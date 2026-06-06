В Москве мошенники запустили новую схему обмана по видеосвязи

В Москве мошенники начали обманывать людей с помощью видеоконференций

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники запустили новую схему обмана, связанную с рассылкой электронных писем со ссылкой на видеоконференцию. Таким образом они выманили у 88-летнего москвича более 4 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.

По данным прокуратуры, пожилой мужчина получил на электронную почту письмо с предложением присоединиться к видеоконференции и, перейдя по ссылке, увидел на экране «правоохранителя». Тот заявил пенсионеру, что от его имени якобы был совершен перевод на финансирование преступной деятельности и предложил «сотрудничать».

Лжесиловик по видео дал мужчине подробную инструкцию, потребовав снять все накопления и передать наличные курьеру, представленному как внештатный сотрудник, при этом телефонные аферисты уверяли, что деньги вернут с процентами.

Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам, общий ущерб превысил 4 млн рублей. Расследование всех обстоятельств хищения находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре, в надзорном органе напомнили о недопустимости открытия сомнительных сообщений, перехода по неизвестным ссылкам и перезвона на присланные незнакомые номера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве телефонные аферисты за три месяца обманули пенсионерку на 37 млн рублей, выдавая себя за коммунальщиков и банковский надзор.

Ранее в столице лжесотрудники ведомств по схеме с установкой приложений и видеосвязью выманили у пенсионера 30,7 млн рублей, организовав многократную передачу наличных курьерам. Позже дистанционные мошенники стали применять обновленную тактику обмана, уверяя граждан, что их сбережения якобы входят в государственный резервный фонд.