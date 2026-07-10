В Европе началось нашествие ядовитых «гусениц из ада»

В Европе началось нашествие ядовитых гусениц дубового шелкопряда

Tекст: Денис Тельманов

Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, распространяются по Дании, передает РИА «Новости».

Датский телеканал TV2 называет этих насекомых «гусеницами из ада». Волоски, которыми покрыты тела гусениц, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.

«Походные дубовые шелкопряды до настоящего времени были обнаружены в коммунах Оденсе, Нюборг, Кертеминд, Нордфюнс, Копенгаген, Морсе и Хернинг», – говорится в сообщении.

Ряд датских муниципалитетов уже объявили о подготовке к обнаружению этих гусениц.

Местные власти заявляют, что не могут принять меры, которые предотвратили бы появление шелкопряда, но просят жителей особо тщательно проверять дубы перед посадкой.

После летних каникул датское правительство созовет парламентские партии для обсуждения будущего плана борьбы с насекомыми.

Активное распространение дубовых шелкопрядов также наблюдается в Швейцарии и во Франции. Портал Swissinfo пишет, что шелкопряды все чаще встречаются на востоке Швейцарии, где ими поражен уже не один гектар территории.

На севере страны, в Цюрихе, некоторым пляжам даже пришлось закрыться из-за нашествия этих насекомых. Эксперты видят причину в повышении температур в стране из-за изменений климата.

Шелкопряд также оказался напастью для региона Бретань на северо-западе Франции, где укусы насекомого сначала приняли за чесотку у порядка 50 детей. В городе Ванн из-за них пришлось закрыть парк.

Эксперт заявил порталу Actu, что причина массового нашествия насекомых связана с цикличностью самого феномена, который повторяется в среднем каждые семь лет.

Месяцем ранее издание Bild также сообщало о стремительном распространении ядовитых гусениц по Берлину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее ядовитые походные дубовые шелкопряды захватили новые районы Берлина.

Поврежденные сибирским шелкопрядом деревья усугубили ситуацию с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае.

В прошлом году специалисты предупредили европейцев о нашествии пожирающих провода супермуравьев.