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Пентагон сообщил о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана
Пентагон: Операция против Ирана истощила запасы боеприпасов США
Военная кампания против Ирана вызвала нехватку боеприпасов в американском арсенале, следует из данных Пентагона.
Активные боевые действия против Ирана истощили стратегические запасы американских боеприпасов, выявив уязвимости в военно-промышленной базе страны, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».
«Управление заместителя министра по закупкам и обеспечению заявило, что расход боеприпасов в ходе операции «Эпическая ярость» привел к дефициту стратегических запасов и выявил проблемы в промышленной базе для пополнения запасов боеприпасов», – говорится в документе.
Американское оборонное ведомство активно работает над исправлением ситуации. Меры включают оптимизацию закупок, сокращение сроков производства и создание резерва важнейших материалов.
Авторы отчета добавляют, что усилия министерства направлены на ускорение работы действующих производственных линий. Планируется привлечь законодателей для расширения мощностей, обезопасить цепочки поставок и усилить интеграцию с союзниками ради компенсации нехватки запасов в стране.
Напомним, американские вооруженные силы израсходовали на удары по Ирану боеприпасы стоимостью свыше 22 млрд долларов.
Войска США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны.
Заместитель министра обороны Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов.