СФ призвал ФАС ужесточить контроль доступа провайдеров к многоквартирным домам
Заместитель председателя Совета по цифровой экономике при Совете Федерации Артем Шейкин призвал ФАС принять меры против ограничений доступа операторов связи к многоквартирным домам.
Совет Федерации призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) усилить контроль за доступом операторов связи к имуществу многоквартирных домов, передает ТАСС. Шейкин направил соответствующее обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. По словам сенатора, несмотря на существующую нормативную базу, операторы связи до сих пор сталкиваются с препятствиями при доступе в многоквартирные дома.
В документе отмечается, что изменения в законодательстве, вступившие в силу в апреле 2024 года, запрещают взимать плату за доступ к общему имуществу и позволяют операторам проходить без решения собрания собственников. Однако на практике распространены случаи игнорирования уведомлений операторов, навязывания дополнительных условий и фактического недопуска на объекты. Такие действия, по данным профильных ведомств и СМИ за 2024–2025 годы, могут рассматриваться как злоупотребление доминирующим положением и влекут ответственность по статье 14.31 КоАП РФ.
Шейкин в обращении попросил ФАС предоставить данные по жалобам и обращениям, описать схемы нарушения и меры их пресечения, а также представить перечень реализованных и планируемых профилактических мероприятий. Важно также разработать план по снижению повторяемости подобных нарушений.
Комментируя обращение, сенатор подчеркнул, что игнорирование уведомлений и навязывание дополнительных условий препятствуют равному развитию телекоммуникационной инфраструктуры. «Важнейшей задачей становится четкий план совместных шагов – от координации ФАС и региональных жилищных инспекций до проведения профилактических мероприятий», – заявил Шейкин. По его словам, это позволит ускорить развитие цифровой инфраструктуры и повысить качество связи для граждан.
