра финансов председательствующего в Совете Европы Кипра Макиса Керавноса о согласовании финансовой поддержки Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия направила Украине 145 млрд евро гуманитарной помощи. Франция выступила против закупки британских ракет Storm Shadow для ВСУ в рамках пакета военной помощи на 90 млрд евро. Politico сообщила, что в ЕС усилилось недовольство позицией Франции по кредиту Киеву.


    5 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    В ЕС признали невозможность требовать соблюдения санкций от других стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не вправе требовать от государств вне союза исполнения своих санкций против России, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О`Салливан.

    Евросоюз не может требовать от стран, не входящих в его состав, соблюдения введённых против России санкций, заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, передает РИА «Новости».

    В интервью британскому изданию The Guardian он подчеркнул: «Ни одна страна в мире, не входящая в ЕС, не обязана соблюдать наши санкции».

    В то же время, в январе О'Салливан отмечал в беседе с Euractiv, что Евросоюз должен оказывать «максимальное давление» на Китай и Индию, чтобы они прекратили закупки российских энергоносителей. По его словам, ЕС планирует добиваться сокращения обходных путей поставок нефти и газа из России.

    Власти России неоднократно заявляли, что отказ западных стран от российских энергоресурсов обернется для них новыми экономическими проблемами и более высокой зависимостью от других поставщиков.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления страны – это долгосрочная стратегия Запада. По его мнению, западные санкции ударили по мировой экономике и направлены на ухудшение качества жизни миллионов людей.

    Ранее сообщалось, что европейские чиновники задерживаются с подготовкой двадцатого пакета антироссийских санкций.

    Президент России Владимир Путин заявил, что инициаторы экономических ограничений часто сами сталкиваются с убытками от своих действий.

    5 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Евросоюз решил ужесточить борьбу с дезинформацией в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    После резонансных заявлений Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии, европейские чиновники и власти Дании обеспокоены уязвимостью острова к дезинформационным атакам в интернете, сообщает Politico.

    Президент США Дональд Трамп в январе потряс Европу угрозами о введении тарифов для поддержки своих претензий на владение Гренландией – автономной территорией в составе Дании, передает Politico.

    Хотя прямое давление со стороны Вашингтона временно снизилось, датские и европейские чиновники подчеркивают, что остров остается уязвимым к влиянию со стороны США в онлайн-пространстве.

    Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард заявил: «Гренландия – цель кампаний влияния различного рода», отметив, что одна из задач таких кампаний – посеять разногласия между Данией и Гренландией. Редактор датского фактчек-проекта TjekDet Томас Хедин сообщил, что за последний год количество дезинформации на острове выросло, особенно после заявлений Трампа о возможности покупки Гренландии, что, по его словам, невозможно по датской конституции.

    Особую уязвимость Гренландии усиливает то, что она не входит в Евросоюз: на острове не действует закон ЕС о цифровых услугах, который требует от соцсетей бороться с распространением дезинформации. Немецкий депутат Сергей Лагодинский подчеркнул, что Евросоюзу нужно готовиться к новому типу «гибридного противостояния», где угрозой становятся не российские тролли, а масштабные кампании на американских платформах.

    Аналитики отмечают, что при населении менее 60 тыс. человек даже небольшая волна фейковых новостей способна охватить весь остров. Сооснователь Digital Infrastructure Think Tank Сигне Равн-Хёйгор сообщила, что большая часть жителей Гренландии получает новости через Facebook, и даже несколько репостов могут быстро распространить ложную информацию.

    Хотя организованных иностранных кампаний вмешательства в Гренландии пока не зафиксировано, члены местного правительства уже призвали граждан к единству в противостоянии угрозам извне. Евродепутаты также предупреждают о рисках новых пропагандистских и травельных онлайн-кампаний, нацеленных на политиков Гренландии и Дании.

    Несмотря на отсутствие юридических обязательств у Дании выполнять закон ЕС о цифровых сервисах на территории острова, некоторые депутаты считают, что это должно измениться. Среди предложений – создание экспертной группы по Гренландии при ЕС, а также усиление поддержки фактчекинговых организаций и гражданского общества, чтобы повысить устойчивость острова к дезинформации.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз вынужден крайне осторожно реагировать на шаги США по Гренландии.

    Politico сообщила о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял о положительных результатах переговоров с НАТО по вопросу Гренландии.

    5 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности совмещения членства в ЕАЭС и ЕС для Армении

    Лавров заявил о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном заявил, что Россия уважает выбор Армении по поводу интеграционных процессов, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, членство в Евразийском экономическом союзе не может быть совместимо с принципами, лежащими в основе присоединения к Европейскому союзу. Министр отметил, что Россия не руководствуется идеологическими мотивами, а исходит из реальных обстоятельств.

    Глава МИД России подчеркнул, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором между ЕС и другими интеграционными объединениями.

    «Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: «Или с нами, или с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве», – заявил Лавров.

    Он выразил надежду, что в Армении понимают, к каким последствиям может привести подобный подход. Министр также отметил, что в нынешних условиях, когда европейские страны и члены НАТО объявили России войну для стратегического поражения, важно не допускать разжигания вражды между народами.

    Лавров добавил, что Россия остается для Армении основным торгово-экономическим партнером и намерена наращивать это сотрудничество. Министр напомнил, что с 2015 года объем валового внутреннего продукта Армении увеличился с 10,5 млрд до 26 млрд долларов, что свидетельствует о положительной динамике экономических связей между двумя странами.

    Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.

    Лавров заявил о невозможности совмещения Арменией стандартов ЕС и ЕАЭС.

    Также Лавров заявил, что товарооборот с Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.

    5 февраля 2026, 15:12 • Новости дня
    Волгарев: Запад стал заложником ВПК и пытается втянуть РФ в гонку вооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны, по словам российского дипломата, оказались под влиянием интересов своего военно-промышленного комплекса и провоцируют эскалацию.

    Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев заявил на заседании Постоянного совета организации, что Запад стал заложником растущих аппетитов собственного военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    По мнению дипломата, страны западного лагеря пытаются втянуть Россию в новую и более опасную спираль гонки вооружений.

    Волгарев подчеркнул, что Россия будет реагировать на действия Запада необходимыми мерами ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Нигера поблагодарил российских партнеров за быструю помощь в отражении атаки террористов на главный аэропорт страны.

    Франция и ее спецслужбы стоящи за дестабилизацией ситуации в Нигере и других государствах Африки.

    Минобороны Украины объявило о согласовании с НАТО приоритетов по усилению ПВО и развитию современных вооружений.

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

