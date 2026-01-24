На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
НАТО объявило о создании роботизированной обороны на границе с Россией
Генерал НАТО Ловин: Мы увеличим запасы вооружений на границе с Россией
Военный альянс НАТО готовит масштабное усиление обороны на восточных рубежах с акцентом на роботизацию и технические решения, пишут западные СМИ.
НАТО планирует создать автоматизированную зону обороны на восточном фланге обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил бригадный генерал НАТО Томас Ловин в интервью Welt am Sonntag, отмечает РИА «Новости». Альянс намерен минимизировать постоянное присутствие военных, делая ставку на роботизированные системы, датчики и технические заграждения.
По словам Ловина, в течение ближайших двух лет в приграничных странах НАТО значительно увеличится военная инфраструктура. Будет построено больше складов вооружений и боеприпасов, а также переброшено дополнительное оборудование. Генерал отметил, что «мы увидим заметно большие запасы вооружений, чем прежде, в странах НАТО на границе с Россией».
Новую оборонительную систему планируют сделать многоуровневой и сложной. В нее войдут автоматизированные и роботизированные оружейные комплексы, системы разведки и наблюдения. Ловин подчеркнул, что защита восточного фланга будет опираться преимущественно на современные технологии, а не на массовое присутствие солдат.
Ловин занимает пост заместителя начальника штаба по оперативному управлению в сухопутном командовании НАТО в турецком Измире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Прибалтики уже выразили опасения по поводу геополитических рисков, связанных с 2026 годом.
Кроме того, Польша запустила производство противопехотных мин для оборонительных целей на границе с Россией и Белоруссией.
А глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил рост напряженности в мире и обвинил Запад в подготовке к возможным военным действиям.