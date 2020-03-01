Сирийские ПВО открыли огонь по турецким беспилотникам в районе аэродрома Хамы

Сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) турецких ВВС, атакующих военный аэродром в городе Хама, сообщил телеканал «Аль-Ихбария».

«Наши зенитчики отражают нападение вражеских БПЛА, которые появились в небе над Хамой», – передает ТАСС сообщение канала.

Источник в минобороны Сирии сообщил в воскресенье, что за сутки сирийские ПВО уничтожили шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции.

Напомним, сирийская армия закрыла небо над Идлибом, заявив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб на юго-востоке Идлиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили два сирийских Су-24.

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